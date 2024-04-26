「廣州暴龍哥」陶大衛｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷
廣告
「廣州暴龍哥」陶大衛（外號：筷子基）36歲，目前是一名在抖音上非常活躍的藝人，專長於模仿知名歌手鄭中基，被稱為內地鄭中基模仿第一人，入選福祿壽訓練學院學員Professor Fuk阮兆祥隊成員。他有著豐富的社會經歷，從事過汽車銷售、餐飲服務及品牌策劃等行業。陶大衛畢業於廣州市交通運輸中等專業學校，專攻汽車運用與維修，技術精湛，具有多年實戰經驗。
「廣州暴龍哥」陶大衛個人資料一覽
- 分組：Professor Fuk阮兆祥隊成員
- 代號：「廣州暴龍哥」
- 姓名：陶大衛 外號：筷子基
- 年齡：36
- 現時職業：抖音藝人
- 專長：撞樣扮嘢系
- 學歷：廣州市交通運輸中等專業學校 / 汽車運用與維修
「廣州暴龍哥」陶大衛個人簡介
2008年奧運開始投身社會，從事了接近二十年汽車銷售、餐飲服務員及品牌策劃師等服務行業，喜歡音樂、喜歡扮野。之後誤打誤撞進入了短視頻圈子，本著「娛樂至上」的宗旨，將歡樂帶給網民。外號「筷子基」的陶大衛，於內地抖音以「筷子基」之名營運帳號，而他的頭炮系列作品、模仿鄭中基獻唱經典金曲《青春痘》大獲好評，勁吸7.4萬Likes及1.2萬次轉發；在《福祿壽》演出中獲讚比鄭中基更鄭中基的他，早前專程來港欣賞真‧鄭中基演唱會，並把握機會與真‧鄭中基合照。
「廣州暴龍哥」陶大衛表演履歷
內地全網鄭中基模仿第一人、擅長模仿鄭中基唱／說。其他專長：彈結他。
「廣州暴龍哥」陶大衛宜曾獲奬項及特別個人經歷
- 流媒體視頻全網播放過億
- 尹光演唱會嘉賓
「廣州暴龍哥」陶大衛表演片段
圖片來源：TVB