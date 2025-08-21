29歲廖慧儀拍片崩潰爆喊：我覺得唔得喇 正面回應網民留言挑釁
廖慧儀拍片崩潰爆喊：我覺得唔得喇
廖慧儀感觸萬分地說：「人生第一次體驗，手忙腳亂也是常態。」2025年8月，九個月已過去，她盼望那個小魔怪（情緒病）不再來糾纏，若再次出現，她相信自己定能從容應對。這一年與它共存，耗費了無數時間與耐心，她衷心感謝身邊最親愛的人包容她。
廖慧儀又透露雖然多次忍不住說「我覺得唔得喇」，仍不斷說服自己「我相信自己得」，堅信一切都會好轉。憑著吸引力法則，始終懷抱想變好的決心，感謝身邊人的支持，也感謝自己未曾放棄。
29歲的她深深體會到身邊有許多疼愛自己的人，感激他們的陪伴與幫助，但最終仍需獨自堅強地面對自己。成為一個獨立、堅強、勇敢的人，是她一生的課題。即將踏入30歲，廖慧儀表示：「人越大越懂得享受獨處， 也越需要學會享受獨處。 即使獨自承受苦楚，也是一種享受。 總結：若你不開心，就去跑步吧，跑完會好些」。
正面回應網民留言挑釁
不少粉絲鼓勵廖慧儀：「就係喜歡你最真實」、「支持你，頂住」、「唔好喊啦，無論你做咩嘢都好，我都會支持你」，但亦有網友質疑「邊有人喊會拎手機影住自己」，廖慧儀剛解釋：「影低佢對記錄病發日期時間、同自己嘅狀態有幫助，就好似健身嘅人都會影低自己食咗啲咩，幾時食。我覺得呢個方法好有用會睇到自己嘅改變。」
廖慧儀走出墮樓陰霾 曾遭雪藏事業插水
回顧廖慧儀的演藝路可謂一波三折。她在2020年參選香港小姐而入行，憑著健美形象一度被看好。然而，不久後她便捲入前男友Sam的墮樓身亡風波，被指移情別戀，導致形象插水，更一度傳出被無綫雪藏，演藝事業停滯不前。沉寂一時後，廖慧儀近年才逐漸解凍，獲得更多幕前機會，如今看來她已成功走出陰霾，決心重新出發，以積極正面的形象示人，事業似乎重回正軌。
廖慧儀新劇獻熒幕初吻 拍檔陳豪備受關注
除了在社交媒體上展現性感活力，廖慧儀的演藝事業亦迎來新突破。她早前在IG限時動態中透露，將有份參演9月開播、由視帝陳豪主演的新劇《俠醫》，更興奮表示自己在劇中獻出了寶貴的「熒幕初吻」，引起粉絲熱議。雖然她未有明言對手是誰，但已成功製造話題，讓外界對她在新劇中的表現充滿期待。這次機會對她而言意義重大，被視為是公司解凍後力捧的訊號之一，能否憑此劇成功洗底翻身，備受矚目。