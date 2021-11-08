廖慧儀靠殿堂級人物解救？ 正式解凍為台慶綵排 恨拍劇揚言唔介意別人睇法

廖慧儀有「狂野空姐」之稱，去年參選港姐時一度成為大熱，雖然大熱倒灶，火速獲簽約成為無綫藝員，不過負面新聞不斷，去年12月被雪藏至今終獲解凍，演藝工作逐步恢復，更獲安排在年度盛事台慶中表演，期間接受媒體訪問，廖慧儀被問到舊愛一事有否為她帶來影響時，廖慧儀聽後即作出回應。

撰文：東方新地｜圖片來源：無綫《流行都市》影片截圖、[email protected]_yoga｜部分原文刊於：新Monday