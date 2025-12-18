29歲廖慧儀緊身戰衣騷身材 意外臀部被嫌太鬆弛 沖涼過程全公開搏到盡
廖慧儀大膽自拍沖涼過程震撼眼球
廖慧儀在社交平台上載了一段名為「身材訓練日常」的影片，記錄她充實的一天。完成艱苦的負重訓練、跑步訓練及有氧訓練後，她隨即分享放鬆肌肉的流程，其中最引人注目的就是她大膽自拍的沖涼環節。片中她身穿粉紅色比堅尼，大方展示姣好身材和完美身體曲線，傲人的事業線更是「深不見底」。雖然畫面只有短短幾秒，但極具誘人魅力，瞬間在網絡瘋傳，網民紛紛截圖討論這段震撼眼球的片段。
網民質疑臀部線條未達完美
然而，有眼利網民卻將注意力集中在影片開頭的引體上升動作上。廖慧儀身穿極度搶眼的藍色緊身超低胸兼露背戰衣，雖然超貼身的剪裁將其背肌線條表露無遺，但當她發力向上時，有網民指其臀部線條似乎未如理想，略顯鬆弛，似乎仍未練成蜜桃臀。部分網民更直接留言質疑她的訓練成效，認為她在臀部肌肉訓練方面仍有改善空間，與她一直標榜的健美形象形成對比。
廖慧儀水療過程全程直播
除了沖涼片段外，廖慧儀更將整個恢復過程毫無保留地記錄下來。她到水療中心進行冷熱水浸浴、桑拿、戴上壓力靴並使用LED燈療法等一系列恢復療程，為了維持好身材可謂出盡法寶。片中她換上比堅尼晒身材，素顏上陣展現極佳皮膚狀態，身材曲線一覽無遺，散發出健康性感魅力。不少網民對她連沖涼都拍片感到驚訝，直言「連沖涼都拍片？」，認為她為了博取關注度已經到了無所不用其極的地步。
廖慧儀走出墮樓陰霾 曾遭雪藏事業插水
回顧廖慧儀的演藝路可謂一波三折。她在2020年參選香港小姐而入行，憑著健美形象一度被看好。然而，不久後她便捲入前男友Sam的墮樓身亡風波，被指移情別戀，導致形象插水，更一度傳出被無綫雪藏，演藝事業停滯不前。沉寂一時後，廖慧儀近年才逐漸解凍，獲得更多幕前機會，如今看來她已成功走出陰霾，決心重新出發，以積極正面的形象示人，事業似乎重回正軌。
廖慧儀新劇獻熒幕初吻 拍檔陳豪備受關注
除了在社交媒體上展現性感活力，廖慧儀的演藝事業亦迎來新突破。她早前在IG限時動態中透露，將有份參演9月開播、由視帝陳豪主演的新劇《俠醫》，更興奮表示自己在劇中獻出了寶貴的「熒幕初吻」，引起粉絲熱議。雖然她未有明言對手是誰，但已成功製造話題，讓外界對她在新劇中的表現充滿期待。這次機會對她而言意義重大，被視為是公司解凍後力捧的訊號之一，能否憑此劇成功洗底翻身，備受矚目。