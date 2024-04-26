「廣州暴龍哥」陶大衛｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷

「廣州暴龍哥」陶大衛（外號：筷子基）36歲，目前是一名在抖音上非常活躍的藝人，專長於模仿知名歌手鄭中基，被稱為內地鄭中基模仿第一人，入選福祿壽訓練學院學員Professor Fuk阮兆祥隊成員。他有著豐富的社會經歷，從事過汽車銷售、餐飲服務及品牌策劃等行業。陶大衛畢業於廣州市交通運輸中等專業學校，專攻汽車運用與維修，技術精湛，具有多年實戰經驗。

