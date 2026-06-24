廖啟智長子廖文哲首回應「想做女人」始末 憶亡母陳敏兒一句話勁心酸 曾因同性戀傳聞崩潰

已故演員廖啟智與陳敏兒長子廖文哲，昨日罕有現身電台節目，事隔13年首度親自回應當年「想做女人」傳聞，坦言曾因被誣衊而情緒崩潰。母親陳敏兒本月12日病逝後，這位星二代選擇用最坦誠的方式面對公眾，他口中那句「因為佢好愛我」令人動容。