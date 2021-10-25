42歲單身廖碧兒宣報懷孕做高齡產婦　網民湧入留言區送祝賀

現時42歲的廖碧兒自從今年年初被百億富豪緋聞男友盧啟賢「降呢」變做好友之後，一直未有任何公開的戀愛對象，不過她亦曾經向傳媒表示過自己「好多人追」，叫大家不需擔心。而今日（25日）廖碧兒的IG突然公報喜訊！分享了一張照超聲波黑白相嚇親網民！

文：東方新地、圖：廖碧兒IG