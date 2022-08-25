前有線新聞之花廖淑怡與許方輝傳緋聞後極速過檔TVB 照著招牌紫色褸出鏡

今年6月，曾任主播的前有線新聞部高層許方輝被爆出「蛇王」兼背妻攬女醜聞，女主角則被指為當時在有線任職新聞主播廖淑怡（Suey），事後許方輝極速以家庭原因請辭，廖淑怡則獲有線另一高層出面澄清相關傳聞，但原來廖淑怡在7月已離開了有線新聞部，並在相隔約一個月後，被發現過檔了TVB。