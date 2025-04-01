狂野港姐廖慧儀無懼寒冷大派泳衣福利 意外流出男友視角甜蜜照
狂野港姐廖慧儀 疑以20字暗示新戀情
廖慧儀經常在社交媒體上分享她的日常靚相，吸引了大量粉絲的關注，近日她就上載了多張性感泳衣照，大曬Fit爆曲線，並以20字留言：「有些人就像天使般的出現在你生命裡，你相信嗎？」疑似對新戀情有所暗示，引來網民追問相中人身份：「係咪你嘅天使！」
近日有份演出《奪命提示》
廖慧儀在《2020年度香港小姐競選》中脫穎而出，進入了十強。雖然她最終未能奪冠，但她的表現獲得了無綫的青睞，隨後簽約成為旗下藝人。廖慧儀不僅有機會主持旅遊和飲食節目，還參與了多部劇集的演出，如《黑色月光》和《奪命提示》等。
廖慧儀早前激罕回應前度輕生事件
廖慧儀2020年參選香港小姐時，已大方公開自己有拍拖，舊愛Sam亦有多次發文支持女友，不過前男友突然在社交平台暗指廖慧儀同孔德賢暗噠，最後更疑似因情墮樓身亡，令廖慧儀形象直線插水。
一直少有回應前度墜樓亡一事，去年11月接受傳媒訪問時罕有開腔回應。當被問到當時形象插水有何感想是，廖慧儀就以Dear Jane的《未開始已經結束》歌名形容，她認為當時還沒正式入行，就已經爆出醜聞，一度懷疑娛樂圈是否適合自己，自己的星途又是否就此結束。
自爆事後活在恐慌下喊過無數次全靠2人「重生」
廖慧儀又指事件如發生後，一直不敢外出，最差時期每次出街都會畀路人偷拍，加上社交平台被網民留言狂鬧，搞到每日都活在恐慌之下，不停爆喊過無數次。廖慧儀指自己一度想離開娛樂圈，移民到英國投靠親家姐。
廖慧儀表示當自己正值低谷期，C君（鄭詩君）和無綫製作部總監盧思麟主動邀請自己參加J2。廖慧儀非常感激兩人給予自己機會，可以在狀態最差的時候，挑戰拍攝綜藝節目、真人騷，成為J2er，更間接令自己知道自己很喜歡拍攝。
網民反應冷淡：又想出嚟試水溫
雖然廖慧儀難得開腔回應舊愛輕生事件，但網民反應卻非常冷淡，有部分網民認為廖慧儀對過世的前男友沒有絲毫的悔意：「心入面個句：俾條友累我一世」、「其實佢又吾係大明星，喺街見到佢，都吾會有人認得佢，佢自己諗多咗。」、「諗過退出娛樂圈既原因唔係內疚，而係果陣避風頭，講d咁低級既大話只會令人更憎佢」、「佢喊咗咁多次，應該唔係因為條仔死咗，而係因為佢入唔到娛樂圈」、「雖然成日話香港人善忘，但依件事大家都仲好記得」等。