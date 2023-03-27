44歲廖碧兒性感開Live狂呻年紀大腦力差 自我放棄喪食朱古力
廖碧兒 著Deep V上衫谷胸開Live
廖碧兒在今次Live中穿著一身件Deep V上衫，大騷深長事業線，全程吸引住網民的目光，她在Live中透露自己為忙兩個考試，在一連兩個星期間幾乎斷六親：「我係冇晒朋友，香港朋友打俾我，我都唔覆、唔聽，因為太大壓力。」
自嘲年紀大記性差
廖碧兒大呻自己本身沒讀過管理，加上44歲年紀已大，溫書時經常記不入腦，令她讀得更加緊張，自嘲：「你知啦，年紀又大，個腦記性又冇咁好，又驚見人！」
喪食朱古力減壓
Live期間又見到廖碧兒喪食朋友所送的朱古力來減壓，並笑言已自我放棄，完全冇梳頭出鏡：「其實我已經冇理啦，肥同瘦，因為我太忙去溫書啦，所以希望你哋原諒我！」最後她透露考完試下一站將會去馬來西亞，近日她更已飛返香港，在藝術展上打卡。
廖碧兒享受單身生活
已踏入44歲的廖碧兒當年撇甩拍拖6年的陳豪後，一直被笑「走寶」至今，此外她還與劉愷威、富二代林忠豪及盧啟賢拍過拖，又與法籍Emmanuel John於2008年結婚，但2012年爆出兩人已離婚。現在廖碧兒表示好享受單身貴族的生活，除了去進修碩士課程及經營紅酒生意外，又周遊列國，相當寫意。
廖碧兒IG經常派福利
廖碧兒是2001年國際華裔小姐冠軍，2011年離巢TVB後，便轉而經營紅酒生意，更不時於IG上大派福利，吸引了超過13萬Followers。
即睇廖碧皃分享考完2個Exam後的心情：
44歲再重拾校園生活的確唔容易！
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