「狂野空姐」廖慧儀捲感情風波雪足一年終解凍 升呢娛樂新聞台主播
閃現《流行都市》試水溫 陸續融雪工作量大增
當年廖慧儀於五強止步，但憑著口材了得及爽直的性格，落選後即簽約無綫，更傳她會加入J2節目《#後生仔傾吓偈》，甚至獲安排為《娛樂新聞台》擔任主播，惜2020年12月捲入孔德賢與舊愛Sam的感情風波後，慘遭全面停工近一年。至去年11月，廖慧儀終以嘉賓身份閃現《流行都市》10分鐘，為美妝環節做Model試水溫；其後又亮相《萬千星輝賀台慶》的舞蹈表演環節，當時她亦向傳媒表示恨拍劇及綜藝。
開心宣布加入娛樂新聞台 媽咪成頭號Fans
工作量逐漸增加的廖慧儀，早前終於在社交網開心宣布：「正式加入E-news，請各位多多指教。」榮升無綫娛樂新聞台主播的她，不但興奮Po化妝Set頭子拍，日前還於IG Story貼出「出鏡」照，並留言：「媽媽係我頭號Fans，因為佢唔識用myTV Super睇番，所以佢每日都會錄低佢Send畀我。」對於新工作，其家人和粉絲都十分支持她。
轉型「瑜伽KOL」洗底 開教室授徒密密賺
其實在雪藏期間，廖慧儀都好努力轉型「瑜伽KOL」，不時於社交網貼高難度瑜伽動作照外，去年7月更於上環開設教室，一星期7日由朝早7點到晚上9點都有堂，每堂150元至280元不等，可謂密食當三番。除此以外，早前廖慧儀又以瑜伽導師身份隨TVB義工，跟汪明荃和馮素波探訪護老院，並即席向長者們示範簡單瑜伽動作，積極洗底。
有富爸爸兼高學歷 王嘉慧做《東張西望》主持
另外，2021年落選港姐王嘉慧（Cathy）近日也加入《東張西望》做主持，據悉其父王亞明乃「內地傢俬大王」，家境富裕的她更具高學歷。Cathy於名校聖保羅男女中學畢業，並以英國公開試GCE A-Level中的5*成績考入倫敦大學學院（UCL）攻讀心理學，最終獲得一級榮譽及「Dean’s Honours List」；返港後，她還攻讀中大法律博士（Juris Doctor）課程。
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