廣末涼子老公驚爆出軌多年 疑為巨額贍養費搶先揭對方偷食

由90年代一直紅到今日的日本女神廣末涼子，近日忽然驚爆背夫偷食，對象是有「基界橋本環奈」之稱的已婚米芝蓮一星廚神鳥羽周作，兩人曾一度激動否認，但相隔近一星期，日前（06/14），廣末涼子終於在社交網出po，承認自己確實背夫出軌。同時，廣末老公亦被爆出有婚外情多年，甚至在婚後一年與小三亳不避嫌走遍日本各地，事件演變成「三重不倫」。