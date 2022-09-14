盤點三大廣告女王明禎BB唔及阿正咁多爪 阿Day先係隱藏大佬
kot ： 妖你成份稿有 1/3十幾個scroll 係重覆之前林明禎份稿，有冇教慮睇過嘅人嘅感受？！
連 OG 改咗去！阿Day行前 、阿正中間，林明禎壓軸！阿Day 手機廣告唔淨係做學生造型 ，仲有其他搣面豬，Cap 9埋圖畀又唔用
林明禎被捧成「香港廣告女神」
大馬女神林明禎現年32歲，最近演子華神份的《飯戲攻心》後，演技及角色形象大獲好評，人氣十分之高，就同大家一齊數下佢接了幾多唔同類型的廣告吧！
1.代言運動品牌
林明禎代言過運動品牌，需要穿上運動內衣及長褲盡騷線條，拍攝過程更要做出不少瑜伽動作，展示陽光氣息一面。
2.代言道地橙茶
林明禎都為過道地橙紅茶拍攝廣告，當時令佢再度成為被一班宅男粉絲的追捧。廣告片段一出街，即引來大批粉絲留言力撐：「真係拍得好靚….人同廣告」、「對你更加念念不忘，買箱來想念你」、「劉華代言嘅年代終於完結」等等。
3.新一代藍妹小姐
上年的藍妹啤酒廣告中，林明禎就化身新一代藍妹小姐陪大家啤一啤。
4.代言X Box 廣告
林明禎上年年尾拍攝Xbox Series S廣告時，曾引起一輪哄動，她穿上招牌白色小背心上陣，在廣告片段中扭來扭去跳舞，大騷完美曲線及22吋小纖腰，非常吸睛！廣告出街後林明禎除了被讚「樣靚身材正」外，更有粉絲留言讚她「廣東話進步了很多」。
5.代言小米賣手機
林明禎最近一次，就係7月份接拍小米廣告，不過都由呢個時候，網民開始覺得佢「老是常出現」。
6.做Now E 店長
Now E 早前推出全新 360º 虛擬商店「E Virtual」，林明禎就擔任商店的「禎靈店長」，為大家介紹「E Virtual」內的熱賣產品。
觀看更多林明禎代言廣告：
粗略估計，私人貸款、Deiberloo、M巾廣吿，林明禎呢一兩年加加埋埋都有10個廣告，而且覆蓋範圍廣，難免被人覺得係「老是常出現」。
903阿正（黃正宜）: 接job數量超越林明禎
當網民係度話林明禎「老是常出現」，疑似不滿時，其實29歲的叱咤903的DJ阿正（黃正宜）今年接的廣告數量更加驚人。阿正自從20年拍《膠戰》殺入電視圈她迅即爆紅，廣告就接唔停，單單係今年，保守估計都超過十五個商戶搵佢，吸金達六位數。所以點會話係叫林明禎畀廣告阿正呢？
1.珍寶冷氣機
被網民稱為「驚世級」廣告，剩下顏色同鋪排已經令好多網民驚到心裡面又鹹又唔知點，但勝在夠印象深刻。
2.宣傳李錦記醬料包
阿正本身亦接唔少食品廣告，醬料都一樣會搵佢。
3.置富廣告荔枝熊
文青可愛一樣carry道，商場廣告一樣有得接。
5.百佳代言人
百佳咁大眾就當然唔洗講，好似開正自己果範咁
6.八達通廣告
阿正更加會幫八達通扮「崩壞版」安妮亞，成功博得觀眾笑聲。
7.東薈城
阿正本身有養貓，貓貓主題廣告一樣可以落袋。
8.麒麟啤酒
阿正以一番一會做主題，幫麒麟啤酒，但當然同藍妹行的路線完全不一樣啦。
只計今年已輕鬆突破15個
如果話林明禎廣告鋪天蓋地，咁阿正就係個個月都見到佢，總有一個係左近。阿正形象入屋，而且夠平民，米線、健康藥品、家庭用品，乜都可以賣到。
網民反應：五味雜陳
不過相比起林明禎，阿正路線就更加多戲仿同搞笑位，唔似得林明禎出場就全部都係Like同讚，果然人人口味唔同當然都網友都有讚有彈啦。
COLLAR阿Day：無人提起的吸金女王
女子組合COLLAR人氣王Day（許軼）自上年參加ViuTV真人騷《全民造星IV》時，就靠住可愛造型及明星相，被人稱為「女版姜濤」，同樣係出道未夠一年，八個月便已經接了大量廣告，絕對係隊內No.1，據講就算扣除埋公司拆賬，保守估計都可以穩袋七位數字！但阿Day所拍的廣告實在太多，在此就難以盡列啦！
1.手機店廣告
最近Day接到的廣告就係幫知名手機舖拍，係學生妹造型打扮。
2.衛生巾廣告
女性用品廣告直頭有埋動作。
3.隱形眼鏡廣告
近期阿Day廣告真係越來接到美容護膚品廣告！
4.飲品廣告
寶礦力基本上成個collar都係代言人
5.洗面膏廣告
好似護膚品都特別鍾意搵阿Day，對象唔單止係女性市場
6.手袋AlexanderMcQueen
其實手袋廣告都會搵阿day拍，基本上件件都唔係平價貨
7.KFC
講到食物廣告都有肯德基，不過由於食物性質，好多網民第一眼覺得呢輯廣告可以列入疑似得罪同事系列…..
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