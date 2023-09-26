廖碧兒

44歲廖碧兒忽然貼地搭港鐵搣拜金標籤 陳凱琳同樣搭港鐵衣著引爭議

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廖碧兒（Bernice）近年轉行搞紅酒生意，不時周遊列國，生活寫意，日前她卻忽然在社交網分享了一段搭港鐵的影片，獲網民大讚生活好貼地！無獨有偶，日前也有網民疑似野生捕獲陳凱琳（Grace）搭港鐵，但陳凱琳當時身上的穿著，卻引起網民熱議！

女星 廖碧兒雖然近年專注經營紅酒生意，但依然keep住靚樣加好身材。
廖碧兒雖然近年專注經營紅酒生意，但依然keep住靚樣加好身材。（圖片來源：IG@berniceliuofficial）

廖碧兒 棄揸車體驗平民生活

廖碧兒在社交網上以「不怱不忙，融入在這座城市中」為標題，分享她日前搭港鐵時的影片，並寫道：「吃飯後，時間很早，所以决定放棄開車，悠悠閒閒的坐港鐵回家，途中連古蹟都看到了，不知道下一次會不會碰上你呢？」

廖碧兒 廖碧兒在小紅書分享自己搭港鐵的影片。
廖碧兒在小紅書分享自己搭港鐵的影片。（圖片來源：小紅書@廖碧兒Bernice）
廖碧兒 不過她指自己唔記得帶八達通出街。
不過她指自己唔記得帶八達通出街。（圖片來源：小紅書@廖碧兒Bernice）
廖碧兒 入到車廂，廖碧兒更除罩玩自拍。
入到車廂，廖碧兒更除罩玩自拍。（圖片來源：小紅書@廖碧兒Bernice）

無八達通要買飛入閘

片中廖碧兒棄揸車改為搭港鐵，但卻表示忘記帶八達通，要買單程車飛入閘，坐下後她除下口罩玩自拍，但都未有被其他乘客認出，期間她乘坐東鐵線到了旺角東站，又去欣賞了車站內的展覽，被網民大讚生活好貼地。

廖碧兒 雖然冇戴口罩，但廖碧兒沿途都冇被乘客認出。
雖然冇戴口罩，但廖碧兒沿途都冇被乘客認出。（圖片來源：小紅書@廖碧兒Bernice）
廖碧兒 在車站內的展覽前打卡。
在車站內的展覽前打卡。（圖片來源：小紅書@廖碧兒Bernice）
廖碧兒 最後完成港鐵之旅，開心舉V。
最後完成港鐵之旅，開心舉V。（圖片來源：小紅書@廖碧兒Bernice）

豪門夢碎回歸學生身份

現年44歲的廖碧兒自2011年離開TVB發展便便甚少再於幕前演出，在2017年考取國際品酒認證Level 3資格後，她更開始發展紅酒生意，並被指因為豪門夢碎，所以選擇洗盡鉛華，回歸學生身份，於法國著名的工商管理學院INSEAD，進修高階管理碩士（EMBA）課程，有指學費加生活費高達200萬港元。

廖碧兒 近日廖碧兒回到香港，除了搭港鐵，又去埋睇王馨平演唱會。
近日廖碧兒回到香港，除了搭港鐵，又去埋睇王馨平演唱會。（圖片來源：IG@berniceliuofficial）
情人節 廖碧兒 著住三點式泳衣的廖碧兒烏身倒奶。
廖碧兒曾與李澤楷表弟林忠豪及富二代盧啟賢傳緋聞，多年來都被貼上「拜金女」標籤。（圖片來源：IG@berniceliuofficial）
情人節 廖碧兒 廖碧兒透露這張靚相的拍攝地點是在拉斯維加斯的百樂宮酒店，在賭城逗留兩日後，她便起程飛到了溫哥華。
近年廖碧兒除了搞紅酒生意和讀書外，還不時周遊列國，享受生活。（圖片來源：IG@berniceliuofficial）
廖碧兒 即使已年過四十，但網民都大讚廖碧兒身材Keep得非常好！
即使已年過四十，但網民都大讚廖碧兒身材Keep得非常好！（圖片來源：IG@berniceliuofficial）

陳凱琳 撲素出巡

32歲人妻陳凱琳近日亦被網民於港鐵站野生捕獲，發現家底富貴，仲有個視帝老公鄭嘉穎的她，原來生活好貼地，出街不但選擇搭港鐵，更只拎住一個紙袋和一個手抽袋，周身未見名牌物品，相當低調。

廖碧兒 有網民在港鐵天后站疑似野生捕獲陳凱琳。
有網民在港鐵天后站疑似野生捕獲陳凱琳。（圖片來源：小紅書圖片）
廖碧兒 網民透露在港鐵偶遇陳凱琳，但因為周圍沒人發現她的存在，令她質疑自己認錯人。
網民透露在港鐵偶遇陳凱琳，但因為周圍沒人發現她的存在，令她質疑自己認錯人。（圖片來源：小紅書圖片）

著羽絨褸嚇窒網民

不過更令網民驚訝的，是相中陳凱琳竟身著一件長身羽絨外套：「現在香港這麼冷了嗎？」、「香港今日都30度，著羽絨？」、「羽絨？冇可能是現在」、「哈哈太假了」等等，並猜測照片是網民在去年冬天時所拍。

廖碧兒 陳凱琳早前連飛米蘭和上海，直指近日才返港，行程非常忙碌。
陳凱琳早前連飛米蘭和上海，直指近日才返港，行程非常忙碌。（圖片來源：IG@ghlchan）
廖碧兒 事實上陳凱琳近日已開始同囝囝及母親三代同堂一齊賣秋裝廣告。
事實上陳凱琳近日已開始同囝囝及母親三代同堂一齊賣秋裝廣告。（圖片來源：IG@ghlchan）
廖碧兒 陳凱琳父親陳桂祥有指擁有近3億港元資產，而陳凱琳本身是吸金KOL，老公鄭嘉穎北上拍劇片酬亦不弱，一家都好富貴。
陳凱琳父親陳桂祥有指擁有近3億港元資產，而陳凱琳本身是吸金KOL，老公鄭嘉穎北上拍劇片酬亦不弱，一家都好富貴。（圖片來源：IG@ghlchan）

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撰文：東方新地圖片來源：小紅書@廖碧兒Bernice、IG@berniceliuofficial、小紅書圖片、IG@ghlchan

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