廖碧兒

廖碧兒大曬火辣比堅尼迎44歲生日 網友跪求：想睇多啲

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廖碧兒即將在1月6日踏入44歲，為了慶祝新一年以及踏入生日月，她就分享了一條集合了她過去一年精采回顧的影片，片中打頭陣的，就是一張她在船上穿著性感比堅尼的相片，非常養眼！

廖碧兒 廖碧兒話期望未來有更多冒險。
廖碧兒話期望未來有更多冒險。（圖片來源：[email protected]

廖碧兒感歎有大變化

過去一年廖碧兒四出旅遊、品酒以及進修，影下了不少值得紀念的時刻，她在帖中留言：「小動作，大變化……2023年我們來了！ 」

廖碧兒 著住三點式泳衣的廖碧兒烏身倒奶。
著住三點式泳衣的廖碧兒烏身倒奶。（圖片來源：[email protected]

網民大讚：三點式好正

網民都留言大讚她「Sexy!」、「好誘惑」，又紛紛表示「三點式好正丫，想睇多啲」、「泳衣可以多D啦」等等。

廖碧兒 又大曬長腿。
廖碧兒在船上又大曬長腿。（圖片來源：[email protected]
廖碧兒 今個月踏入44歲。
今個月廖碧兒就踏入44歲。（圖片來源：[email protected]

廖碧兒IG經常派福利

廖碧兒是2001年國際華裔小姐冠軍，2011年離巢TVB後，便轉而經營紅酒生意，更不時於IG上大派福利，吸引了超過13萬Followers。

廖碧兒 廖碧兒透露這張靚相的拍攝地點是在拉斯維加斯的百樂宮酒店，在賭城逗留兩日後，她便起程飛到了溫哥華。
廖碧兒間唔中就會派吓福利！（圖片來源：[email protected]
廖碧兒 早前出席康城影展超性感。
早前出席康城影展超性感。（圖片來源：[email protected]
廖碧兒 廖碧兒近年亦加入KOL行列，開直播與網民交流抗疫心得，包括教下廚、食材與酒類配搭、整甜品、做運動等。
廖碧兒近年亦加入KOL行列，開直播與網民交流抗疫心得，包括教下廚、食材與酒類配搭、整甜品、做運動等。（圖片來源：[email protected]
廖碧兒 即使已年過四十，但網民都大讚廖碧兒身材Keep得非常好！
即使已年過四十，但網民都大讚廖碧兒身材Keep得非常好！（圖片來源：[email protected]

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周興哲演唱會（1月11日公開發售）、馮允謙演唱會（1月12日優先購票）、Twins演唱會鄭秀文演唱會鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

除了演唱會外，還有什麼節日好去處？

農曆新年快將來臨，新年必定要和朋友、家人及另一半觀賞電影消閒一番，今年香港有4大超強卡士賀歲電影，一齊笑住過新年！除了視覺滿足外，味覺都需要被滿足，Sundaykiss為你整合新年盆菜外賣直送年糕優惠推介2023。如果想親自出馬整蘿蔔糕，我們更為你準備了蘿蔔糕3大食譜，內藏黃金比例竅門，絕對必看！值得注意的是滙豐、中銀、渣打銀行可換新銀紙，即看：換新鈔及迎新鈔預約連結

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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