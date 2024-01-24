廖淑怡 主播

「最美女主播」廖淑怡突發生意外 20秒無法繼續報新聞獲讚表現臨危不亂

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在TVB劇集《新聞女王》中，高海寧於報新聞時不惜落淚搶鏡的一幕成為熱話，現實中亦有現役女主播發生同樣的事！有「最美女主播」稱號的廖淑怡，日前在83台報道新聞的時候，長達20秒鐘無法報道令鏡頭都急急腳切走畫面，引起網民熱烈討論！

廖淑怡 主播 廖淑怡在83台報道新聞的時候，20秒鐘無法報道令鏡頭都急急腳切走畫面。
廖淑怡在83台報道新聞的時候，20秒鐘無法報道令鏡頭都急急腳切走畫面。（圖片來源：無綫新聞截圖）
廖淑怡 主播 高海寧在《新聞女王》中落淚，現實中都有不少女主播發生同樣事情。
高海寧在《新聞女王》中落淚，現實中都有不少女主播發生同樣事情。（圖片來源：《新聞女王》截圖）

廖淑怡雙眼通紅20秒鐘講唔到嘢

廖淑怡雙眼通紅報新聞的片段迅速引起了網民的熱烈討論，原來當時她突然狂咳近20秒咳得臉色通紅，眼紅紅的她望落猶如剛剛哭過般，甚至無法發聲繼續講落去，她低下頭以避免尷尬，期間她2次示意眼神，要求切換畫面，製作組隨即切換她的畫面，播放新聞片段。大約2分鐘後，廖淑怡的聲音大致恢復正常，重新開始報新聞。

廖淑怡臨危不亂獲網民大讚

雖然廖淑怡之後繼續扮無事報新聞，仍明顯感受到她有些不適，但見到她面對突發情況依然表現鎮定臨危不亂，獲網民大讚專業：「夠專業，要讚」、「真係好大壓力」、「觀眾唔發覺先係專業」、「好叻女」。然而，有網民指出幕後竟然在廖淑怡咳嗽了超過20秒鐘時間後才執生切換畫面，批評「反應太慢」：「邊個坐panel，咁耐先轉鏡頭！」

報新聞泛淚主播逐個捉

除了廖淑怡，過去亦曾經有不少主播在報道新聞時泛淚，例如鄭萃雯、麥詩敏和余浩宗，最令人印象深刻的不得不提黃紫盈，當時她報道的新聞是南非前總統曼德拉的健康狀況未有好轉，及後有指黃紫盈被同是主播的張文采欺負，之後又有傳當日是黃紫盈自製新聞搏出位。

廖淑怡 主播 新聞主播 鄭萃雯​曾在報道財經新聞時忽然「流淚」。
鄭萃雯在2010年報道財經新聞時忽然「流淚」，引來網民猜測她可能是在股市上輸得太慘所致，多年後她受訪時解釋是因為廠入面的燈太熱太曬，休息時她就滴眼藥水滋潤一下，不過一滴完原來才發現離直播只剩3秒鐘。（圖片來源：無綫新聞截圖）
廖淑怡 主播 新聞主播 麥詩敏 人善心美 麥詩敏報新聞時一度眼濕濕！
麥詩敏報道蔡天鳳案時一度眼濕濕，不但未有受網民斥責，反而大讚她人美心善！（圖片來源：無綫新聞截圖）
廖淑怡 主播 前無綫新聞台前主播黃紫盈在直播中泛淚，當時她報道的新聞是南非前總統曼德拉的健康狀況未有好轉。
前無綫新聞台前主播黃紫盈在直播中泛淚，當時她報道的新聞是南非前總統曼德拉的健康狀況未有好轉。（圖片來源：無綫新聞截圖）
廖淑怡 主播 余浩宗於2016年報新聞時「眼紅紅」，離職後他向傳媒表示因眼紅而被即炒，更在Facebook大吐苦水：「從來未試過咁委屈，如果見到我今日報報下喊唔好咁驚奇。」
余浩宗於2016年報新聞時「眼紅紅」，離職後他向傳媒表示因眼紅而被即炒，更在Facebook大吐苦水：「從來未試過咁委屈，如果見到我今日報報下喊唔好咁驚奇。」（圖片來源：TVB新聞截圖）

廖淑怡曾報道新聞講錯嘢

廖淑怡去年報道新聞時，疑因稿件出錯，將內地一間集團去年的淨利潤75億元人民幣，講成「75元」，引起網民熱議。

廖淑怡 主播 新聞主播 廖淑怡日前在報道珠海萬達來港上市的新聞時，將75億講成75蚊，她在報道時自己都窒了幾秒，但最後都選擇照稿讀，直到第二次再報時，才更正為75億。
廖淑怡日前在報道珠海萬達來港上市的新聞時，將75億講成75蚊，她在報道時自己都窒了幾秒，但最後都選擇照稿讀，直到第二次再報時，才更正為75億。（圖片來源：無綫新聞截圖）
廖淑怡 主播 新聞主播 網民紛紛留言笑指今次事件：「把主播嚇壞了」、「原來我賺多過萬達」、「寫出來的記者有沒有考慮過播報員的心情」、「賺75元人民幣就可以上市？我昨天賺了100元」等等。
網民紛紛留言笑指今次事件：「把主播嚇壞了」、「原來我賺多過萬達」、「寫出來的記者有沒有考慮過播報員的心情」、「賺75元人民幣就可以上市？我昨天賺了100元」等等。（圖片來源：無綫新聞截圖）
廖淑怡 主播 新聞主播 廖淑怡 今年7月7日是廖淑怡在有線的last day，她在報道完最後一宗新聞後，向觀眾說：「有緣再見。」
廖淑怡曾於有線擔任新聞主播，但2022年6月她被捲入有線新聞副總經理許方輝疑似「蛇王」並背妻攬女的醜聞，隨後廖淑怡便過檔了無綫，繼續擔任新聞主播。（圖片來源：有線新聞截圖）

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圖片來源：無綫新聞截圖、《新聞女王》截圖

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