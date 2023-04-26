廖碧兒離巢12年忽揭TVB拍劇秘聞 身心輪番受創仲影響埋父女關係？！

現年44歲的廖碧兒（Bernice）自2011年離開TVB發展便便甚少再於幕前演出，在2017年考取國際品酒認證Level 3資格後便，她更開始發展紅酒生意，現時並就讀法國著名的工商管理學院INSEAD，繼續進修裝備自己。近日，她在個人YouTube頻道大談昔日在TVB拍劇的往事，大爆當年拍劇秘聞。