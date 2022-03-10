廖碧兒疫市下創奇蹟 酒吧半年賺凸 帶挈同行共度逆景
廖碧兒近年要打理紅酒莊園、做品酒師、又要顧及在中環投資的酒吧及幕前工作，八足咁多爪，在疫市下不少星級老闆都話生意難撈，不過廖碧兒就創造奇蹟。去年疫情稍為緩和，她的酒吧遭「報復式消費」，半年內竟賺凸之前的營業額，她更諗橋幫助同業，希望可以共度時艱。
廖碧兒酒吧疫市突圍
近年香港受疫情影響，飲食業首當其衝，不過廖碧兒在中環蘭桂芳投資的過千呎酒吧依然做得住，原來半年前疫情稍為緩和，酒吧復市後生意大增，受到「報復式消費」，廖碧兒的酒吧在短短半年內賺凸，已能補貼過去近一年半的7位數字生意額，所以今次受第5波影響再度停業，廖碧兒表示對她來說沒有太大影響。
可以讓員工休息一下
廖碧兒接受傳媒訪問時表示，去年中酒吧復市時，她的酒吧是蘭桂坊第一間開到凌晨2時的舖頭，生意不俗，她非常看得開，覺得這個病毒真的好強，只可以同心面對，酒吧停業就當讓員工休息一下，順便清潔同修葺酒吧。
酒吧與附近餐廳合作
廖碧兒慶幸酒吧依然做得住，她亦深信行家們都可以捱過這一關，在第5波來臨前，她更與酒吧附近食肆傾好合作大計，因為食肆只得午飯時間可以開，6點後酒吧又唔可以開，而好多餐廳冇酒牌，廖碧兒想一家便宜兩家著，諗住攜手合作，無奈疫情變得更嚴峻，所以計劃要擱置。她更諗方法幫助同行，在自己評酒的網上平台免費協助受影響的同業，為食物倉或有機農莊等宣傳。廖碧兒表示現階段不為搵錢，而是諗方法幫助社會上有需要的人，作為公眾人物，利用她的知名度，有錢出錢有力出力，希望大家安全度過。
星級老闆蝕入肉
至於其他星級老闆，不少都因為疫情肆虐受到好大衝擊，楊明與莊思明的6間燉湯店單是租金已月蝕7位數字；而龔嘉欣的餅店亦急謀對策，嘗試做送貨，雖然成本高很多，但希望維持到工場同舖頭的運作；分別投資了曲奇餅、女裝以及健身室生意的鄺潔楹，就因為疫情白交租蝕入肉;黃宗澤（Bosco）位於尖沙嘴的食肆停業兩個星期後重開，由午市到茶市僅有6 食客，真係蝕住做。