43歲廖碧兒挑戰高難度「倒立一字馬」 起強柔韌度意外凸出小肚腩
廣告
現年43歲的廖碧兒近年主力打理紅酒生意，少有現身幕前，不過依然活躍進社交網站！近日她分享了一段宅在家中「倒轉一字馬」的短片，大騷超強柔軟度，雖然難度滿分，不過就意外凸出小肚腩！
廖碧兒倒立一字馬意外凸腩
2001年國際華裔小姐冠軍、現時43歲的廖碧兒 (Bernice) 近年鮮有幕前作品，主力打理紅酒生意，獨當一面做女強人！最近在美國生活的她就似乎心廣體胖咗少少，日前她於IG分享挑戰倒轉一字馬，雖然難度攞足滿分，網民紛紛嗌誇張，但就唔覺意凸咗個肚腩仔！
睇片仲誇張：
View this post on Instagram
廖碧兒 享受陽光與海灘
廖碧兒日前飛到美國賭城拉斯維加斯，之後再轉飛到溫哥華，她在Live中透露今次旅程只得幾日，好快就會返香港，她又表示對上一次到拉斯維加斯，是她在2000年參選溫哥華華裔小姐時，飛去搵Michael Jackson的老師為她訓練舞技，以作選美時的才藝表演之用。
獲網民封凍齡女神
不過有更多網民都將焦點放在廖碧兒的身材上，紛紛大讚她穿著比堅尼「太性感」、「好索」、「凍齡女神」、「狀態絕佳」、「性感火辣」等等。
關鍵詞廖碧兒
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]資料或影片來源：[email protected]
讀者留言