42歲單身廖碧兒宣報懷孕做高齡產婦 網民湧入留言區送祝賀
現時42歲的廖碧兒自從今年年初被百億富豪緋聞男友盧啟賢「降呢」變做好友之後，一直未有任何公開的戀愛對象，不過她亦曾經向傳媒表示過自己「好多人追」，叫大家不需擔心。而今日（25日）廖碧兒的IG突然公報喜訊！分享了一張照超聲波黑白相嚇親網民！
文：東方新地、圖：廖碧兒IG
單身廖碧兒自揭高齡懷孕
42歲的廖碧兒雖然又要打理紅酒莊園、又要做品酒師、又要顧及幕前工作八足咁多爪，但依然保養得宜，亦經常在個人IG分享自己的生活近況，不少網民都表示羨慕。今日就突然覺上載了一張照超聲波黑白相，並寫道：「Monday morning surprise! I’m pregnant!（意譯：星期一早上驚喜！我懷孕了！）」不少網民第一反應都諗BB爸爸到底是誰！
廖碧兒「騙很大」，懷孕消息其實是電影宣傳
相信有不少網民都會被廖碧兒的封面相嚇親，好在她都算有良心，在一句「Now that I have ur attention…（而家我引到你哋嘅注意喇）」之後，就直接開誠布公地表示超聲波相實際是為自己有份參演、即將上畫的電影《一級指控》宣傳造勢，故事是講述富豪郭世榮（廖啟智 飾）女兒被殺，引發全城哄動，年輕律師何學銘（陳家樂 飾)接手案件，為無權無勢的疑兇李逸峰(黃定謙 飾)辯護。面對控方律師陳康禮（譚耀文 飾）毫無破綻的不利証據，何學銘只得向金牌大狀雷有輝（方中信 飾） 求助。惟雷有輝的非常手段，令法律黑白界線愈變模糊……
多年前曾經傳過懷孕皆否認
其實「廖碧兒懷孕」的消息已經非首次傳出。約於3年前，廖碧兒就被傳過與法國波爾多酒莊富豪Charles秘嫁兼懷孕，她都一律否認，並指當此為笑話一則。不過今次「自揭」懷孕都可以叫做破天荒，而且有好多網民都笑言恭喜，即使最後發現自己被騙，但仍然抱著一個驚喜的情送上祝賀。睇嚟網民都好希望廖碧兒能夠盡快帶給大家真正的好消息。