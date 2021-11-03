「狂野空姐」廖慧儀急凍10個月獲放生 現身《流行都市》化濃妝試水溫

有「狂野空姐」之稱的20年落選港姐廖慧儀因為負面新聞令演藝工作全面停擺，自去年12月起一直被無綫放入雪櫃，解凍無期。早前廖慧儀透露開始食素，並在社交網po三點式火辣照，留言指現時心境變得平靜﹗等足10個月，廖慧儀終於等到無綫有任務畀佢，安排她在《流行都市》做10分鐘Model，化咗個阿梅妝。

撰文：東方新地｜圖片：[email protected]_yoga、無綫影片截圖