廖慧儀靠殿堂級人物解救？ 正式解凍為台慶綵排 恨拍劇揚言唔介意別人睇法
撰文：東方新地｜圖片來源：無綫《流行都市》影片截圖、[email protected]_yoga｜部分原文刊於：新Monday
廖慧儀被雪十個月終蒲頭10分鐘 現身《流行都市》試水溫
廖慧儀去年12月一直被雪藏，等足10個月，最近終於等到無綫有任務畀佢，安排她在《流行都市》為其中一個介紹今年秋冬妝容的環節做Model，出鏡僅10分鐘，被化了個阿梅妝。
廖慧儀綵排《萬千星輝賀台慶》表明完全ready面對大眾
近來一眾藝員為本月19日的《萬千星輝賀台慶》進行綵排，彭慧中、蔣家旻、陳曉華、蘇韻姿、蔡嘉欣、廖慧儀等均有出席，期間廖慧儀接受媒體訪問時，就被問到舊愛輕生一事有否為她帶來影響，廖慧儀聽後一度迴避，被記者一再追問後，她即指事件對工作有帶來影響，因為自己精神上未準備好，之前一段半休息的狀態日子，剛好讓她調整心情，現時狀態是完全ready好可以面對公眾。
見孔德賢不會避忌
廖慧儀被問到感情狀況時指現時單身，以事業為主，唔諗拍拖，提及緋聞男友孔德賢，廖慧儀指見到不會感到尷尬，大家是同事，在公司見到面在禮貌上都會打招呼﹗另外對於之前有傳曾返無綫傾合約「求放生」，廖慧儀指並非事實，指一直是無綫藝員，一直跟公司保持聯絡，待有適合工作便會安排﹗訪問時被問到是否同無綫簽了長期合約？她指合約不方便透露，但指算是中長約﹗對於未來的工作安排，廖慧儀指等公司安排，希望有機會可以拍劇集及綜藝節目﹗
唔會理人點睇自己
廖慧儀訪問時被問到如何擺脫負面形象時，她表示形象是好主觀的，好難去改變大家的想法，所以自己不會介意別人對自己的看法，她又提到當面對困難時，在生命中只是暫時性，發生甚麼事也好，自己的人生仍要繼續走下去﹗
廖慧儀跟汪阿姐做善事洗底
廖慧儀被無綫雪藏期間，在幕前未解凍前，中秋節前夕，曾以瑜伽導師身份隨TVB義工探訪護老院，出席還有汪明荃和馮素波﹗廖慧儀即席示範教長者們簡單的瑜伽動作，當日的活動相片，汪明荃亦有在社交網上分享﹗有網民留言問廖慧儀是否「靠做善事洗底？」、「靠阿姐去翻身？」等。