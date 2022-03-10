廖碧兒疫市下創奇蹟 酒吧半年賺凸 帶挈同行共度逆景

廖碧兒近年要打理紅酒莊園、做品酒師、又要顧及在中環投資的酒吧及幕前工作，八足咁多爪，在疫市下不少星級老闆都話生意難撈，不過廖碧兒就創造奇蹟。去年疫情稍為緩和，她的酒吧遭「報復式消費」，半年內竟賺凸之前的營業額，她更諗橋幫助同業，希望可以共度時艱。