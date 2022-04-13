廖碧兒

廖碧兒飛賭城歎日光浴睇BTS騷 激罕派比堅尼福利照 被網友捉到錯處﹗

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現年43歲的廖碧兒近年主力打理紅酒生意，少有現身幕前，雖然不時在社交網上開Live，但卻少有貼出新靚相，日前她難得在IG分享了一張性感比堅尼照，向粉絲大派福利，獲一眾網友都大讚她Keep得勁好！

廖碧兒 享受陽光與海灘

廖碧兒日前飛到美國賭城拉斯維加斯，之後再轉飛到溫哥華，她在Live中透露今次旅程只得幾日，好快就會返香港，她又表示對上一次到拉斯維加斯，是她在2000年參選溫哥華華裔小姐時，飛去搵Michael Jackson的老師為她訓練舞技，以作選美時的才藝表演之用。

廖碧兒 廖碧兒透露這張靚相的拍攝地點是在拉斯維加斯的百樂宮酒店，在賭城逗留兩日後，她便起程飛到了溫哥華。
廖碧兒透露這張靚相的拍攝地點是在拉斯維加斯的百樂宮酒店，在賭城逗留兩日後，她便起程飛到了溫哥華。（圖片來源：[email protected]

她透露今次在當地和朋友欣賞了BTS的演唱會，又分享了她在酒店著比堅尼曬日光浴的靚相。 廖碧兒 廖碧兒透露今次和由香港移居加拿大的朋友Dorothy，一起去欣賞了BTS演唱會。

廖碧兒透露今次和由香港移居加拿大的朋友Dorothy，一起去欣賞了BTS演唱會。（圖片來源：[email protected]

廖碧兒 廖碧兒指賭城近日的天氣其實十分寒冷，所以她在機場等上機時，都穿著一件長袖外套。
廖碧兒指賭城近日的天氣其實十分寒冷，所以她在機場等上機時，都穿著一件長袖外套。（圖片來源：[email protected]廖碧兒Bernice Liu）

廖碧兒睇騷兼傾紅酒生意

廖碧兒指今次除了睇BTS騷外，去賭城的目的也和紅酒有關，她留言表示：「Yeah, I think I’m doing just fine.」指自己近況很好，又引用歌詞「Work it out! Do your thang!」來自勉，但就有網民留言捉錯處，指她應該寫「being fine」，而非「doing fine」。

廖碧兒
（圖片來源：[email protected]
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廖碧兒 廖碧兒又在Live中分享她在賭城欣賞另一場演唱會時，被現場鏡頭捕捉到，放映在大銀幕上，令她十分驚喜。
廖碧兒又在Live中分享她在賭城欣賞另一場演唱會時，被現場鏡頭捕捉到，放映在大銀幕上，令她十分驚喜。（圖片來源：[email protected]廖碧兒Bernice Liu）
廖碧兒 又興奮大晒她走到台下和歌手Lionel Richie拍攝的合照。
又興奮大晒她走到台下和歌手Lionel Richie拍攝的合照。（圖片來源：[email protected]廖碧兒Bernice Liu）
廖碧兒 廖碧兒在中環蘭桂芳的酒吧向來生意不俗，雖然因為政府防疫措施而暫時關閉，但之前第4波遭受「報復式消費」，賺凸。
廖碧兒在中環蘭桂芳的酒吧向來生意不俗，雖然因為政府防疫措施而暫時關閉，但之前第4波遭受「報復式消費」，賺凸。她透露今次在賭城，足足試了3種不同的紅酒。（圖片來源：[email protected]

獲網民封凍齡女神

不過有更多網民都將焦點放在廖碧兒的身材上，紛紛大讚她穿著比堅尼「太性感」、「好索」、「凍齡女神」、「狀態絕佳」、「性感火辣」等等。

廖碧兒 經常照大頭照曬嫩滑肌膚。
廖碧兒經常在社交網上載大頭照，大晒嫩滑肌膚。（圖片來源：[email protected]
廖碧兒 早前出席康城影展超性感。
早前出席康城影展超性感。（圖片來源：[email protected]
廖碧兒 不時飲住酒做直播。
不時飲住酒做直播。（圖片來源：[email protected]

重溫單身廖碧兒自爆懷孕做高齡產婦　網民湧入留言區送祝賀

廖碧兒雖然又要打理紅酒莊園、又要做品酒師、又要顧及幕前工作八足咁多爪，但依然保養得宜，亦經常在個人IG分享自己的生活近況，不少網民都表示羨慕。早前突然覺上載了一張照超聲波黑白相，並寫道：「Monday morning surprise! I’m pregnant!（意譯：星期一早上驚喜！我懷孕了！）」不少網民第一反應都諗BB爸爸到底是誰！

廖碧兒 真係有小朋友！
42歲廖碧兒係高齡產婦喇！（圖片來源：[email protected]

廖碧兒「騙很大」 懷孕消息其實是電影宣傳

相信有不少網民都會被廖碧兒的封面相嚇親，好在她都算有良心，在一句「Now that I have ur attention…（而家我引到你哋嘅注意喇）」之後，就直接開誠布公地表示超聲波相實際是為自己有份參演、即將上畫的電影《一級指控》宣傳造勢。

廖碧兒
（圖片來源：[email protected]
廖碧兒
（圖片來源：[email protected]
廖碧兒
（圖片來源：[email protected]

故事是講述富豪郭世榮（廖啟智 飾）女兒被殺，引發全城哄動，年輕律師何學銘（陳家樂 飾)接手案件，為無權無勢的疑兇李逸峰(黃定謙 飾)辯護。面對控方律師陳康禮（譚耀文 飾）毫無破綻的不利証據，何學銘只得向金牌大狀雷有輝（方中信 飾） 求助。惟雷有輝的非常手段，令法律黑白界線愈變模糊…… 方中信在電影中是廖碧兒的丈夫，相信他就是「BB的爸爸」

方中信在電影中是廖碧兒的丈夫，相信他就是「BB的爸爸」（圖片來源：電影《一級指控》劇照）

多年前曾經傳過懷孕皆否認

其實「廖碧兒懷孕」的消息已經非首次傳出。約於3年前，廖碧兒就被傳過與法國波爾多酒莊富豪Charles秘嫁兼懷孕，她都一律否認，並指當此為笑話一則。不過今次「自揭」懷孕都可以叫做破天荒，而且有好多網民都笑言恭喜，即使最後發現自己被騙，但仍然抱著一個驚喜的情送上祝賀。睇嚟網民都好希望廖碧兒能夠盡快帶給大家真正的好消息。

廖碧兒 廖碧兒近年亦加入KOL行列，開直播與網民交流抗疫心得，包括教下廚、食材與酒類配搭、整甜品、做運動等。
廖碧兒近年亦加入KOL行列，開直播與網民交流抗疫心得，包括教下廚、食材與酒類配搭、整甜品、做運動等。（圖片來源：[email protected]
廖碧兒 廖碧兒簡直是逆市奇葩，在這個時期投資酒吧都唔使蝕。
廖碧兒簡直是逆市奇葩，在疫情期間投資酒吧都唔使蝕。（圖片來源：[email protected]
廖碧兒 即使已年過四十，但網民都大讚廖碧兒身材Keep得非常好！
即使已年過四十，但網民都大讚廖碧兒身材Keep得非常好！（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]廖碧兒Bernice Liu

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