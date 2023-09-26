44歲廖碧兒忽然貼地搭港鐵搣拜金標籤 陳凱琳同樣搭港鐵衣著引爭議

廖碧兒（Bernice）近年轉行搞紅酒生意，不時周遊列國，生活寫意，日前她卻忽然在社交網分享了一段搭港鐵的影片，獲網民大讚生活好貼地！無獨有偶，日前也有網民疑似野生捕獲陳凱琳（Grace）搭港鐵，但陳凱琳當時身上的穿著，卻引起網民熱議！