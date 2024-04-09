27歲廖慧儀睇七人欖球賽疑遭淋不明液體 無奈發文大呻：成身濕晒

現年27歲的TVB小花廖慧儀，以其狂野形象和火辣的身材令觀眾印象深刻。廖慧儀於2020年落選港姐後即簽約無線，不過就於同年因前度輕生一事而全面停工一年。雖然人氣大跌，不過復出後的廖慧儀隨即於不少節目中亮相，更頻頻在社交平台大派福利！早前廖慧儀就去咗欣賞七人欖球賽，仲心情大靚狂騷纖腰加美腿，不過廖慧儀就在社交平台發文呻自己疑似遭其他人淋尿……