「最美女主播」廖淑怡突發生意外 20秒無法繼續報新聞獲讚表現臨危不亂
廣告
在TVB劇集《新聞女王》中，高海寧於報新聞時不惜落淚搶鏡的一幕成為熱話，現實中亦有現役女主播發生同樣的事！有「最美女主播」稱號的廖淑怡，日前在83台報道新聞的時候，長達20秒鐘無法報道令鏡頭都急急腳切走畫面，引起網民熱烈討論！
廖淑怡雙眼通紅20秒鐘講唔到嘢
廖淑怡雙眼通紅報新聞的片段迅速引起了網民的熱烈討論，原來當時她突然狂咳近20秒咳得臉色通紅，眼紅紅的她望落猶如剛剛哭過般，甚至無法發聲繼續講落去，她低下頭以避免尷尬，期間她2次示意眼神，要求切換畫面，製作組隨即切換她的畫面，播放新聞片段。大約2分鐘後，廖淑怡的聲音大致恢復正常，重新開始報新聞。
廖淑怡臨危不亂獲網民大讚
雖然廖淑怡之後繼續扮無事報新聞，仍明顯感受到她有些不適，但見到她面對突發情況依然表現鎮定臨危不亂，獲網民大讚專業：「夠專業，要讚」、「真係好大壓力」、「觀眾唔發覺先係專業」、「好叻女」。然而，有網民指出幕後竟然在廖淑怡咳嗽了超過20秒鐘時間後才執生切換畫面，批評「反應太慢」：「邊個坐panel，咁耐先轉鏡頭！」
報新聞泛淚主播逐個捉
除了廖淑怡，過去亦曾經有不少主播在報道新聞時泛淚，例如鄭萃雯、麥詩敏和余浩宗，最令人印象深刻的不得不提黃紫盈，當時她報道的新聞是南非前總統曼德拉的健康狀況未有好轉，及後有指黃紫盈被同是主播的張文采欺負，之後又有傳當日是黃紫盈自製新聞搏出位。
廖淑怡曾報道新聞講錯嘢
廖淑怡去年報道新聞時，疑因稿件出錯，將內地一間集團去年的淨利潤75億元人民幣，講成「75元」，引起網民熱議。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：無綫新聞截圖、《新聞女王》截圖