廖啟智長子廖文哲首回應「想做女人」始末 憶亡母陳敏兒一句話勁心酸 曾因同性戀傳聞崩潰
廖文哲澄清2013年社交平台言論純屬戲言
廖文哲昨日作客梁繼璋主持的新城電台節目《盡訴心中情》，首度為2013年在社交平台上載女性化打扮照片並自稱「想做女人」一事親自解畫。他坦言當年言論純屬朋友間的玩笑，卻被外界過度解讀為性取向宣告，令他承受巨大壓力。廖文哲直言：「嗰陣係好down，唔知點解畀人誣衊，但係呢件事令到我放開啲，知嘅人就會知，識得我就知我係乜嘢人。」事隔多年，他終於能夠平靜地面對這段往事，語氣中透露出釋懷。
廖文哲憶亡母最後道別稱佢一直慢慢同我哋告別
談及本月12日病逝的母親陳敏兒，廖文哲情緒平穩但字字真摯。他透露母親離世前已圓滿地與身邊人道別：「佢一直慢慢同我哋道別，見晒所有想見嘅人，佢知道某一日會嚟，呢個媽媽都好特別，我相信將來如果再遇到挫折，都會用佢嘅方式提點我，因為佢好愛我。」他又憶述陳敏兒一直充滿愛心，會協調家人的生活模式，而父親廖啟智雖然比較內斂嚴厲，卻曾願意陪他食煙傾偈，「呢份愛好直接touch到我」。家屬已定於明日（6月25日）舉行私人安息禮，並安排於YouTube頻道同步直播，讓各界追思。
星二代廖文哲走音樂路獲父母全力支持
頂著「智叔」與陳敏兒兒子的光環成長，廖文哲坦言小時候確實有壓力：「個個都知爸爸媽媽個名，反而唔知我係邊個，到大個咗搵到多啲自己，慢慢習慣咗。」他早年遠赴澳洲修讀音樂製作，對電子音樂情有獨鍾，組建了名為「Taste of Blue」的樂隊活躍於獨立音樂圈。廖文哲強調父母從不反對他走截然不同的路：「佢哋好開明畀我行自己嘅路，如果有挫折會扶我一把，提醒我，唔會反對我。」廖啟智於2021年因胃癌病逝，陳敏兒其後獨力支撐家庭，5年內夫妻相繼離世，令外界格外關注兩兄弟的狀況。
網民感動留言稱廖家教育方式值得學習
廖文哲的訪問播出後隨即引發網民熱議，不少人對他坦然面對傳聞的態度表示欣賞。有網民留言稱「智叔同敏兒姐教出嚟嘅仔好有承擔」，亦有人感嘆「一家人5年內經歷咁多生離死別，廖文哲仲可以咁平靜面對，真係好堅強」。另有網民對廖啟智願意陪兒子食煙傾偈的細節大為感動，認為「呢種父愛唔係每個爸爸都做得到」。弟弟廖文信較早前亦在社交平台報平安，表示「我同屋企人一切安好」，兄弟二人以不同方式共同承擔失去至親的傷痛。