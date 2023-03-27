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44歲廖碧兒性感開Live狂呻年紀大腦力差 自我放棄喪食朱古力

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44歲廖碧兒（Bernice）離巢TVB後轉行做紅酒生意，仲考埋品酒師牌，事業做得有聲有色，近日她更重拾書包，挑戰讀法國著名工商管理學院INSEAD中的高階管理碩士（EMBA）課程，但日前她卻突然開Live狂吐苦水，大呻自己在考完兩個Exam後的心情！

廖碧兒 廖碧兒日前開Live抒發考完兩個Exam後的心情，話要：「飲杯嘢定一定驚先！」
廖碧兒日前開Live抒發考完兩個Exam後的心情，話要：「飲杯嘢定一定驚先！」（圖片來源：[email protected]

廖碧兒 著Deep V上衫谷胸開Live

廖碧兒在今次Live中穿著一身件Deep V上衫，大騷深長事業線，全程吸引住網民的目光，她在Live中透露自己為忙兩個考試，在一連兩個星期間幾乎斷六親：「我係冇晒朋友，香港朋友打俾我，我都唔覆、唔聽，因為太大壓力。」

廖碧兒 剛考完試終於「上水」開Live的廖碧兒，神色略顯疲態。
剛考完試終於「上水」開Live的廖碧兒，神色略顯疲態。（圖片來源：[email protected] Liu 廖碧兒）
廖碧兒 廖碧兒與同學一齊飲酒，慶祝終於考完兩個Exam。
廖碧兒與同學一齊飲酒，慶祝終於考完兩個Exam。（圖片來源：[email protected] Liu 廖碧兒）

自嘲年紀大記性差

廖碧兒大呻自己本身沒讀過管理，加上44歲年紀已大，溫書時經常記不入腦，令她讀得更加緊張，自嘲：「你知啦，年紀又大，個腦記性又冇咁好，又驚見人！」

廖碧兒 Live中廖碧兒不時撥弄一頭長髮，動作多多。
Live中廖碧兒不時撥弄一頭長髮，動作多多。（圖片來源：[email protected] Liu 廖碧兒）
廖碧兒 為修讀這個為期17月的工商管理課程，廖碧兒豪花了7位數學費。
為修讀這個為期17月的工商管理課程，廖碧兒豪花了7位數學費。（圖片來源：[email protected] Liu 廖碧兒）

喪食朱古力減壓

Live期間又見到廖碧兒喪食朋友所送的朱古力來減壓，並笑言已自我放棄，完全冇梳頭出鏡：「其實我已經冇理啦，肥同瘦，因為我太忙去溫書啦，所以希望你哋原諒我！」最後她透露考完試下一站將會去馬來西亞，近日她更已飛返香港，在藝術展上打卡。

廖碧兒 考完試廖碧兒話感覺放鬆晒。
考完試廖碧兒話感覺放鬆晒。（圖片來源：[email protected] Liu 廖碧兒）
廖碧兒 食朱古力食到舔舔脷。
食朱古力食到舔舔脷。（圖片來源：[email protected] Liu 廖碧兒）
廖碧兒 之後廖碧兒去到馬來西亞，更在一個動物園中狂玩昆蟲！
之後廖碧兒去到馬來西亞，更在一個動物園中狂玩昆蟲！（圖片來源：[email protected]

廖碧兒享受單身生活

已踏入44歲的廖碧兒當年撇甩拍拖6年的陳豪後，一直被笑「走寶」至今，此外她還與劉愷威、富二代林忠豪及盧啟賢拍過拖，又與法籍Emmanuel John於2008年結婚，但2012年爆出兩人已離婚。現在廖碧兒表示好享受單身貴族的生活，除了去進修碩士課程及經營紅酒生意外，又周遊列國，相當寫意。

情人節 廖碧兒 著住三點式泳衣的廖碧兒烏身倒奶。
廖碧兒當年搭上李澤楷表弟林忠豪即狠撇陳豪，自 此被貼上「拜金女」標籤。（圖片來源：[email protected]
情人節 廖碧兒 廖碧兒透露這張靚相的拍攝地點是在拉斯維加斯的百樂宮酒店，在賭城逗留兩日後，她便起程飛到了溫哥華。
廖碧兒曾表示自己5歲時已夢想生小朋友，20歲開始憧憬結婚，可惜感情事不能強求。（圖片來源：[email protected]

廖碧兒IG經常派福利

廖碧兒是2001年國際華裔小姐冠軍，2011年離巢TVB後，便轉而經營紅酒生意，更不時於IG上大派福利，吸引了超過13萬Followers。

廖碧兒 今個月踏入44歲。
今年初廖碧兒踏入44歲。（圖片來源：[email protected]
廖碧兒 早前出席康城影展超性感。
早前出席康城影展超性感。（圖片來源：[email protected]
廖碧兒 廖碧兒近年亦加入KOL行列，開直播與網民交流抗疫心得，包括教下廚、食材與酒類配搭、整甜品、做運動等。
廖碧兒近年亦加入KOL行列，開直播與網民交流抗疫心得，包括教下廚、食材與酒類配搭、整甜品、做運動等。（圖片來源：[email protected]icial）
廖碧兒 不時飲住酒做直播。
不時飲住酒做直播。（圖片來源：[email protected]
廖碧兒 即使已年過四十，但網民都大讚廖碧兒身材Keep得非常好！
即使已年過四十，但網民都大讚廖碧兒身材Keep得非常好！（圖片來源：[email protected]

即睇廖碧皃分享考完2個Exam後的心情：

44歲再重拾校園生活的確唔容易！

常見問題

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected] Liu 廖碧兒、[email protected]資料或影片來源：[email protected] Liu 廖碧兒

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