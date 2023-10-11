27歲廖慧儀三點式濕身拍片 激似春光乍洩惹人想入非非

現年27歲的2020年落選港姐廖慧儀（Jessica），憑着姣好身材為人熟悉，當時被傳媒封為「狂野空姐」的她經常在Instagram派福利曬靚相。近日她在意大利拍攝期間瘋狂洗版，其中一段影片入面的她更疑似全裸，不禁令人想入非非……