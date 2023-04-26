廖碧兒

廖碧兒離巢12年忽揭TVB拍劇秘聞 身心輪番受創仲影響埋父女關係？！

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現年44歲的廖碧兒（Bernice）自2011年離開TVB發展便便甚少再於幕前演出，在2017年考取國際品酒認證Level 3資格後便，她更開始發展紅酒生意，現時並就讀法國著名的工商管理學院INSEAD，繼續進修裝備自己。近日，她在個人YouTube頻道大談昔日在TVB拍劇的往事，大爆當年拍劇秘聞。

廖碧兒離巢後入讀名校發展紅酒生意

廖碧兒自2011年離巢TVB發展後雖然曾亮相其他電視台，但是她近年已將工作重心放到飲食業上，在2017年考取國際品酒認證Level 3資格後便開創了自家紅酒品牌，為了更好經營紅酒品牌，廖碧兒更於去年年底重返校園，入讀法國著名工商管理學府INSEAD，並修讀進修高階管理碩士（EMBA）課程，估計學費加生活費高達200萬港元，相當昴貴！

廖碧兒
（圖片來源：[email protected]廖碧兒 Bernice Liu）
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（圖片來源：[email protected]廖碧兒 Bernice Liu）

廖碧兒大爆TVB拍劇難抽離 與爸爸關係變差

一位成功的演員除了要入到戲外更要學懂抽離，而淡出幕前多年的廖碧兒近日就在她的YouTube頻道大爆曾因拍攝TVB劇集《妙手仁心3》的一場喊戲而無法抽離。廖碧兒從小在加拿大長大，因中文能力有限，所以在香港發展時大多數是靠爸爸幫忙翻譯，因此二人感情一直相當好。但是一次拍攝《妙手仁心3》時，劇中角色與爸爸關係極差，所以當要投入角色時便投入了對白中，又不懂抽離，與爸爸對劇本時會不其然對爸爸發脾氣，甚至會鬧他，因此在拍攝《妙手仁心3》8個月來與爸爸的關係變得很差。

廖碧兒
（圖片來源：[email protected]廖碧兒 Bernice Liu）
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（圖片來源：[email protected]廖碧兒 Bernice Liu）

不懂抽離角色 難忘崩潰喊戲

在《妙手仁心3》劇中，廖碧兒雖然很討厭爸爸，但是最後因爸爸過世而令父女冰釋前嫌，廖碧兒更要上演一場崩潰大哭的喊戲，廖碧兒指這一次喊戲是第一次喊到停唔到，更需要找廠入面的救護人員進場急救，因為她當時喊到唞唔到氣，扯氣扯到就嚟暈，就連在隔離拍緊劇的陳錦鴻都趕過來看看發生了什麼事。最後休息三小時後廖碧兒便回家休息，一回到家見到爸爸又忍不住哭，當時因不懂抽離角色，所以拍攝完《妙手仁心3》後她就休息一段時間來調整自己，後來她停工了足足兩個月。

廖碧兒 當年廖碧兒拍《妙手仁心3》個樣好青澀。
當年廖碧兒拍《妙手仁心3》個樣好青澀。（圖片來源：《妙手仁心3》截圖）
廖碧兒
（圖片來源：[email protected]廖碧兒 Bernice Liu）
廖碧兒
（圖片來源：[email protected]廖碧兒 Bernice Liu）

親身上陣拍動作戲整傷腰改變人生觀

此外廖碧兒又講到曾因怕麻煩別人，而在拍動作戲時沒有用替身，亦冇試戲，結果搞到腰部受傷，要臥床休息了很長時間，她說：「去到而家呢個階段，我覺得最緊要享受，因為我做咗呢行都一段時間，嗰陣唔識錫自己，自從我十幾年前整親條腰，就改變咗我嘅睇法。」

42歲廖碧兒於2001年參選國際華裔小姐競選，贏得冠軍後入行。
廖碧兒於2001年參選國際華裔小姐競選，贏得冠軍後入行。（圖片來源：[email protected]
廖碧兒 至今仍是單身
至今仍是單身（圖片來源：[email protected]

感情方面受關注：順其自然

除了工作令人關注外，廖碧兒的感情世界亦令大家非常好奇，廖碧兒在影片中也有提及到現階段感情方面順其自然，認為享受才是最重要，有很多人問她有什麼要求，而廖碧兒就最重要是要錫自己，當然搵到個人錫你as who you are才是最重要，加上踏入這年紀和已經歷這麼多、又有狗，要找到一個人愛完整package的自己並不容易，所以不是要求，而希望是順其自然！

廖碧兒
（圖片來源：[email protected]廖碧兒 Bernice Liu）
廖碧兒
（圖片來源：[email protected]廖碧兒 Bernice Liu）

入行20年經歷4段情史

入行20年嘅廖碧兒曾經歷4段戀情，初入行因拍《皆大歡喜》跟劉愷威拍拖，亦曾跟陳豪拍拖6年，但後來有傳她因「錢途」狠飛當時男朋友陳豪，跟李澤楷表弟林忠豪拍拖。

廖碧兒 初入行因拍《皆大歡喜》跟劉愷威拍拖
初入行因拍《皆大歡喜》跟劉愷威拍拖（圖片來源：《皆大歡喜》截圖）
廖碧兒 曾跟陳豪拍拖6年
曾跟陳豪拍拖6年（圖片來源：[email protected]_chan_）

直到2018年，廖碧兒跟身家30億的富二代盧啟賢拍拖，更曾一度分手再復合，但最後二人仍是分手收場。廖碧兒表示20歲時也曾憧憬過結婚，但亦深知道很多事情無法強求，因此現在亦非常享受單身生活，仍等待真命天子的出現。

情人節 廖碧兒 著住三點式泳衣的廖碧兒烏身倒奶。
廖碧兒當年搭上李澤楷表弟林忠豪即狠撇陳豪，自 此被貼上「拜金女」標籤。（圖片來源：[email protected]
情人節 廖碧兒 廖碧兒透露這張靚相的拍攝地點是在拉斯維加斯的百樂宮酒店，在賭城逗留兩日後，她便起程飛到了溫哥華。
廖碧兒曾表示自己5歲時已夢想生小朋友，20歲開始憧憬結婚，可惜感情事不能強求。（圖片來源：[email protected]
廖碧兒 早前出席康城影展超性感。
早前出席康城影展超性感。（圖片來源：[email protected]
廖碧兒 廖碧兒近年亦加入KOL行列，開直播與網民交流抗疫心得，包括教下廚、食材與酒類配搭、整甜品、做運動等。
廖碧兒近年亦加入KOL行列，開直播與網民交流抗疫心得，包括教下廚、食材與酒類配搭、整甜品、做運動等。（圖片來源：[email protected]
廖碧兒 不時飲住酒做直播。
不時飲住酒做直播。（圖片來源：[email protected]
廖碧兒 即使已年過四十，但網民都大讚廖碧兒身材Keep得非常好！
即使已年過四十，但網民都大讚廖碧兒身材Keep得非常好！（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地（部份內容轉載自SundayMore）圖片來源：[email protected]廖碧兒 Bernice Liu、[email protected]、《妙手仁心3》截圖、《皆大歡喜》截圖、[email protected]_chan_資料或影片來源：[email protected] Liu 廖碧兒

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