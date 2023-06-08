廣末涼子

廣末涼子驚傳背夫偷食已婚廚神 被經紀公司發警告 好媽媽形象一鋪清袋

最新娛聞
東方新地

廣告

由90年代一直紅到今日的日本女神廣末涼子，經歷過兩段婚姻，並育有兩子一女，近年一直以好媽媽形象示人，去年更首度獲頒「最佳母親」獎，日前卻忽然驚爆背夫偷食，對象是已婚的米芝蓮一星廚神鳥羽周作。

廣末涼子 廣末涼子在去年底推出了相隔22年的寫真集《C’est la Vie》，當中收錄了她自2020年疫情期間，在東京、千葉、久米島、嬬戀等地拍攝的寫真。
廣末涼子在去年底推出了相隔22年的寫真集《C’est la Vie》，當中收錄了她自2020年疫情期間，在東京、千葉、久米島、嬬戀等地拍攝的寫真。（圖片來源：[email protected]_staff）

廣末涼子兩度奉子閃婚

現年42歲的廣末涼子出道​29年，早在90年代就已紅遍亞洲，但在03年卻驚爆奉子成婚，閃嫁模特兒兼時裝設計師岡澤高宏，並在翌年誕下大仔，直到08年離婚。2010年，她再度奉子成婚，閃嫁蠟燭藝術家Candle JUNE，並分別在2011年及2015年誕下二仔及細女，至今已結婚13年。

廣末涼子 曾有「20世紀末最後的美少女」之稱的廣末涼子，於7月18日生日，下月將滿43歲。
曾有「20世紀末最後的美少女」之稱的廣末涼子，於7月18日生日，下月將滿43歲。（圖片來源：[email protected]_staff）
廣末涼子 現年49歲的Candle JUNE本名井筒順，有指多年來一直「食軟飯」，由廣末涼子負責養家。
現年49歲的Candle JUNE本名井筒順，有指多年來一直「食軟飯」，由廣末涼子負責養家。（圖片來源：[email protected]_june）

被揭酒店共度近6小時

據日本傳媒報道，廣末涼子自上月中起，已多次被拍到與廚神鳥羽周作密會，期間廣末多次夜訪鳥羽的餐廳，更一臉甜笑，與鳥羽親密互動。本月3日，廣末更被拍到夜晚9點半拖住行李箱，入住東京一間酒店，鳥羽與她前後腳入住，直到翌日凌晨3點，廣末才離開，鳥羽則與一名男子一起，於早上9點半辦理退房。有指鳥羽為了掩人耳目，每次與廣末見面都會有男職員同場。

廣末涼子 鳥羽周作是米芝蓮一星名廚，曾推出多本著作，教授飲食、烹飪及經營餐廳等心得。
鳥羽周作是米芝蓮一星名廚，曾推出多本著作，教授飲食、烹飪及經營餐廳等心得。（圖片來源：[email protected]__toba）

被爆已撻著3個月

有指廣末在今年3月下旬到訪鳥羽的餐廳後，雙方便交換了聯絡方式，並迅速撻著，而事實上，早於2021年，廣末已曾亮相男方的雜誌飲食專欄，擔任特別嘉賓，分享飲食心得。現年45歲的鳥羽周作已婚並育有兩子，曾是日本職業足球聯盟練習生，也做過小學老師，2018年於東京佐佐木開了一間法國餐廰，2020年開始連續4年獲米芝蓮一星榮譽，是近年備受矚目的星級大廚，更憑粗獷健碩的身形與可愛笑容，被日本同志封為「基界橋本環奈」。

廣末涼子 鳥羽周作近年不時都會上電視節目，曝光率勁高，餐廳IG有多達22萬粉絲。
鳥羽周作近年不時都會上電視節目，曝光率頗高，餐廳IG有多達22萬粉絲。（圖片來源：[email protected]__toba）
廣末涼子 鳥羽周作獲日本同志封為「基界橋本環奈」。
鳥羽周作獲日本同志封為「基界橋本環奈」。（圖片來源：[email protected]__toba）

廣末否認出軌兼離婚

不倫醜聞曝光後，廣末涼子和鳥羽周作都例牌作出否認，廣末更激動表示：「我沒有！絕對沒有外遇！我有3個小孩，我沒外遇！」又否認想跟老公Candle JUNE離婚。而鳥羽就解釋當晚在酒店只是跟工作人員一起過夜，兩人均表示和對方只是朋友關係，不過鳥羽原定在周日（6月11日）舉行的新書宣傳活動已宣布取消。

廣末涼子 2022年廣末涼子獲頒「最佳母親」獎，被公認是圈中好媽媽。
2022年廣末涼子獲頒「最佳母親」獎，被公認是圈中好媽媽。（圖片來源：best-mother.jp官網）
廣末涼子 廣末涼子對傳媒激動指自己有3個孩子，絕不會出軌。
廣末涼子對傳媒激動指自己有3個孩子，絕不會出軌。（圖片來源：NHK《爛漫》劇照）

經紀公司發嚴重警告 Candle JUNE點蠟回應

廣末涼子所屬的經紀公司FLaMme就在官網發表道歉聲明，表示雖然藝人私事都交由本人處理，但為了回應此風波，會嚴重警告本人要為自己行為承擔起責任，並對這起事件造成騷動感到抱歉。有爆料者指經紀公司一早得悉廣末與鳥羽的不倫關係，而廣末老公Candle JUNE就只對傳媒回應：「不予置評。」但卻在IG上傳了一段點滿蠟燭的短片，配文為：「為每個人的心中點亮燈火。」引來不少網民湧入為他打氣。

廣末涼子 經紀公司FLaMme只警告廣末涼子，但未有警告爆料傳媒，令網民認為醜聞更加似層層。
經紀公司FLaMme只警告廣末涼子，但未有警告爆料傳媒，令網民認為醜聞更加似層層。（圖片來源：FLaMme官網）
廣末涼子 Candle JUNE在IG上載點滿蠟燭的影片。
Candle JUNE在IG上載點滿蠟燭的影片。（圖片來源：[email protected]_june）

9年前曾被爆撻著佐藤健

廣末涼子已非首次被爆背夫出軌，2014年她曾被指趁著老公Candle JUNE出差的機會，偷食與她曾合演古裝劇《龍馬傳》的男星佐藤健，更被斷正夜訪男方寓所過夜。事後佐藤健否認傳言，而廣末就解釋當日只是去找朋友。

廣末涼子 佐藤健與廣末涼子。
佐藤健與廣末涼子。（圖片來源：NHK《龍馬傳》劇照）

廣末涼子靚樣凍齡25年

日本女星近年愛透過後製技術，與多年前的自己同框亮相拍廣告。去年4月，41歲日本女星廣末涼子，拍攝日本麥當勞廣告時，就與25年前的自己同框對話，宣傳25年味道不變。網民看過廣告後，都不禁驚訝廣末涼子無論氣質、樣貌都與25年前變化不大。

藤原紀香 41歲廣末涼子與25年前的自己拍廣告，被讚凍齡成功。
去年41歲廣末涼子與25年前的自己拍廣告。（圖片來源：廣告截圖）
廣末涼子 25年前後的廣末涼子，樣貌竟然相差不大。
25年前後的廣末涼子，樣貌竟然相差不大。（圖片來源：[email protected]
廣末涼子 網民都大讚廣末涼子凍齡有術！
網民都大讚廣末涼子凍齡有術！（圖片來源：[email protected]

廣末涼子 廣末涼子曾被封為「20世紀末最後的美少女」。
廣末涼子曾被封為「20世紀末最後的美少女」。（圖片來源：1999年電影《鐵道員》劇照）
廣末涼子 至今廣末涼子仍是不少人心目中的女神。
至今廣末涼子仍是不少人心目中的女神。（圖片來源：[email protected]_staff）
廣末涼子
（圖片來源：[email protected]_staff）
廣末涼子
（圖片來源：[email protected]_staff）
廣末涼子
（圖片來源：[email protected]_staff）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan WalkerONE OK ROCK太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿周國賢x麥浚龍太妍鄭容和鄭秀文容祖兒張學友Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJerJeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_staff、[email protected]_staff、[email protected]_june、[email protected]__toba、best-mother.jp官網、NHK《爛漫》劇照、FLaMme官網、NHK《龍馬傳》劇照、[email protected]、1999年電影《鐵道員》劇照

讀者留言

熱門文章

 