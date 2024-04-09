廖慧儀

27歲廖慧儀睇七人欖球賽疑遭淋不明液體 無奈發文大呻：成身濕晒

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現年27歲的TVB小花廖慧儀，以其狂野形象和火辣的身材令觀眾印象深刻。廖慧儀於2020年落選港姐後即簽約無線，不過就於同年因前度輕生一事而全面停工一年。雖然人氣大跌，不過復出後的廖慧儀隨即於不少節目中亮相，更頻頻在社交平台大派福利！早前廖慧儀就去咗欣賞七人欖球賽，仲心情大靚狂騷纖腰加美腿，不過廖慧儀就在社交平台發文呻自己疑似遭其他人淋尿……

廖慧儀騷纖腰加長腿攻陷大球場

廖慧儀早前在大球場觀看了七人欖球賽的盛事，身穿運動背心露出纖腰的她，除了大方騷完美身材加長腿外，更在社交平台上po出fit到漏的新相，獲一眾網民大讚：「啲腹肌勁正」、「南看台有索女！」、「咁樣打扮都已經超靚！」、「睇你就夠晒啦！」

廖慧儀 廖慧儀早前去大球場欣賞七人欖球賽。（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
廖慧儀早前去大球場欣賞七人欖球賽。（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
廖慧儀 廖慧儀大騷纖腰加長腿出鏡！（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
廖慧儀大騷纖腰加長腿出鏡！（圖片來源：IG@newayyee_yoga）

廖慧儀睇七人欖球疑遭淋尿

雖然在社交平台大派福利，不過廖慧儀除了發文大讚賽事外，更在文中寫道：「全程一路睇，上面就一路一杯一杯啤酒咁車落嚟下麵，個個好似中水彈咁成身濕晒，見到啲啤酒車到落嚟無起泡嘅，都不想深究掉落嚟的是甚麼了。」無奈表示自己遭不明液體淋到濕晒，更令網民紛紛留言猜測：「即係有人整熱啤車落你到？」、「冇起泡？唔通係尿……」、「有冇聞騷唔騷？」

廖慧儀 廖慧儀事後在上平台發文大讚賽事及現場氣氛。（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
廖慧儀事後在上平台發文大讚賽事及現場氣氛。（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
廖慧儀 不過廖慧儀就在文中大呻自己遭不明液體淋到濕晒。（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
不過廖慧儀就在文中大呻自己遭不明液體淋到濕晒。（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
廖慧儀 廖慧儀表示以為是啤酒，不過淋到自己時又發現冇起泡。（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
廖慧儀表示以為是啤酒，不過淋到自己時又發現冇起泡。（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
廖慧儀 不少網民紛紛猜測淋到廖慧儀身上的會不會是尿液！（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
不少網民紛紛猜測淋到廖慧儀身上的會不會是尿液！（圖片來源：IG@newayyee_yoga）

27歲廖慧儀意大利心情靚爆騷身材 超緊身泳衣照角度好犯規！

現年27歲的廖慧儀（Jessica）早前到歐洲旅行，轉眼間便到意大利，最近在社交平台分享了一段泳裝片，超緊身的泳裝引起不少網民關注！

廖慧儀 廖慧儀去年重新開始演藝活動。（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
廖慧儀去年重新開始演藝活動。（圖片來源：IG@newayyee_yoga）

緊身泳裝大騷S曲線

廖慧儀在社交平台分享的短片中，她以緊身泳裝示人，而且她身上的泳裝看起來非常像「買細一個碼」，令本來就已經豐滿的上圍更加澎湃，超級吸睛！而廖慧儀超性感的短片亦獲網民大讚：「身材真係好好！」、「點樣先可以好似你咁正」、「太靚女喇！」，但是也有網民指出廖慧儀的泳裝太緊：「壓到個胸變形喇」、「點解件泳衣咁緊嘅？」

廖慧儀 廖慧儀在IG分享泳裝短片。（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
廖慧儀在IG分享泳裝短片。（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
廖慧儀 廖慧儀的泳裝睇落非常緊身！（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
廖慧儀的泳裝睇落非常緊身！（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
廖慧儀 廖慧儀的身材非常健康！（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
廖慧儀的身材非常健康！（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
廖慧儀 網民大讚廖慧儀樣靚身材正！（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
網民大讚廖慧儀樣靚身材正！（圖片來源：IG@newayyee_yoga）

27歲廖慧儀三點式濕身拍片 激似春光乍洩惹人想入非非

現年27歲的2020年落選港姐廖慧儀（Jessica），憑着姣好身材為人熟悉，當時被傳媒封為「狂野空姐」的她經常在Instagram派福利曬靚相。近日她在意大利拍攝期間瘋狂洗版，其中一段影片入面的她更疑似全裸，不禁令人想入非非……

廖慧儀 廖慧儀經常在Instagram派福利曬靚相。（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
廖慧儀經常在Instagram派福利曬靚相。（圖片來源：IG@newayyee_yoga）

濕身拍片險春光乍洩

廖慧儀以一身貼身紅色透視長裙現身街頭，一時含住水果扮可愛，一時又在許願池旁邊彎腰飲水大展性感S形身材，令網民睇到嘆為觀止。然而，她依然未肯放過網民，繼續開行turbo派大禮，上載一段在出海玩的影片。從影片中所見，濕身的廖慧儀彎着腰望向鏡頭，一開始她只展示胸以上的部分，乍看以為她沒有穿衣服令人不禁想入非非，不過望真一點，原來她有穿無肩帶三點式泳衣，她站起來背向鏡頭時疑似太瘦令內褲鬆脫，只好尷尬拉住並調整內褲的位置，順利避免意外發生！

廖慧儀 廖慧儀以一身貼身紅色透視長裙現身街頭。（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
廖慧儀以一身貼身紅色透視長裙現身街頭。（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
廖慧儀 在許願池旁邊彎腰飲水。（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
在許願池旁邊彎腰飲水。（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
廖慧儀 大展性感S形身材！（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
大展性感S形身材！（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
廖慧儀 濕身的廖慧儀彎着腰望向鏡頭。（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
濕身的廖慧儀彎着腰望向鏡頭。（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
廖慧儀 一開始她只展示胸以上的部分，乍看以為她沒有穿衣服令人不禁想入非非。（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
一開始她只展示胸以上的部分，乍看以為她沒有穿衣服令人不禁想入非非。（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
廖慧儀 原來有着衫。（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
原來有着衫。（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
廖慧儀 她站起來背向鏡頭時疑似太瘦令內褲鬆脫。（圖片來源：IG@newayyee_yoga）
她站起來背向鏡頭時疑似太瘦令內褲鬆脫。（圖片來源：IG@newayyee_yoga）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：IG@newayyee_yoga

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