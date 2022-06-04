「狂野空姐」廖慧儀捲感情風波雪足一年終解凍　升呢娛樂新聞台主播

人稱「狂野空姐」的2020年落選港姐廖慧儀，前年跟《#後生仔傾吓偈》主持孔德賢（Danny）傳緋聞，及後舊愛Sam疑因情困輕生，受千夫所指的她形象一夜插水，搞到一度被無綫雪藏。相隔11個月，積極洗底的廖慧儀陸續獲解凍，日前更成為無綫娛樂新聞台主播！