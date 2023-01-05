廖碧兒大曬火辣比堅尼迎44歲生日 網友跪求：想睇多啲
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廖碧兒即將在1月6日踏入44歲，為了慶祝新一年以及踏入生日月，她就分享了一條集合了她過去一年精采回顧的影片，片中打頭陣的，就是一張她在船上穿著性感比堅尼的相片，非常養眼！
廖碧兒感歎有大變化
過去一年廖碧兒四出旅遊、品酒以及進修，影下了不少值得紀念的時刻，她在帖中留言：「小動作，大變化……2023年我們來了！ 」
網民大讚：三點式好正
網民都留言大讚她「Sexy!」、「好誘惑」，又紛紛表示「三點式好正丫，想睇多啲」、「泳衣可以多D啦」等等。
廖碧兒IG經常派福利
廖碧兒是2001年國際華裔小姐冠軍，2011年離巢TVB後，便轉而經營紅酒生意，更不時於IG上大派福利，吸引了超過13萬Followers。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周興哲演唱會（1月11日公開發售）、馮允謙演唱會（1月12日優先購票）、Twins演唱會、鄭秀文演唱會、鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
農曆新年快將來臨，新年必定要和朋友、家人及另一半觀賞電影消閒一番，今年香港有4大超強卡士賀歲電影，一齊笑住過新年！除了視覺滿足外，味覺都需要被滿足，Sundaykiss為你整合新年盆菜外賣直送及年糕優惠推介2023。如果想親自出馬整蘿蔔糕，我們更為你準備了蘿蔔糕3大食譜，內藏黃金比例竅門，絕對必看！值得注意的是滙豐、中銀、渣打銀行可換新銀紙，即看：換新鈔及迎新鈔預約連結。