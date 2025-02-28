弊傢伙！我要去祓魔 結局劇情線上看 Kathy仔拍攝曝曬 路家敏臉上原來係「真雀斑」

《弊傢伙！我要去祓魔》大結局即將震撼上演，第16至20集（3月3日至7日）將劇情推向高潮，作為一個劇集愛好者，我可以話畀你知，這五集絕對係必睇！故事圍繞巨靈符事件爆發，全城陷入恐慌，萬無極（朱栢謙 飾）同唐馨（韋羅莎 飾）感情升溫之餘，辟邪隊無差別搜捕靈犀者，寧枉毋縱；無邪（強尼 飾）則聯同零（岑樂怡 飾）、敏（王頌茵 飾）同AUNTIE（楊淇 飾）部署反擊，準備迎接二次百鬼夜行同「大奪舍日」。冥界之門一開，人鬼大戰一觸即發，鬼國降臨，結局將揭曉人性與靈界的終極對決！