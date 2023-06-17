廣末涼子老公驚爆出軌多年 疑為巨額贍養費搶先揭對方偷食
廣末涼子老公被揭出軌多年事件演變成「三重不倫」
目前日網瘋傳廣末涼子老公井筒順（Candle JUNE，因入贅改姓廣末）也有外遇，而且對象不只一人，讓整起事件演變成「三重不倫」。根據專門搶先爆料時事的日本Twitter帳號@takigare3指出，其實廣末涼子老公井筒順多年來也有婚外情，而且還帶著該名女性前往東北賑災活動；據報，該女原本從事「夜晚」工作，後來取得了美甲師的資格，賑災時她也正好發揮其專長。
廣末涼子老公疑為巨額贍養費而搶先出招
於是另一方面，該女也就如此跟著廣末涼子老公，在日本東北地區各地不倫，等到交往多年後，由於廣末涼子老公已移情別戀，因此與美甲師分手了。所以廣末涼子老公自己本身也是「複數不倫」。此外，同一個Twitter帳號再爆料，廣末涼子相關的不倫資料，尤其那「交換日記」般的情書，也是他老公爆給《週刊文春》曝光的。不僅如此，廣末涼子老公早已雇了私家偵探積極「抓猴」，種種行徑看似對妻子執念頗深，但都有不少推測他應該是為了巨額的贍養費而搶先出招。
情書被曝光句句揭廣末涼子愛意
據知廣末涼子今次「不認不認還需認」，全因爆料媒體掌握了廣末涼子和鳥羽周作互相寫給對方的情書，原來鳥羽周作5月20日開始到國外出差10天，這是兩人撻著3個月以來分開最長的日子，所以廣末涼子才在酒店中寫下這封情書，當中句句寫滿她對男方的愛意：
「給世界上最重要、我最愛也最親愛的周作，從今天開始，我們的距離暫時會有點遠，會稍微分離，明明就是因為我的緣故、我的工作計畫才會這樣，由我來說會寂寞也是有點怪跟任性吧（哭），我也知道，真的。不過寂寞的人就是會寂寞嘛，不管理由跟狀況是什麼。」
但有指這封情書會被曝光，是因為鳥羽周作拿出信來向友人炫耀，才讓爆料媒體掌握到證據。而鳥羽周作則自稱大谷寫道：
「我真的很喜歡涼子，除此之外我沒有別的了，雖然具體來說還不知道要怎麼做，但總之我想讓妳幸福，我想要跟妳在一起。不要忘記我都會站在涼子的這一邊，一直都謝謝妳，大谷。」
為求證據確鑿，爆料媒體還將信件送到日本筆跡心理協會鑑定，確定情書確實可能來自廣末涼子和鳥羽周作。媒體還爆出兩人曾交換日記，廣末涼子在日記中非常赤裸地向鳥羽周作示愛，並指對方讓她又哭又舒服：
「我現在幸福地想著，打從心底深深地想要你，非常非常愛你，周作，我真的好喜歡你」、「讓我哭泣、讓我舒服，無論何時都能以你自己的方式陪伴在我身邊，並且能與我面對困難，真的真的非常感謝你。由衷地感謝你」、「多虧有你，我才體會到什麼是不放棄去愛的覺悟」。
廣末涼子 稱已獲家人諒解
廣末涼子今日在IG發出手寫信，坦承：「因為我輕率的行為，對許多人造成困擾和擔憂，對此我深感抱歉，發自內心誠摯道歉。我與鳥羽先生的關係正如報導所述。讓鳥羽先生的家人傷心和帶給他們痛苦的心情，感到非常抱歉。我已對自己的家人認真的說明此事，也直接向他們說了『對不起』，他們理解並原諒了我這個不成熟的母親。」並直言今次事件成為她演藝事業上的污點，又表示將會好好思考接下來的人生。同時廣末涼子又關閉了IG的留言功能，及刪除了其Twitter帳戶。
鳥羽周作同時出po
鳥羽周作亦同時在Twitter出po，承認「報導的內容大部分是正確的」，網民大都在他的po文下留言表示非常羨慕。而廣末涼子所屬的經紀公司FLaMme則發聲明道歉，並宣布對廣末涼子作出無限期停工的處罰。廣末涼子的老公Candle JUNE日前也為此事發聲，表示：「我的家庭現在陷入了困境，我一定會好好做個了斷，請大家期待。」令外界猜測他將會和廣末涼子離婚。
已婚人夫鳥羽周作以往曾大受日本同志喜愛，被封為「基界橋本環奈」，今次他承認出軌後，網民都對他食到廣末涼子表示非常羨慕。
廣末涼子兩度奉子閃婚
現年42歲的廣末涼子出道29年，早在90年代就已紅遍亞洲，但在03年卻驚爆奉子成婚，閃嫁模特兒兼時裝設計師岡澤高宏，並在翌年誕下大仔，直到08年離婚。2010年，她再度奉子成婚，閃嫁蠟燭藝術家Candle JUNE，並分別在2011年及2015年誕下二仔及細女，至今已結婚13年。
廣末涼子與廚神鳥羽周 被揭酒店共度近6小時
據日本傳媒報道，廣末涼子自上月中起，已多次被拍到與廚神鳥羽周作密會，期間廣末多次夜訪鳥羽的餐廳，更一臉甜笑，與鳥羽親密互動。本月3日，廣末更被拍到夜晚9點半拖住行李箱，入住東京一間酒店，鳥羽與她前後腳入住，直到翌日凌晨3點，廣末才離開，鳥羽則與一名男子一起，於早上9點半辦理退房。有指鳥羽為了掩人耳目，每次與廣末見面都會有男職員同場。
被爆已撻著3個月
有指廣末在今年3月下旬到訪鳥羽的餐廳後，雙方便交換了聯絡方式，並迅速撻著，而事實上，早於2021年，廣末已曾亮相男方的雜誌飲食專欄，擔任特別嘉賓，分享飲食心得。現年45歲的鳥羽周作已婚並育有兩子，曾是日本職業足球聯盟練習生，也做過小學老師，2018年於東京佐佐木開了一間法國餐廰，2020年開始連續4年獲米芝蓮一星榮譽，是近年備受矚目的星級大廚，更憑粗獷健碩的身形與可愛笑容，被日本同志封為「基界橋本環奈」。
廣末曾否認出軌兼離婚
不倫醜聞曝光後，廣末涼子和鳥羽周作都例牌作出否認，廣末更激動表示：「我沒有！絕對沒有外遇！我有3個小孩，我沒外遇！」又否認想跟老公Candle JUNE離婚。而鳥羽就解釋當晚在酒店只是跟工作人員一起過夜，兩人均表示和對方只是朋友關係，不過鳥羽原定在周日（6月11日）舉行的新書宣傳活動已宣布取消。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！