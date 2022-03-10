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廖碧兒疫市下創奇蹟 酒吧半年賺凸 帶挈同行共度逆景

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廖碧兒近年要打理紅酒莊園、做品酒師、又要顧及在中環投資的酒吧及幕前工作，八足咁多爪，在疫市下不少星級老闆都話生意難撈，不過廖碧兒就創造奇蹟。去年疫情稍為緩和，她的酒吧遭「報復式消費」，半年內竟賺凸之前的營業額，她更諗橋幫助同業，希望可以共度時艱。

廖碧兒酒吧疫市突圍

近年香港受疫情影響，飲食業首當其衝，不過廖碧兒在中環蘭桂芳投資的過千呎酒吧依然做得住，原來半年前疫情稍為緩和，酒吧復市後生意大增，受到「報復式消費」，廖碧兒的酒吧在短短半年內賺凸，已能補貼過去近一年半的7位數字生意額，所以今次受第5波影響再度停業，廖碧兒表示對她來說沒有太大影響。

廖碧兒 廖碧兒簡直是逆市奇葩，在這個時期投資酒吧都唔使蝕。
廖碧兒簡直是逆市奇葩，在這個時期投資酒吧都唔使蝕。（圖片來源：[email protected]
廖碧兒 廖碧兒在中環蘭桂芳的酒吧向來生意不俗，雖然因為政府防疫措施而暫時關閉，但之前第4波遭受「報復式消費」，賺凸。
廖碧兒在中環蘭桂芳的酒吧向來生意不俗，雖然因為政府防疫措施而暫時關閉，但之前第4波遭受「報復式消費」，賺凸。（圖片來源：[email protected]

可以讓員工休息一下

廖碧兒接受傳媒訪問時表示，去年中酒吧復市時，她的酒吧是蘭桂坊第一間開到凌晨2時的舖頭，生意不俗，她非常看得開，覺得這個病毒真的好強，只可以同心面對，酒吧停業就當讓員工休息一下，順便清潔同修葺酒吧。

廖碧兒 廖碧兒投資有道，早年已開拓紅酒事業，在外國更有自己的酒莊。
廖碧兒投資有道，早年已開拓紅酒事業，在外國更有自己的酒莊。（圖片來源：[email protected]
廖碧兒 餐廳不受疫情影響，廖碧兒想趁機回饋社會。
餐廳不受疫情影響，廖碧兒想趁機回饋社會。（圖片來源：[email protected]

酒吧與附近餐廳合作

廖碧兒慶幸酒吧依然做得住，她亦深信行家們都可以捱過這一關，在第5波來臨前，她更與酒吧附近食肆傾好合作大計，因為食肆只得午飯時間可以開，6點後酒吧又唔可以開，而好多餐廳冇酒牌，廖碧兒想一家便宜兩家著，諗住攜手合作，無奈疫情變得更嚴峻，所以計劃要擱置。她更諗方法幫助同行，在自己評酒的網上平台免費協助受影響的同業，為食物倉或有機農莊等宣傳。廖碧兒表示現階段不為搵錢，而是諗方法幫助社會上有需要的人，作為公眾人物，利用她的知名度，有錢出錢有力出力，希望大家安全度過。

廖碧兒 廖碧兒亦加入KOL行列，開直播與網民交流抗疫心得，包括教下廚、食材與酒類配搭、整甜品、做運動等。
廖碧兒亦加入KOL行列，開直播與網民交流抗疫心得，包括教下廚、食材與酒類配搭、整甜品、做運動等。（圖片來源：[email protected]
廖碧兒 廖碧兒不時飲住酒做直播。
廖碧兒不時飲住酒做直播。（圖片來源：[email protected]

星級老闆蝕入肉

至於其他星級老闆，不少都因為疫情肆虐受到好大衝擊，楊明與莊思明的6間燉湯店單是租金已月蝕7位數字；而龔嘉欣的餅店亦急謀對策，嘗試做送貨，雖然成本高很多，但希望維持到工場同舖頭的運作；分別投資了曲奇餅、女裝以及健身室生意的鄺潔楹，就因為疫情白交租蝕入肉;黃宗澤（Bosco）位於尖沙嘴的食肆停業兩個星期後重開，由午市到茶市僅有6 食客，真係蝕住做。

廖碧兒 楊明與莊思明的6間燉湯店單是租金已月蝕7位數字。
楊明與莊思明的6間燉湯店單是租金已月蝕7位數字。（圖片來源：[email protected]_chng）
廖碧兒 鄺潔楹投資多項生意，全部都蝕錢。
鄺潔楹投資多項生意，全部都蝕錢。（圖片來源：[email protected]
廖碧兒 黃宗澤的西餐廳蝕住做，他考慮申請政府援助。
黃宗澤的西餐廳蝕住做，他考慮申請政府援助。（圖片來源：[email protected]
廖碧兒 龔嘉欣在尖沙咀開的餅店生意大受影響，她表示壓力大咗好多。
龔嘉欣在尖沙咀開的餅店生意大受影響，她表示壓力大咗好多。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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