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「狂野空姐」廖慧儀捲感情風波雪足一年終解凍　升呢娛樂新聞台主播

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人稱「狂野空姐」的2020年落選港姐廖慧儀，前年跟《#後生仔傾吓偈》主持孔德賢（Danny）傳緋聞，及後舊愛Sam疑因情困輕生，受千夫所指的她形象一夜插水，搞到一度被無綫雪藏。相隔11個月，積極洗底的廖慧儀陸續獲解凍，日前更成為無綫娛樂新聞台主播！

廖慧儀 捲感情風波而形象插水的廖慧儀，最近獲無綫解凍，工作量大增。
捲感情風波而形象插水的廖慧儀，最近獲無綫解凍，工作量大增。（圖片來源：網上圖片）
廖慧儀 廖慧儀前年跟拍拖一年半的圈外男友Sam右）分手，及後男方疑因情困輕生。
廖慧儀前年跟拍拖一年半的圈外男友Sam（右）分手，及後男方疑因情困輕生。（圖片來源：網上圖片）
廖慧儀 孔德賢一度傳跟廖慧儀過從甚密。
孔德賢一度傳跟廖慧儀過從甚密。（圖片來源：[email protected]_hung）

閃現《流行都市》試水溫 陸續融雪工作量大增

當年廖慧儀於五強止步，但憑著口材了得及爽直的性格，落選後即簽約無綫，更傳她會加入J2節目《#後生仔傾吓偈》，甚至獲安排為《娛樂新聞台》擔任主播，惜2020年12月捲入孔德賢與舊愛Sam的感情風波後，慘遭全面停工近一年。至去年11月，廖慧儀終以嘉賓身份閃現《流行都市》10分鐘，為美妝環節做Model試水溫；其後又亮相《萬千星輝賀台慶》的舞蹈表演環節，當時她亦向傳媒表示恨拍劇及綜藝。

廖慧儀 雖然廖慧儀大熱倒灶，但落選後即獲無綫簽約成為旗下藝人。
雖然廖慧儀大熱倒灶，但落選後即獲無綫簽約成為旗下藝人。（圖片來源：[email protected]_yoga）
廖慧儀 去年11月，廖慧儀以嘉賓身份閃現《流行都市》10分鐘。
去年11月，廖慧儀以嘉賓身份閃現《流行都市》10分鐘。（圖片來源：《流行都市》節目截圖）
廖慧儀 節目中，廖慧儀為美妝環節做Model，當時有指她是為復出試水溫。
節目中，廖慧儀為美妝環節做Model，當時有指她是為復出試水溫。（圖片來源：《流行都市》節目截圖）

開心宣布加入娛樂新聞台 媽咪成頭號Fans

工作量逐漸增加的廖慧儀，早前終於在社交網開心宣布：「正式加入E-news，請各位多多指教。」榮升無綫娛樂新聞台主播的她，不但興奮Po化妝Set頭子拍，日前還於IG Story貼出「出鏡」照，並留言：「媽媽係我頭號Fans，因為佢唔識用myTV Super睇番，所以佢每日都會錄低佢Send畀我。」對於新工作，其家人和粉絲都十分支持她。

廖慧儀 廖慧儀近日開心宣布成為無綫娛樂新聞台主播，其母更為愛女錄影節目。
廖慧儀近日開心宣布成為無綫娛樂新聞台主播，其母更為愛女錄影節目。（圖片來源：[email protected]_yoga）
廖慧儀 廖慧儀早前亦有份出席《周年慶典節目巡禮 2022》。
廖慧儀早前亦有份出席《周年慶典節目巡禮 2022》。（圖片來源：[email protected]_yoga）

轉型「瑜伽KOL」洗底　開教室授徒密密賺

其實在雪藏期間，廖慧儀都好努力轉型「瑜伽KOL」，不時於社交網貼高難度瑜伽動作照外，去年7月更於上環開設教室，一星期7日由朝早7點到晚上9點都有堂，每堂150元至280元不等，可謂密食當三番。除此以外，早前廖慧儀又以瑜伽導師身份隨TVB義工，跟汪明荃和馮素波探訪護老院，並即席向長者們示範簡單瑜伽動作，積極洗底。

廖慧儀 廖慧儀於停工期間努力轉型「瑜伽KOL」。
廖慧儀於停工期間努力轉型「瑜伽KOL」。（圖片來源：[email protected]_yoga）
廖慧儀 廖慧儀在去年7月更於上環開設瑜伽教室。
廖慧儀在去年7月更於上環開設瑜伽教室。（圖片來源：[email protected]_yoga）
廖慧儀 廖慧儀曾與右起）汪明荃和馮素波探訪護老院，並即席向長者們示範簡單瑜伽動作，積極洗底。
廖慧儀曾與（右起）汪明荃和馮素波探訪護老院，並即席向長者們示範簡單瑜伽動作，積極洗底。（圖片來源：[email protected]_liza）

有富爸爸兼高學歷　王嘉慧做《東張西望》主持

另外，2021年落選港姐王嘉慧（Cathy）近日也加入《東張西望》做主持，據悉其父王亞明乃「內地傢俬大王」，家境富裕的她更具高學歷。Cathy於名校聖保羅男女中學畢業，並以英國公開試GCE A-Level中的5*成績考入倫敦大學學院（UCL）攻讀心理學，最終獲得一級榮譽及「Dean’s Honours List」；返港後，她還攻讀中大法律博士（Juris Doctor）課程。

廖慧儀 王嘉慧出身富裕家庭，父親王亞明乃「內地傢俬大王」。
王嘉慧出身富裕家庭，父親王亞明乃「內地傢俬大王」。（圖片來源：[email protected]_kww）
廖慧儀 王嘉慧具高學歷，以一級榮譽畢業於倫敦大學學院，其後返港攻讀中大法律博士課程。
王嘉慧具高學歷，以一級榮譽畢業於倫敦大學學院，其後返港攻讀中大法律博士課程。（圖片來源：[email protected]_kww）
廖慧儀 王嘉慧近日加入《東張西望》做主持。
王嘉慧近日加入《東張西望》做主持。（圖片來源：[email protected]_kww）

撰文：東方新地圖片來源：網上圖片、[email protected]_yoga、[email protected]_hung、[email protected]_liza、[email protected]_kww、《流行都市》節目截圖、

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