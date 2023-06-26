張兆輝18歲女似足兩代嘉欣混合體 網民勁讚靚到癲促參選港姐
張兆輝女Twiggy下月滿19歲
張兆輝出名愛錫女兒，經常在社交網以「寶貝珠」來稱呼愛女Twiggy，Twiggy在7月14日生日，下月將滿19歲，早在14歲已開始去英國留學的她，近日趁著旅暑假回到珠海陪伴父母，張兆輝就社交網分享同女兒食飯的影片，並開心表示：「放暑假了，爸爸帶你去吃好吃的！」張太郭碧妍亦上載了同一片段，笑言：「帶我個女去食，我覺得是珠海最好吃的中餐。」
兩代女神李嘉欣及鍾嘉欣混合體
片中Twiggy面對著鏡頭進食，表情似乎有點怕醜，但仍拖著爸爸張兆輝的手，令場面十分溫馨。Twiggy繼承了父母的優良基因，樣子甜美，眼大大，天生就是美人胚子，加上擁有高挑的身材，早在去年就曾一嘗做Model的滋味。網民更大讚Twiggy是兩代女神李嘉欣與鍾嘉欣的混合體，讚她愈大愈靚女，仲好有仙氣，紛紛提議她去參選港姐，拉高返今屆港姐條Curve！
張兆輝支持女兒追夢
張兆輝和老婆郭碧妍已婚26年，一對仔女都在英國留學，大仔Edison更正在讀碩士班，張兆輝曾開心分享細女於英國會考（GCSE）考獲5A2B成績，在近50萬名考生中考得佳績。令他感動又開心。他又提到Twiggy中五畢業時趁暑假首次體驗做Model滋味，並透露女兒在英國修讀攝影課程。面對女兒的選擇，爸媽都十分支持，張太更建議女兒做攝影師前要先「學識俾人影」，才能有更好的效果。
張兆輝離巢有路數 自組公司投資新導演作品
張兆輝向來都以好戲見稱，1982年起加入無綫電視，曾一度離開又再回巢，接拍電影期間亦曾經憑《大隻佬》獲提名金像獎最佳男配角！最近張兆輝向傳媒坦言自己已經離開邵氏，表示觀眾短時間內不會在翡翠台看到他的演出。張兆輝笑言離開後會好好運用時間，和拍檔成立製作公司，主力負責綜藝節目、發展AI市場及短視頻，仲明言會投資新導演作品，回饋影視界咁話！
張兆輝木屋區出身 現住貝沙灣
60歲的張兆輝生於清貧家庭，家有四兄弟姊妹。他小時候居於沙田木屋區，自小讀書成績一般，後因對足球產生興趣，中學更是學校校隊。因為無心向學，中五經老師的建議下投考無綫電視藝員訓練班。雖然他出道初期一直在劇集裡擔任跑龍套的角色，但其後成功上位擔任多套劇集的男主角。在02年後開始把重心向內地發展，更參演不同的電影。14年，他因電影《恐怖在線》榮獲兩個美國影展的最佳男主角殊榮，演技被認可。
擁貝沙灣近半億豪宅
自小從木屋區長大的他深知磚頭的重要性，曾在2005年以653.8萬元買入馬鞍山翠擁華庭一個逾千呎的複式連平台特色戶，在2019年以1700萬元易手，14年間升值千萬，眼光獨到，在薄扶林貝沙灣二期擁有一個1,376平方呎高層單位，這個單位是他在2010年以2,236萬購入，現時值已經是4,870萬元，升值超過一倍。他也不時上載家中豪宅相，一望無際的大海非常吸精。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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