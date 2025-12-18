廖碧兒擔任大學講師 身形大走樣 即曬一物疑似回應爭議
前TVB藝人廖碧兒近日被網民拍到在大學擔任特邀講師，親自教授投資葡萄酒課程，展現其專業酒界女強人身份。不過有學生坦言初時認不出她是誰，更有網民留言指她身形明顯發福，與昔日螢幕形象有明顯差距，引起熱烈討論。
廖碧兒現身大學課堂教投資葡萄酒
有網民於社交平台分享多張廖碧兒上堂教書的照片，並透露「今天上課的老師是香港TVB明星，老師在上課前自我介紹是TVB明星，之前拍了不少電視劇」。該網民續指廖碧兒並非正式老師，只是特邀老師身份，課程內容正是講授投資葡萄酒，完全切合她的專業強項。學生們都表示課程非常有趣，獲益良多，可見廖碧兒的專業知識確實深厚。
學生坦言認不出昔日TVB花旦
雖然廖碧兒在課堂上主動自我介紹是TVB明星，但該網民坦承他們都認不出她是誰，可見她的外貌變化頗大。廖碧兒早年在TVB拍攝不少電視劇，曾是觀眾熟悉的花旦之一，如今轉型成為酒界專家，身份轉變相當成功。她考獲品酒師牌後積極發展紅酒生意，更豪花千萬於法國購買酒莊，今年初更獲法國政府授予勳章，表揚她對推廣紅酒的貢獻。
廖碧兒轉發照片曬健身餐回應爭議
面對網民對身形的討論，廖碧兒亦有在社交平台轉發當日的上課照片，但沒有直接回應身形變化的話題。不過她同時曬出自己的健身餐照片，似乎間接回應外界關注。
網民熱議廖碧兒身形明顯發福
照片曝光後，不少網民都留言表示廖碧兒身形稍為發福，比起以前胖了不少。有網民留言「啊是廖碧兒啊沒認出來」、「她咋胖這樣了！」、「她胖了不少但是五官還是美的」，對她的外貌變化感到驚訝。不過該名分享照片的網民亦有為廖碧兒解釋「真人不錯的，拍照顯胖」，認為可能是拍攝角度問題令她看起來較胖。無論如何，廖碧兒能夠成功轉型並在專業領域發光發熱，確實值得欣賞。
圖片來源：小紅書、IG@berniceliuofficial、東方新地、微博資料或影片來源：原文刊於新假期