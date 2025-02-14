弊傢伙我要去祓魔｜莊韻澄變身陳姑娘獲讚奸得自然 孖朱栢謙演激情戲最擔心1件事
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莊韻澄（Xenia）近日在ViuTV劇《弊傢伙！我要去祓魔》中飾演「陳姑娘」陳丹心，她更為劇集獻出了第一次，首次在電視上演出激情戲！
《弊傢伙！我要去祓魔》莊韻澄 教大家點讀「祓」
莊韻澄在社交網上介紹自己在《弊傢伙！我要去祓魔》的角色：「你好～我叫做陳丹心，玄門正宗研經院校長，大家可以叫我做陳姑娘，願正能在你心。」並加上「祓廣東話讀拂」、「二次元中二病非現實零科幻勁搞笑超感動有今生冇來世神劇」、「對抗惡靈入侵阻止人間浩劫降臨」、「陳姑娘上線」、「人鬼不分鬼國降臨」、「咒術」、「百鬼夜行」等Hashtag。
做朱栢謙情婦 傷害有陰陽眼學員
雖然莊韻澄的自我介紹感覺好有「正能量」，但原來這個角色是奸角，不但是「玄門正宗」會長萬無極（朱栢謙飾）的情婦，更為他擔任「玄門正宗」研經院（Luckyland）校長，將有陰陽眼的學員送給萬無極吸食靈力。
為劇集獻出了第一次 最擔心1件事
劇中朱栢謙可說艷福無邊，同「正印」韋羅莎及「小三」莊韻澄均有親熱戲，原來今次是莊韻澄首次在電視螢光幕上有激情演出，她笑指兩人在床上演出時，攝影機是由上而下拍攝，令她最驚影到有雙下巴！
網民勁讚：咁靚咁正嘅神婆第一次見
其實今次亦是莊韻澄首次演出電視劇，網民紛紛留言大讚：「演得好，奸得自然」、「咁靚咁正嘅神婆第一次見」、「想搵妳幫我做轉運大法」、「手勢好似奇異博士個一次機會」、「打扮好像女總裁」、「靚索校長」等。
撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、IG@xeniachong資料或影片來源：原文刊於新假期