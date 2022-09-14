盤點三大廣告女王明禎BB唔及阿正咁多爪 阿Day先係隱藏大佬

32歲大馬女星林明禎一直都是不少人心目中的女神，她近年將發展重心由台灣轉去香港，不過最近因為「老是常出現」反而令網民覺得吃不消，更有網民指不如畀D廣告阿正，但事實上成件事係相反！而真廣告女王都唔係明禎BB同阿正，反而另有其人？