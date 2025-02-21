弊傢伙我要去祓魔線上看 結局劇情預告 玄門正宗內鬼背叛萬無極！
強尼讚張紋嘉戲中按摩「好手勢」徐㴓喬害怕靈異事
黃可盈（Flavia）、徐㴓喬（Asha）和張紋嘉（ Crystal）今次在劇中飾演書店三魔女， 而三人在戲中跟強尼均有一段情， 飾演強尼前妻的Crystal受訪時得知強尼大讚其按摩手勢非常 好後，即時投訴：「佢唔當面讚我嘅，有冇攪錯呀！ 我好努力幫佢按㗎！」Crystal還笑稱自己在家中是女王， 平日是男友林子傑（Ronald）幫自己按摩， 自己也是從他身上學習，所以強尼最終應該要多謝Ronald。
至於講到靈異事件，Crystal聲稱拍攝時曾出現幾次怪聲， 但又沒有人敢叫靜一靜，當時自己心想究竟是甚麼聲音？ Crystal補充：「因為依度比較多舊古董， 有時可能自己開咗會響！」膽小的Asha知道後即時埋怨說：「 我哋仲有幾日喺度拍㗎！」Asha自言很怕靈界事物， 所以面對拍攝場地的古董舊物，自己全都以欣賞角度來看。 Asha還口窒窒地說：「靚囉，Vintage囉，Pure、 Innocent，完美嘅，呢度所有嘢都係完美、善良。」 看來Asha真的很害怕，最後還禁不住補多句：「 我陣間唔會坐Crystal隔離。」
第11集劇情（2月24日星期一）無邪七孔流血
無邪（強尼 飾）吐血中毒，零（岑樂怡 飾）和敏(王頌茵 飾）送他到「睡不著書店」求救。原來書店裡的三個老闆阿琳（ 徐㴓喬 飾）、阿遊（張紋嘉 飾）、小桃（黃可盈 飾）是風火水三色魔女，因被視為異端而隱藏身份。 零從療癒食譜中找到醫治的藥方，各人合力拯救無邪。 萬無極派出惡鬼尖螟追殺當年的7個靈犀者。
第12集劇情（2月25日星期二）
在LUCKYLAND，陳姑娘（莊韻澄 飾）以阿木（李健邦 飾）威脅林淼講出7個靈犀者身份，卻引發意想不到的結果。周易（ 尹光 飾）和校工文遇害，周易雖死，但魂魄在遊蕩。 近江在周易的遺物中找到一個音樂盒。 玄門正宗和無邪三人組各自追蹤搜尋周易的魂魄， 無邪找到一部留給他的電話。
第13集劇情（2月26日星期三）
零和敏在找周易魂魄時遇到惡鬼尖螟（陳曾寧 飾），雙方作戰，尖螟被擊退但零亦受傷。 零從周易口中聽說媽媽當年是被無邪所連累的，叫她問無邪。 無邪收到來自玄門正宗內部的求救，一個神秘人說他手上有贖靈曲， 願意協助對付玄門正宗，但要無邪將自己從玄門正宗救出來。
第14集劇情（2月27日星期四）
萬無極（朱栢謙 飾）以零小時候和母親圓的合照通緝零， 同時亦推測到自己身邊有叛徒。敏到零家照顧零，發現有東西入侵。 春樹（黃奕晨 飾）來到奶茶研，敏發現有靈體跟隨著春樹， 並聽到不為人知關於LUCKYLAND的秘密。 司馬樂發現萬無極身體出現排斥，可能命不久矣。 他要想辦法為自己打算。
第15集劇情（2月28日星期五）
零質問無邪誰是她父親。無邪終於答應晚上到零家道出真相。 萬無極將用林淼獻祭催動巨靈符，曝露全部靈犀者身份， 黃泉歸來叫無邪一定要在當晚去炸掉巨靈符。 無邪最終缺乏勇氣面對零，只傳信息向她道歉， 自己帶炸彈去炸巨靈符。零對無邪失望，開動煤氣， 希望看到人生走馬燈，見到自己父親的樣子。
朱栢謙、韋羅莎再度合作 首次一齊拍電視劇演夫婦
劇中飾演萬無極的朱栢謙（朱謙）和唐馨的韋羅莎（Rosa），二人第一次合作拍攝電視劇兼演兩夫婦。朱謙表示：「我哋其實合作咗好多次，但你話真係要去做戲其實又唔係話好多。但係我哋私底下成日都會傾戲劇，傾偈，玩，彈琴唱歌，呢啲真係不可磨滅嘅烙印！」Rosa亦說：「所以個默契大家好早已經好深厚。」
但當被問到二人是否算是閨蜜時，相方卻同時攪笑地露出一臉嫌棄表情，朱謙聲稱：「唔好用閨蜜啦，好好嘅兄弟姊妹啦，真係識於微時，由細玩到大！」Rosa指：「佢真係一個大哥哥！」但朱謙聽見「哥哥」兩個字卻即時反駁說：「唔好再講哥哥呢啲喇好冇呀？我好細個，細過你呀！」Rosa也不甘示弱：「你自己講兄弟姊妹，我嗌哥哥又唔得，咩事呀！」二人果然有如兄妹一樣地鬥嘴。
講到片場靈異事件，朱栢謙指自己體質很容易有感應，會出現暈和耳鳴反應。朱謙分享：「拍呢套劇時，有一場同韋羅莎拍嘅餐廳戲，我撠到幾次，總之成日撠到。之後我就同經理人講話覺得好奇怪，我條鏈又斷咗。嗰日開始之後我自己就好多事發生。」朱謙後來笑稱有個化解方法，就是只要ViuTV請自己拍多些劇集便能化解劫數，而且還會愈來愈健康。Rosa在旁聽見朱栢謙的化解方法也懶得理他。
弊傢伙我要去祓魔｜莊韻澄變身陳姑娘獲讚奸得自然 孖朱栢謙演激情戲最擔心1件事
《弊傢伙！我要去祓魔》劇情更新：第9至15集 尹光遇害慘死變游魂