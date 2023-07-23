43歲廣末涼子宣布正式離婚結束13年夫妻關係： 這件事情有一個終點

由90年代一直紅到今日的日本女神廣末涼子，經歷過兩段婚姻，並育有兩子一女，近年一直以好媽媽形象示人，去年更首度獲頒「最佳母親」獎，早前被爆出背夫偷食，令其形象大跌。今天（23日）廣末涼子透過所屬經理人公司發聲明，宣布跟老公正式離婚，結束13年夫妻關係。