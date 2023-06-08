廣末涼子驚傳背夫偷食已婚廚神 被經紀公司發警告 好媽媽形象一鋪清袋
廣末涼子兩度奉子閃婚
現年42歲的廣末涼子出道29年，早在90年代就已紅遍亞洲，但在03年卻驚爆奉子成婚，閃嫁模特兒兼時裝設計師岡澤高宏，並在翌年誕下大仔，直到08年離婚。2010年，她再度奉子成婚，閃嫁蠟燭藝術家Candle JUNE，並分別在2011年及2015年誕下二仔及細女，至今已結婚13年。
被揭酒店共度近6小時
據日本傳媒報道，廣末涼子自上月中起，已多次被拍到與廚神鳥羽周作密會，期間廣末多次夜訪鳥羽的餐廳，更一臉甜笑，與鳥羽親密互動。本月3日，廣末更被拍到夜晚9點半拖住行李箱，入住東京一間酒店，鳥羽與她前後腳入住，直到翌日凌晨3點，廣末才離開，鳥羽則與一名男子一起，於早上9點半辦理退房。有指鳥羽為了掩人耳目，每次與廣末見面都會有男職員同場。
被爆已撻著3個月
有指廣末在今年3月下旬到訪鳥羽的餐廳後，雙方便交換了聯絡方式，並迅速撻著，而事實上，早於2021年，廣末已曾亮相男方的雜誌飲食專欄，擔任特別嘉賓，分享飲食心得。現年45歲的鳥羽周作已婚並育有兩子，曾是日本職業足球聯盟練習生，也做過小學老師，2018年於東京佐佐木開了一間法國餐廰，2020年開始連續4年獲米芝蓮一星榮譽，是近年備受矚目的星級大廚，更憑粗獷健碩的身形與可愛笑容，被日本同志封為「基界橋本環奈」。
廣末否認出軌兼離婚
不倫醜聞曝光後，廣末涼子和鳥羽周作都例牌作出否認，廣末更激動表示：「我沒有！絕對沒有外遇！我有3個小孩，我沒外遇！」又否認想跟老公Candle JUNE離婚。而鳥羽就解釋當晚在酒店只是跟工作人員一起過夜，兩人均表示和對方只是朋友關係，不過鳥羽原定在周日（6月11日）舉行的新書宣傳活動已宣布取消。
經紀公司發嚴重警告 Candle JUNE點蠟回應
廣末涼子所屬的經紀公司FLaMme就在官網發表道歉聲明，表示雖然藝人私事都交由本人處理，但為了回應此風波，會嚴重警告本人要為自己行為承擔起責任，並對這起事件造成騷動感到抱歉。有爆料者指經紀公司一早得悉廣末與鳥羽的不倫關係，而廣末老公Candle JUNE就只對傳媒回應：「不予置評。」但卻在IG上傳了一段點滿蠟燭的短片，配文為：「為每個人的心中點亮燈火。」引來不少網民湧入為他打氣。
9年前曾被爆撻著佐藤健
廣末涼子已非首次被爆背夫出軌，2014年她曾被指趁著老公Candle JUNE出差的機會，偷食與她曾合演古裝劇《龍馬傳》的男星佐藤健，更被斷正夜訪男方寓所過夜。事後佐藤健否認傳言，而廣末就解釋當日只是去找朋友。
廣末涼子靚樣凍齡25年
日本女星近年愛透過後製技術，與多年前的自己同框亮相拍廣告。去年4月，41歲日本女星廣末涼子，拍攝日本麥當勞廣告時，就與25年前的自己同框對話，宣傳25年味道不變。網民看過廣告後，都不禁驚訝廣末涼子無論氣質、樣貌都與25年前變化不大。
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