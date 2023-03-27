44歲廖碧兒性感開Live狂呻年紀大腦力差 自我放棄喪食朱古力

44歲廖碧兒（Bernice）離巢TVB後轉行做紅酒生意，仲考埋品酒師牌，事業做得有聲有色，近日她更重拾書包，挑戰讀法國著名工商管理學院INSEAD中的高階管理碩士（EMBA）課程，但日前她卻突然開Live狂吐苦水，大呻自己在考完兩個Exam後的心情！