af08e398-41a3-4fb8-be56-47f9603ccb28

廖慧儀靠殿堂級人物解救？ 正式解凍為台慶綵排 恨拍劇揚言唔介意別人睇法

最新娛聞
撰文：東方新地

廖慧儀有「狂野空姐」之稱，去年參選港姐時一度成為大熱，雖然大熱倒灶，火速獲簽約成為無綫藝員，不過負面新聞不斷，去年12月被雪藏至今終獲解凍，演藝工作逐步恢復，更獲安排在年度盛事台慶中表演，期間接受媒體訪問，廖慧儀被問到舊愛一事有否為她帶來影響時，廖慧儀聽後即作出回應。

撰文：東方新地｜圖片來源：無綫《流行都市》影片截圖、[email protected]_yoga｜部分原文刊於：新Monday

廖慧儀被雪十個月終蒲頭10分鐘 現身《流行都市》試水溫

廖慧儀去年12月一直被雪藏，等足10個月，最近終於等到無綫有任務畀佢，安排她在《流行都市》為其中一個介紹今年秋冬妝容的環節做Model，出鏡僅10分鐘，被化了個阿梅妝。

個妝化完，見到自己化到似阿梅，廖慧儀個樣......（圖片來源：無綫影片截圖）
個妝化完，見到自己化到似阿梅，廖慧儀個樣…（圖片來源：無綫《流行都市》影片截圖）
可能平時做得運動多，廖慧儀小腿肌肉好發達。（圖片來源：無綫影片截圖）
可能平時做得運動多，廖慧儀小腿肌肉好發達。（圖片來源：無綫影片截圖）

廖慧儀綵排《萬千星輝賀台慶》表明完全ready面對大眾

近來一眾藝員為本月19日的《萬千星輝賀台慶》進行綵排，彭慧中、蔣家旻、陳曉華、蘇韻姿、蔡嘉欣、廖慧儀等均有出席，期間廖慧儀接受媒體訪問時，就被問到舊愛輕生一事有否為她帶來影響，廖慧儀聽後一度迴避，被記者一再追問後，她即指事件對工作有帶來影響，因為自己精神上未準備好，之前一段半休息的狀態日子，剛好讓她調整心情，現時狀態是完全ready好可以面對公眾。

廖慧儀去年選港姐時刻意把紋身遮住，近來晒水著唔介意將紋身大公開﹗（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
廖慧儀去年選港姐時刻意把紋身遮住，近來頻頻晒水著唔介意將紋身圖案大公開﹗（圖片來源：[email protected]_yoga）
（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
廖慧儀無做空姐後全職轉做瑜伽導師，而被無綫雪藏期間，在上環開設Studio教瑜伽﹗（圖片來源：[email protected]_yoga）

見孔德賢不會避忌

廖慧儀被問到感情狀況時指現時單身，以事業為主，唔諗拍拖，提及緋聞男友孔德賢，廖慧儀指見到不會感到尷尬，大家是同事，在公司見到面在禮貌上都會打招呼﹗另外對於之前有傳曾返無綫傾合約「求放生」，廖慧儀指並非事實，指一直是無綫藝員，一直跟公司保持聯絡，待有適合工作便會安排﹗訪問時被問到是否同無綫簽了長期合約？她指合約不方便透露，但指算是中長約﹗對於未來的工作安排，廖慧儀指等公司安排，希望有機會可以拍劇集及綜藝節目﹗

（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
廖慧儀將在台慶與其他女藝員表演舞蹈，她指現時一周綵排三天，現在專注力放在綵排上。（圖片來源：[email protected]_yoga）

唔會理人點睇自己

廖慧儀訪問時被問到如何擺脫負面形象時，她表示形象是好主觀的，好難去改變大家的想法，所以自己不會介意別人對自己的看法，她又提到當面對困難時，在生命中只是暫時性，發生甚麼事也好，自己的人生仍要繼續走下去﹗

（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
身為瑜伽導師的廖慧儀，平時出外也愛穿上貼身瑜伽衫見人﹗（圖片來源：[email protected]_yoga）
（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
上圍35C的廖慧儀，不時以低胸裝晒立體身材﹗（圖片來源：[email protected]_yoga）
廖慧儀去年在台慶53周年表演後不久便被雪藏，相隔十個月終於獲解凍﹗（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
廖慧儀去年在台慶53周年表演後不久便被雪藏，相隔十個月終於獲解凍﹗（圖片來源：[email protected]_yoga）

廖慧儀跟汪阿姐做善事洗底

廖慧儀被無綫雪藏期間，在幕前未解凍前，中秋節前夕，曾以瑜伽導師身份隨TVB義工探訪護老院，出席還有汪明荃和馮素波﹗廖慧儀即席示範教長者們簡單的瑜伽動作，當日的活動相片，汪明荃亦有在社交網上分享﹗有網民留言問廖慧儀是否「靠做善事洗底？」、「靠阿姐去翻身？」等。

汪明荃、馮素波和廖慧儀中秋節前夕參與無綫慈善活動﹗（圖片來源：IG@wang_liza）
汪明荃、馮素波和廖慧儀中秋節前夕參與無綫慈善活動﹗（圖片來源：[email protected]_liza）
廖慧儀教做簡單的瑜伽動作﹗（圖片來源：IG@wang_liza）
廖慧儀教做簡單的瑜伽動作﹗（圖片來源：[email protected]_liza）
阿姐都起身跟住做﹗（圖片來源：IG@wang_liza）
阿姐都起身跟住做﹗（圖片來源：[email protected]_liza）
（圖片來源：IG@wang_liza）
（圖片來源：[email protected]_liza）

讀者留言

熱門文章

 