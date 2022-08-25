廖淑怡

前有線新聞之花廖淑怡與許方輝傳緋聞後極速過檔TVB 照著招牌紫色褸出鏡

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今年6月，曾任主播的前有線新聞部高層許方輝被爆出「蛇王」兼背妻攬女醜聞，女主角則被指為當時在有線任職新聞主播廖淑怡（Suey），事後許方輝極速以家庭原因請辭，廖淑怡則獲有線另一高層出面澄清相關傳聞，但原來廖淑怡在7月已離開了有線新聞部，並在相隔約一個月後，被發現過檔了TVB。

廖淑怡 同許方輝爆緋聞後離職有線

曾任無綫新聞主播兼有線新聞副總經理的許方輝，今年6月被指「蛇王」兼背妻攬女，因為網上瘋傳一張中年男子在渡輪上攬女的照片，相中男女雖然戴住口罩睇唔清樣貌，但有眼利網民認出相中男子疑似為許方輝，加上事發時間理由為上班時段，所以有「蛇王」之嫌！而當時還是有線新聞之花的廖淑怡，因為招牌紫色外套與相中女主角衣著相似，一度被網民質疑為許方輝外遇的對象。

廖淑怡 許方輝 網上瘋傳一中年男子在渡輪上攬女﹗
網上瘋傳的照片背景為天星渡輪上，該中年男子頭頂現窿，一手攬實一名穿短裙的女子，另一隻手則摸住女方的膝頭，而女方則如樹熊般翹實中年男子，相當痴纏！（圖片來源：連登討論區截圖）
廖淑怡 許方輝 有網民在討論區貼出2020年許方輝空降有線新聞會見傳媒時，跟網上瘋傳相片的中年男子很相似﹗
有網民在討論區貼出2020年許方輝空降有線新聞會見傳媒時的片段截圖，指跟網上瘋傳相片的中年男子很相似。（圖片來源：連登討論區截圖）
許方輝 廖淑怡因為招牌外套疑被誤認是相片中的女主角。
曾被封為「最靚主播」的廖淑怡，因為其經常在鏡頭前穿著的招牌粉紫色外套，疑被誤認是相片中的女主角。（圖片來源：開電視新聞截圖）

有線高層曾出面代為澄清緋聞

醜聞爆出僅數日，許方輝就宣布因家庭原因，已向有線請辭，即時起不再參與新聞部運作及相關事務，並將於今年9月中正式離任。同時有線新聞及資訊總監關慧玲就出面代廖淑怡澄清，指有關她和許方輝同坐小輪的傳聞並非事實，希望外界能還她一個清白。未知是否受事件影響，事發後未夠一個月，廖淑怡就離開了有線新聞部，直到近日網友才發現原來她已過檔無綫，繼續擔任新聞主播，同時身上仍穿著其招牌紫色外套，沒有刻意避嫌。

廖淑怡 今年7月7日是廖淑怡在有線的last day，她在報道完最後一宗新聞後，向觀眾說：「有緣再見。」
今年7月7日是廖淑怡在有線的last day，她在報道完最後一宗新聞後，向觀眾說：「有緣再見。」（圖片來源：有線新聞截圖）
廖淑怡 有線主播陳書君曬出與廖淑怡的臨別合照。
有線主播陳書君曬出與廖淑怡的臨別合照。（圖片來源：[email protected]
廖淑怡 一班新聞部同事仲向廖淑怡送上蛋糕道別。
一班新聞部同事仲向廖淑怡送上蛋糕道別。（圖片來源：[email protected]

指紫色「戰衣」只有出鏡先會著

在傳出與有線新聞副總經理許方輝在天星渡輪上相擁的緋聞後，廖淑怡曾向傳媒堅決否認，表示自己已有男友，絕不可能同有婦之夫扯上關係，並與許方輝劃清界線，指兩人私底下並不相熟，男方對自己亦無任何特別照顧，同時又解釋平時她去街都著得好Causal，只有回到公司，才會換上出鏡用的衣服。

廖淑怡 過檔無綫報新聞的廖淑怡，被指在化妝、髮型上都比之前更成熟。
過檔無綫報新聞的廖淑怡，被指在化妝、髮型上都比之前更成熟。（圖片來源：無綫新聞截圖）

重溫許方輝「蛇王」攬女曝光後 被網民指是「慣犯」

疑似許方輝「蛇王」攬女照在網上瘋傳後引起熱討，有網民更爆料指許方輝是「慣犯」，早在無綫任職時已有桃色新聞！網民留言指「咩女都俾佢食晒！」、「去到邊個台都食女！」、「都唔係第一次﹗」等等！而有線電視就事件回覆傳媒時，表示不會作任何回應及評論。

廖淑怡 許方輝 許方輝曾任職無綫及亞視，做過主播、專題記者，及後升為採訪主任，在無綫最後職位是新聞部副總經理﹗
許方輝曾任職無綫及亞視新聞部，做過主播、專題記者，及後升為採訪主任，在無綫最後職位是新聞部副總經理，到2020年空降有線新聞部，並擔任新聞及公共事務副總經理。（圖片來源：無綫新聞截圖）
廖淑怡 許方輝
（圖片來源：連登討論區截圖）
廖淑怡 許方輝
（圖片來源：連登討論區截圖）
廖淑怡 許方輝 一提許方輝，網民就想起周嘉儀﹗
一提許方輝，網民就想起周嘉儀﹗（圖片來源：連登討論區截圖）

新聞之花大好事業被毀 周嘉儀被爆撻人夫許方輝被迫放假

網民重提當年許方輝和周嘉儀的新聞，2013年人夫許方輝曾被雜誌影到，跟比自己細十八年的新聞主播周嘉儀過從甚密，齊齊收工又在車廂內談心等，新聞曝光後二人被勒令放大假，女方休假後被調離一至五《六點半新報道》，其後離開無綫，並由新聞主播跳入任職金融界至今！

廖淑怡 許方輝 許方輝與周嘉儀
許方輝與周嘉儀（圖片來源：新傳媒圖片庫）
廖淑怡 許方輝 周嘉儀被爆撻人夫後兩年，離開無綫新聞部﹗
周嘉儀被爆撻人夫後兩年，離開無綫新聞部！（圖片來源：新傳媒圖片庫）

許方輝妻都係新聞主播 曾誤報江澤民逝世

許方輝和周嘉儀被曝關係非一般後，同時爆出許方輝妻陳佩琳，同樣是新聞主播出身，曾在1992年入職無綫，後轉到星島日報任職，2000年4月起曾在亞視擔任新聞部助理採訪主任兼主播，直至2011年因誤報江澤民離世而辭職，離開任職11年的亞視新聞部，據知現在已轉投香港教育學院擔任助教。

廖淑怡 許方輝 許方輝妻子是前亞視新聞主播陳佩琳。
許方輝妻子是前亞視新聞主播陳佩琳。（圖片來源：亞視電視截圖）
廖淑怡 陳佩琳曾在亞視任職，2011年因誤報江澤民離世而辭職，離開任職11年的亞視新聞部。
陳佩琳曾在亞視任職，2011年因誤報江澤民離世而辭職，離開任職11年的亞視新聞部。（圖片來源：亞視新聞截圖）
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（圖片來源：連登討論區截圖）
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（圖片來源：連登討論區截圖）

撰文：東方新地圖片來源：開電視新聞截圖、有線新聞截圖、無綫新聞截圖、[email protected]、連登討論區截圖、新傳媒圖片庫、亞視新聞截圖

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