廖慧儀比堅尼照勁出色 搽太陽油大騷白滑靚腳！
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本身是瑜伽導師的J2女神廖慧儀身材出眾，早前晒出一張穿上心口開窿的比堅尼照片，非常火辣！廖慧儀近日又再同陽光玩遊戲，其中一張幫自己搽太陽油的照片，畫面引人入勝！
廖慧儀搽太陽油大騷白滑靚腳
27歲的廖慧儀出道以來毫不吝嗇身材，近日又出招！在IG晒出多張靚相，有一張係幫自己大髀搽太陽油，大騷白滑靚腳，完美展現魔鬼身材，狂野本色實在難移，一路食嘢 一路享受陽光，當然上圍亦好吸睛，曬出3吋事業線令網友大飽眼福！不少網民留言：「靚靚女神」、「我頂唔順啦！好鬼索」、「記得搽防曬」。
廖慧儀毫派福利不留手
因為感情事搞到一鑊粥幾乎前途盡毀的廖慧儀，洗底3年為終於鬆一口氣，獲無綫委派工作解凍，雖然未敢再把感情事高調處理，不過狂野本色實在難移，不時在IG派福利。
腰間紋身搶Fo
照片中的廖慧儀身穿橙色三點式，其中一張相坐在大型床墊上擺po，更毫不遮掩腰間的玫瑰花紋身，另外兩張更除下浴袍，挨住木欄大騷身材，甚示整理泳褲，姿態撩人好火辣，不過最爆都係她以英文留言：「Welcome to my king size bed（歡迎來到我的特大號床）」真係幾大膽露骨。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@newayyee_yoga