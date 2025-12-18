廖碧兒擔任大學講師 身形大走樣 即曬一物疑似回應爭議

前TVB藝人廖碧兒近日被網民拍到在大學擔任特邀講師，親自教授投資葡萄酒課程，展現其專業酒界女強人身份。不過有學生坦言初時認不出她是誰，更有網民留言指她身形明顯發福，與昔日螢幕形象有明顯差距，引起熱烈討論。