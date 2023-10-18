27歲廖慧儀意大利心情靚爆騷身材 超緊身泳衣照角度好犯規！
緊身泳裝大騷S曲線
廖慧儀在社交平台分享的短片中，她以緊身泳裝示人，而且她身上的泳裝看起來非常像「買細一個碼」，令本來就已經豐滿的上圍更加澎湃，超級吸睛！而廖慧儀超性感的短片亦獲網民大讚：「身材真係好好！」、「點樣先可以好似你咁正」、「太靚女喇！」，但是也有網民指出廖慧儀的泳裝太緊：「壓到個胸變形喇」、「點解件泳衣咁緊嘅？」
27歲廖慧儀三點式濕身拍片 激似春光乍洩惹人想入非非
現年27歲的2020年落選港姐廖慧儀（Jessica），憑着姣好身材為人熟悉，當時被傳媒封為「狂野空姐」的她經常在Instagram派福利曬靚相。近日她在意大利拍攝期間瘋狂洗版，其中一段影片入面的她更疑似全裸，不禁令人想入非非……
濕身拍片險春光乍洩
廖慧儀以一身貼身紅色透視長裙現身街頭，一時含住水果扮可愛，一時又在許願池旁邊彎腰飲水大展性感S形身材，令網民睇到嘆為觀止。然而，她依然未肯放過網民，繼續開行turbo派大禮，上載一段在出海玩的影片。從影片中所見，濕身的廖慧儀彎着腰望向鏡頭，一開始她只展示胸以上的部分，乍看以為她沒有穿衣服令人不禁想入非非，不過望真一點，原來她有穿無肩帶三點式泳衣，她站起來背向鏡頭時疑似太瘦令內褲鬆脫，只好尷尬拉住並調整內褲的位置，順利避免意外發生！
廖慧儀搽太陽油大騷白滑靚腳
27歲的廖慧儀出道以來毫不吝嗇身材，近日又出招！在IG晒出多張靚相，有一張係幫自己大髀搽太陽油，大騷白滑靚腳，完美展現魔鬼身材，狂野本色實在難移，一路食嘢 一路享受陽光，當然上圍亦好吸睛，曬出3吋事業線令網友大飽眼福！不少網民留言：「靚靚女神」、「我頂唔順啦！好鬼索」、「記得搽防曬」。
廖慧儀毫派福利不留手
因為感情事搞到一鑊粥幾乎前途盡毀的廖慧儀，洗底3年為終於鬆一口氣，獲無綫委派工作解凍，雖然未敢再把感情事高調處理，不過狂野本色實在難移，不時在IG派福利。
腰間紋身搶Fo
照片中的廖慧儀身穿橙色三點式，其中一張相坐在大型床墊上擺po，更毫不遮掩腰間的玫瑰花紋身，另外兩張更除下浴袍，挨住木欄大騷身材，甚示整理泳褲，姿態撩人好火辣，不過最爆都係她以英文留言：「Welcome to my king size bed（歡迎來到我的特大號床）」真係幾大膽露骨。
廖慧儀懶理外間太多反對聲音
當年廖慧儀於五強止步，但憑著口材了得及爽直的性格，落選後即簽約無綫，更傳她會加入J2節目《#後生仔傾吓偈》，甚至獲安排為《娛樂新聞台》擔任主播，惜2020年12月捲入孔德賢與舊愛Sam的感情風波後，慘遭全面停工近一年。至前年11月，廖慧儀終以嘉賓身份閃現《流行都市》10分鐘，為美妝環節做Model試水溫；其後又亮相《萬千星輝賀台慶》的舞蹈表演環節，當時她亦向傳媒表示恨拍劇及綜藝。
廖慧儀人氣急升 擔正新節目
解凍後廖慧儀人氣急急升，更獲公司賞識加入娛樂新聞台成為主播。而近日佢更加係轉攻J2，成為年輕活力的主持一部份﹛有份擔正的真人show《港女野人》，同一眾靚女大玩近年流行的戶外運動，節目中當然不少位都要大騷好身形啦！
網民鬧爆：隔一排乜事都無咁復出咗
不過對於廖慧儀的復出，網民睇嚟就唔太滿意。有網民近日就於連登開Post指：「呢條XX比綠帽人戴，搞到人輕生，隔一排乜事都無咁復出咗」。網民都紛紛認同，認為廖慧儀並沒有因為先前的醜聞作出道歉以及澄清，只是想事件淡化就算。
轉型「瑜伽KOL」洗底 開教室密密賺
其實在雪藏期間，廖慧儀都好努力轉型「瑜伽KOL」，不時於社交網貼高難度瑜伽動作照外，前年7月更於上環開設教室，一星期7日由朝早7點到晚上9點都有堂，每堂150元至280元不等，可謂密食當三番。除此以外，早前廖慧儀又以瑜伽導師身份隨TVB義工，跟汪明荃和馮素波探訪護老院，並即席向長者們示範簡單瑜伽動作，積極洗底。
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