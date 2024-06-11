廖慧儀谷到盡玩誘惑換裝 黑歷史纏身無緣「新奧運六星」

現年27歲的廖慧儀2020年參選香港小姐並打入十強，當時更獲網民封為「狂野空姐」，人氣完全唔輸三甲！不過廖慧儀就在受捧之際捲入前度輕生的風波，更因此一度被「雪藏」。不過廖慧儀僅被雪唔夠1年已獲「解凍」，仲超積極「洗底」變成形象極健康嘅瑜珈導師，成功挽回唔少網民嘅心。日前（10日）廖慧儀就再喺社交平台派福利，大騷fit爆身形嘅佢仲獲網民激讚好X索！

