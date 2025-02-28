弊傢伙！我要去祓魔 結局劇情線上看 Kathy仔拍攝曝曬 路家敏臉上原來係「真雀斑」
弊傢伙我要去祓魔線上看 更新20集結局劇情！大奪舍日 百鬼夜行
《弊傢伙！我要去祓魔》大結局 16至20集必睇重點
必睇重點有幾個：首先，第16集萬無極同唐馨的情感線加深，陳姑娘（莊韻澄 飾）的觀察令人動容；第17集辟邪隊的靈力檢測掀起全城風暴，無邪重譜贖靈曲的計劃令人期待；第18集記憶與遺忘的對決中，萬無極同近江的對話暗藏伏筆，靈犀者會議更見緊張部署；第19集末日前的最後日常溫馨又虐心，零同敏的個人故事特別觸動；最後第20集結局「贖靈之日」VS「大奪舍日」，人鬼混戰震撼視覺同心靈，結局保證高潮迭起！
Kathy仔拍攝曝曬 稱路家敏面上是真雀斑
今次的劇集風格屬於超現實而帶有「動漫感」，為求營造出如看漫畫般的效果，強尼稱服裝指導在形象上特別下了不少心思，包括在30多度的天氣下要他穿著燈芯絨褸，岑樂怡（阿妹）亦指自己的造型至少要穿三件衣服。飾演路家敏的王頌茵（Kathy仔），角色形象鮮明，活潑開朗而臉帶雀斑，Kathy仔自言是拍攝中穿得最清涼的一人，不過因為曬得太多，臉上出現不少雀斑，還笑稱：「啲雀斑係真㗎，唔係篤㗎，平時遮晒，而家冇遮，而家先係素顏。」
弊傢伙！我要去祓魔 結局劇情彩蛋
結局最後這五集不單止劇情緊湊，還充滿人性掙扎同感情糾葛。我睇過唔少劇集，可以話《弊傢伙！》嘅結局絕對有專業水準同可信度，無論你係鍾意懸疑、動作定感情線嘅觀眾，都唔會失望，每晚鎖定ViuTV，親眼見證呢場祓魔終戰！
第16集（3月3日 星期一）劇情主題極催淚：他出發找最愛 今天也未回來
巨靈符事件，全市震驚。萬無極（朱栢謙 飾）恐慌，唐馨（韋羅莎 飾）感到他們始終需要對方。萬無極下令提高異端戒備，辟邪隊全力搜捕靈力者。陳姑娘（莊韻澄 飾）發覺萬無極和唐馨的感情比之前更好了。無邪（強尼 飾）向零（岑樂怡 飾）和敏(王頌茵 飾）道出18年前的往事，零猶豫是否仍然願意與他合作。
第17集（3月4日 星期二）劇情主題：記得回家路
辟邪隊在全城各處對安平市民進行靈力檢測，要搜出所有靈犀者，寧枉毋縱，全城恐慌。無邪請AUNTIE（楊淇 飾）召集靈犀者，重譜贖靈曲，但要確保黃泉歸來也要出現。烏鴉（盧鎮業 飾）警告零說她的生命線也在縮短。鐵馬（柯煒林 飾）發現敏的秘密。
第18集（3月5日 星期三）劇情主題：記憶與遺忘之戰
萬無極與近江把酒談起舊事，多年來對他投閒置散，希望未來更重用他。無邪召集靈犀者開會，部署應付百鬼夜行。鐵馬發現自己被人跟蹤。烏鴉協助零和敏找到地狼，但惹來影月（盤菜瑩子 飾）不滿。
第19集（3月6日 星期四）劇情主題：末日前最後日常
二次百鬼夜行即將到來，無邪建議大家放一天假，各自去開心。敏與爸爸媽媽吃飯；零到處找不到烏鴉，最後去找AUNTIE聽她拉小提琴。無邪跟阿遊（張紋嘉 飾）渡過一天，阿遊知道他是來告別的。
第20集（3月7日 星期五）劇情主題：贖靈之日 VS大奪舍日
這天就是“大奪舍日”，冥界之門即將打開，帶來二次百鬼夜行。屆時無數厲鬼蜂擁而出，要滅絕人類。人鬼不分，鬼國降臨。
講到動作場面方面，強尼憶述其中有一場戲自己要被真打和掌摑，聲稱：「嗰場戲如果一take落呢，嗰段對白應該冚咗7至8巴，咁我哋唔知幾多take啦，20巴走唔甩，硬食，有一下打完仲出現耳鳴。」拍攝後強尼坦言去了看物理治療，不過表示拍攝動作場面總會有這情況，還說：「我都係向動作演員條路邁進。」