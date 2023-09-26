44歲廖碧兒忽然貼地搭港鐵搣拜金標籤 陳凱琳同樣搭港鐵衣著引爭議
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廖碧兒（Bernice）近年轉行搞紅酒生意，不時周遊列國，生活寫意，日前她卻忽然在社交網分享了一段搭港鐵的影片，獲網民大讚生活好貼地！無獨有偶，日前也有網民疑似野生捕獲陳凱琳（Grace）搭港鐵，但陳凱琳當時身上的穿著，卻引起網民熱議！
廖碧兒 棄揸車體驗平民生活
廖碧兒在社交網上以「不怱不忙，融入在這座城市中」為標題，分享她日前搭港鐵時的影片，並寫道：「吃飯後，時間很早，所以决定放棄開車，悠悠閒閒的坐港鐵回家，途中連古蹟都看到了，不知道下一次會不會碰上你呢？」
無八達通要買飛入閘
片中廖碧兒棄揸車改為搭港鐵，但卻表示忘記帶八達通，要買單程車飛入閘，坐下後她除下口罩玩自拍，但都未有被其他乘客認出，期間她乘坐東鐵線到了旺角東站，又去欣賞了車站內的展覽，被網民大讚生活好貼地。
豪門夢碎回歸學生身份
現年44歲的廖碧兒自2011年離開TVB發展便便甚少再於幕前演出，在2017年考取國際品酒認證Level 3資格後，她更開始發展紅酒生意，並被指因為豪門夢碎，所以選擇洗盡鉛華，回歸學生身份，於法國著名的工商管理學院INSEAD，進修高階管理碩士（EMBA）課程，有指學費加生活費高達200萬港元。
陳凱琳 撲素出巡
32歲人妻陳凱琳近日亦被網民於港鐵站野生捕獲，發現家底富貴，仲有個視帝老公鄭嘉穎的她，原來生活好貼地，出街不但選擇搭港鐵，更只拎住一個紙袋和一個手抽袋，周身未見名牌物品，相當低調。
著羽絨褸嚇窒網民
不過更令網民驚訝的，是相中陳凱琳竟身著一件長身羽絨外套：「現在香港這麼冷了嗎？」、「香港今日都30度，著羽絨？」、「羽絨？冇可能是現在」、「哈哈太假了」等等，並猜測照片是網民在去年冬天時所拍。
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撰文：東方新地圖片來源：小紅書@廖碧兒Bernice、IG@berniceliuofficial、小紅書圖片、IG@ghlchan