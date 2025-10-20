網民自創廣東話英文爆紅｜「Sodiasm」掃地阿嬸引發熱潮 過百人參與創作
近日Facebook群組「90年代回憶 (新版)」掀起一股自創廣東話英文熱潮，網民紛紛分享各種創意十足的「港式英語」，從經典的「Sodiasm（掃地阿嬸）」到最新的「Gamcholia（監粗嚟啊）」，引發過百名網民熱烈討論。這些充滿港式幽默的創作不但令人會心微笑，更展現了香港人獨特的語言創意，究竟還有哪些令人拍案叫絕的神作？
網民創意爆發 經典港式英語大集合
討論串中最受歡迎的作品包括「Kamchulia（監粗嚟啊）」和「Exact7ly」等，展現網民無窮創意。其中「show me your lover（粟米肉粒飯）」更是令人驚嘆的諧音傑作，將英文句子完美對應廣東話發音。另外「Undingable」、「Old seafood」、「Holland friend」等作品同樣引起網民共鳴，紛紛表示「太有創意」。漁護署的金句「protect the 珊瑚」也被網民重新提起，成為討論焦點之一。
網民踴躍參與 新作品層出不窮
帖文發布後短短兩天，掀起熱烈反響，吸引大量網民參與創作與分享。有人搞笑提出「達賴啦嘛傳佛學DLLMCFH」式新詞，亦有網民創作出「Condomnization」、「play9me」等新奇作品，更有「Gamcholia」及「尷true Lian（尷粗黎）」等創意名稱，贏得不少掌聲。甚至有人幽默問道「dllm算唔算😂」，充分展現網民對此類創作嘅高漲熱情！
港式幽默文化 語言創意無極限
這些自創廣東話英文反映了香港人獨特的語言文化和幽默感，將中英文巧妙結合創造出全新詞彙。從早期的「I go to school by bus」到近年的各種創新作品，展現了港人在語言運用上的靈活性。這種創作方式不但娛樂性十足，更成為香港網絡文化的重要組成部分，讓人感受到本土文化的活力與創意。
網民反應熱烈 讚嘆創意無窮
討論串獲得過百個回應，網民紛紛表達對這些創作的讚賞。有網民留言「太有才華了」、「笑到肚痛」，亦有人表示「香港人真係好有創意」。不少網民更主動分享自己的創作或回憶中的經典作品，形成良性互動。Steven Chan分享的「大number four大撚把貨」和「Gamtrulia 鑑粗尼亞」等作品同樣引起熱議，顯示這類創作在網民中的受歡迎程度極高。
圖片來源：Facebook截圖資料或影片來源：原文刊於新假期