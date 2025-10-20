網民自創廣東話英文爆紅｜「Sodiasm」掃地阿嬸引發熱潮 過百人參與創作

近日Facebook群組「90年代回憶 (新版)」掀起一股自創廣東話英文熱潮，網民紛紛分享各種創意十足的「港式英語」，從經典的「Sodiasm（掃地阿嬸）」到最新的「Gamcholia（監粗嚟啊）」，引發過百名網民熱烈討論。這些充滿港式幽默的創作不但令人會心微笑，更展現了香港人獨特的語言創意，究竟還有哪些令人拍案叫絕的神作？