「狂野空姐」廖慧儀急凍10個月獲放生 現身《流行都市》化濃妝試水溫
撰文：東方新地｜圖片：[email protected]_yoga、無綫影片截圖
廖慧儀現身《流行都市》
廖慧儀久未公開露面，平日冇工開生活好清閒，被雪藏至今10個月，終於等到有工開，在《流行都市》驚喜現身，為其中一個介紹今年秋冬妝容的環節做Model，短短出鏡10分鐘，好過冇！
平時化淡妝為主
當主持人黃嘉雯問廖慧儀平時喜歡化甚麼妝，她答：「平時會鍾意化淡妝，因為我會做運動。不過我都想試一啲誇張啲嘅妝，因為我鍾意歐美，例如Smokey eyes，可以襯返啲Colourful 啲嘅衫。」冇工開咁耐，廖慧儀唔使見人根本冇需要化濃妝。
男主持衝口而出
結果廖慧儀被化了一個濃妝，綠色眼影加桃紅唇膏，有幾份阿梅影子，廖慧儀冇話滿意個妝，亦冇話靚同鍾意，只說：「對我嚟講係新嘗試，化到好似鬼妹……」男主持吳天佑竟更插口：「好fit佢本身個性，好Party好wild（狂野）！」
無綫逐步試水溫睇反應
據知廖慧儀今次安排廖慧儀在《流行都市》現身，是想測試外界的反應，若然觀眾並不太反感，或會考慮將廖慧儀解凍，先安排她在《娛樂新聞台》做主播。
廖慧儀12月被雪藏至今未解凍
「狂野空姐」廖慧儀去年參選港姐大熱倒灶，見報機會卻多過冠軍謝嘉怡，全因被指背當時圈外男友Sam暗撻《後生仔傾吓偈》主持孔德賢，負面新聞未停過，本來安排的工作被抽起﹗早前《香港小姐2021 》進行準決賽，廖慧儀在社交網貼出三點式火辣照贈慶﹗？
廖慧儀轉戰任瑜伽導師
廖慧儀幕前工作未有消息，近月專心任瑜伽老師，月前開設瑜伽學校，間唔中騷吓高難度瑜伽動作吸客﹗廖慧儀忽然上載身穿白色三點式性感泳衣照片，並透露最近開始食素，是為了體驗不同飲食模式在身體上的變化，強調自己是佛系素食者，隨心意去食素，未有刻意每一餐都食素只會「聽取身體發出的訊息，想吃便吃，一段時間之後，便會察覺到自己比以前更加平靜，心靈上更有滿足感。」
廖慧儀被雪藏仍新聞不停
「狂野空姐」廖慧儀（Jessica）參選時已多次與網民隔空對罵，大熱倒灶，落選後本被無綫睇好，加入TVB簽約做藝人。可惜廖慧儀的負面新聞不斷出現，先是與孔德賢傳緋聞、舊愛男友Sam墮樓身亡，形象極速下滑。廖慧儀的一舉一動，依然受大眾關注，早前她在其IG上自爆遭被中年男人跟蹤兼偷拍。
廖慧儀被中年男跟蹤兼偷拍直斥對方「垃圾」
有「狂野空姐」之稱的落選港姐廖慧儀（Jessica）早前在其IG上載被中年男跟蹤兼偷拍，並留言：「垃圾，偷影完人我報警佢驚到跑走，問佢佢實話冇，但係死都唔打開電話，冇做過點解要跑幾條街走？」
廖慧儀提醒受害者要發聲
向來直言的廖慧儀（Jessica）除直斥對方「垃圾」、「變態」外，及後又再發文提醒受害者要發聲：「我知好多女仔都比變態偷影過，只係有人遇到呢啲情況都選擇唔出聲，由得佢。但比我再返返去嗰個Moment，我都會去出聲、去追。點解比人任影比人跟蹤比人騷擾但唔出聲？依加咩年代？依家係被人影嗰個錯咩？」
拍「雞精」廣告
有「狂野空姐」之稱的落選港姐廖慧儀被指因負面形象太差，大台工作已被煞停，翻生機會近乎零。早前廖慧儀難得獲廣告商垂青拍雞精廣告，當然唔會錯過。廖慧儀即在IG出盡力推介：「超特濃熬雞精，好飲到返唔到轉頭」，睇嚟廣告商今次真係搵啱人！
孔德賢被指是第三者介入廖慧儀戀情
廖慧儀前男友Sam曾公開點名孔德賢不要再纏繞著女友，及後Sam就被廖慧儀狠飛，直至去年12月初Sam因受到感情困擾而墮樓亡，終年27歲。事件發生後，廖慧儀即關閉個人社交網留言，而孔德賢的個人社交網卻被網友瘋狂留言兼留負評，大鬧他是「賤男」、「間接令Sam輕生的罪人」等，之後，孔德賢亦關閉其社交網留言。
雖然廖慧儀和孔賢德否認戀情，有網友就分別在孔德賢及廖慧儀的社交網上找到相同行山背景的相片，孔德賢聽後即否認與廖慧儀行山，反而是與另一個後生仔拍檔Anson一齊即興行山，且有IG Story可作證，還說山上人來人往好似行花市，但就遇到廖慧儀，之後卻再一次被發現二人結伴去露營，仍然死口唔認戀情。