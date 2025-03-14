廖慧儀曬健康身材竟被批「激凸」 本尊214字反擊兼奉勸女性1件事

28歲廖慧儀2020年參選港姐後入行，不過佢於同年就因捲入前度輕生事件被雪藏，直至翌年為才重啟演藝工作。不過廖慧儀在被雪期間就轉行教瑜珈，keep住運動嘅佢現時更練就fit爆身材，令唔少網民都讚不絕口。不過近日廖慧儀近日以瑜伽褲出鏡做運動時就被指「激凸」，令本尊今日（14日）都忍唔住以214字不滿反擊……