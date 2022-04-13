廖碧兒飛賭城歎日光浴睇BTS騷 激罕派比堅尼福利照 被網友捉到錯處﹗
廖碧兒 享受陽光與海灘
廖碧兒日前飛到美國賭城拉斯維加斯，之後再轉飛到溫哥華，她在Live中透露今次旅程只得幾日，好快就會返香港，她又表示對上一次到拉斯維加斯，是她在2000年參選溫哥華華裔小姐時，飛去搵Michael Jackson的老師為她訓練舞技，以作選美時的才藝表演之用。
廖碧兒透露今次和由香港移居加拿大的朋友Dorothy，一起去欣賞了BTS演唱會。（圖片來源：[email protected]）
廖碧兒睇騷兼傾紅酒生意
廖碧兒指今次除了睇BTS騷外，去賭城的目的也和紅酒有關，她留言表示：「Yeah, I think I’m doing just fine.」指自己近況很好，又引用歌詞「Work it out! Do your thang!」來自勉，但就有網民留言捉錯處，指她應該寫「being fine」，而非「doing fine」。
獲網民封凍齡女神
不過有更多網民都將焦點放在廖碧兒的身材上，紛紛大讚她穿著比堅尼「太性感」、「好索」、「凍齡女神」、「狀態絕佳」、「性感火辣」等等。
重溫單身廖碧兒自爆懷孕做高齡產婦 網民湧入留言區送祝賀
廖碧兒雖然又要打理紅酒莊園、又要做品酒師、又要顧及幕前工作八足咁多爪，但依然保養得宜，亦經常在個人IG分享自己的生活近況，不少網民都表示羨慕。早前突然覺上載了一張照超聲波黑白相，並寫道：「Monday morning surprise! I’m pregnant!（意譯：星期一早上驚喜！我懷孕了！）」不少網民第一反應都諗BB爸爸到底是誰！
廖碧兒「騙很大」 懷孕消息其實是電影宣傳
相信有不少網民都會被廖碧兒的封面相嚇親，好在她都算有良心，在一句「Now that I have ur attention…（而家我引到你哋嘅注意喇）」之後，就直接開誠布公地表示超聲波相實際是為自己有份參演、即將上畫的電影《一級指控》宣傳造勢。
故事是講述富豪郭世榮（廖啟智 飾）女兒被殺，引發全城哄動，年輕律師何學銘（陳家樂 飾)接手案件，為無權無勢的疑兇李逸峰(黃定謙 飾)辯護。面對控方律師陳康禮（譚耀文 飾）毫無破綻的不利証據，何學銘只得向金牌大狀雷有輝（方中信 飾） 求助。惟雷有輝的非常手段，令法律黑白界線愈變模糊……
方中信在電影中是廖碧兒的丈夫，相信他就是「BB的爸爸」（圖片來源：電影《一級指控》劇照）
多年前曾經傳過懷孕皆否認
其實「廖碧兒懷孕」的消息已經非首次傳出。約於3年前，廖碧兒就被傳過與法國波爾多酒莊富豪Charles秘嫁兼懷孕，她都一律否認，並指當此為笑話一則。不過今次「自揭」懷孕都可以叫做破天荒，而且有好多網民都笑言恭喜，即使最後發現自己被騙，但仍然抱著一個驚喜的情送上祝賀。睇嚟網民都好希望廖碧兒能夠盡快帶給大家真正的好消息。
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