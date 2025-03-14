廖慧儀曬健康身材竟被批「激凸」 本尊214字反擊兼奉勸女性1件事
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28歲廖慧儀2020年參選港姐後入行，不過佢於同年就因捲入前度輕生事件被雪藏，直至翌年為才重啟演藝工作。不過廖慧儀在被雪期間就轉行教瑜珈，keep住運動嘅佢現時更練就fit爆身材，令唔少網民都讚不絕口。不過近日廖慧儀近日以瑜伽褲出鏡做運動時就被指「激凸」，令本尊今日（14日）都忍唔住以214字不滿反擊……
廖慧儀fit爆出鏡竟被批「激凸」搶曬fo
廖慧儀近日在社交平台曬出做運動嘅影片，不過當中以橙色緊身瑜珈褲打高爾夫球嘅片段就被指「激凸」出鏡，除咗被報道外，更被唔少網民狠批：「覺得over咗少少，腳就快似男人，線條冇之前咁女性？」、「以前體脂高啲嘅時候靚好多」、「依家練到太X乾身，反而唔好睇」、「依家啲女係追呢啲身型」、「邊有人著呢啲衫打golf」等。
廖慧儀214字發文不滿反擊
對於被網民狠批身形一事，廖慧儀今日在社交平台上發文反擊，並以214字的貼文呼籲女性不要因為外界的眼光而放棄追求健康與理想體態。廖慧儀在文中直言，女性活在當今社會，面對「Bodyshaming」（身體羞辱）是一個巨大的挑戰：「女仔活喺呢個年代，面對Bodyshaming都係一個好大嘅課題。」廖慧儀寫道，「你係會無啦啦被人批評『太高/太矮/太瘦/太肥/太大隻/太平/太大……』就連正正常常著條運動短褲做運動咁小嘅事，都會被人取笑同攻擊。」
廖慧儀奉勸女性千祈唔好為批評自卑
廖慧儀更鼓勵女性不要因為這些無理的批評而感到自卑，反而應該積極追求健康與理想體態。廖慧儀強調：「千祈唔好因為你被bodyshaming而自卑，反而要努力追求理想體態同健康啊。」她更奉勸各位女士們：「千祈唔好因為驚畀人笑太大隻而唔做運動，你想像唔到我運動量有幾大先變成咁嘅體型。」最後，廖慧儀以一句「最緊要love yourself be yourself」作結，呼籲大家要愛自己、做自己，不要被外界的負面評論影響，獲唔少網民力讚好正面。
撰文：東方新地圖片來源：ig@newayyee_yoga資料或影片來源：原文刊於新假期