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張兆輝18歲女似足兩代嘉欣混合體 網民勁讚靚到癲促參選港姐

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獲網民封為「中佬天花板」之一的張兆輝今年已踏入60歲，近年他主力北上發展，並在珠海定居，其一對子女大仔張卓鏗（Edison）現年約23歲，細女張卓姿（Twiggy）則是18歲，近日細女放暑假回到珠海，陪爸媽食飯的視頻曝光，獲網民大讚她愈大愈靚女，紛紛提議她去參選港姐！

張兆輝 張兆輝與太太郭碧妍已結婚26年。
張兆輝與太太郭碧妍已結婚26年。（圖片來源：[email protected]
張兆輝 小時候嘅Twiggy已繼承了父母的優良基因，眼大大樣子甜美。
小時候嘅Twiggy已繼承了父母的優良基因，眼大大樣子甜美。（圖片來源：微博@張兆輝）

張兆輝女Twiggy下月滿19歲

張兆輝出名愛錫女兒，經常在社交網以「寶貝珠」來稱呼愛女Twiggy，Twiggy在7月14日生日，下月將滿19歲，早在14歲已開始去英國留學的她，近日趁著旅暑假回到珠海陪伴父母，張兆輝就社交網分享同女兒食飯的影片，並開心表示：「放暑假了，爸爸帶你去吃好吃的！」張太郭碧妍亦上載了同一片段，笑言：「帶我個女去食，我覺得是珠海最好吃的中餐。」

張兆輝 Twiggy現正放暑假。
Twiggy現正放暑假。（圖片來源：[email protected]張兆輝）
張兆輝 面對鏡頭Twiggy似乎有點怕醜。
面對鏡頭Twiggy似乎有點怕醜。（圖片來源：[email protected]張兆輝）
張兆輝 不時左望右望。
不時左望右望。（圖片來源：[email protected]張兆輝）
張兆輝 片段相信由張太郭碧妍操刀拍輯。
片段相信由張太郭碧妍操刀拍輯。（圖片來源：[email protected]張兆輝）

兩代女神李嘉欣及鍾嘉欣混合體

片中Twiggy面對著鏡頭進食，表情似乎有點怕醜，但仍拖著爸爸張兆輝的手，令場面十分溫馨。Twiggy繼承了父母的優良基因，樣子甜美，眼大大，天生就是美人胚子，加上擁有高挑的身材，早在去年就曾一嘗做Model的滋味。網民更大讚Twiggy是兩代女神李嘉欣與鍾嘉欣的混合體，讚她愈大愈靚女，仲好有仙氣，紛紛提議她去參選港姐，拉高返今屆港姐條Curve！

張兆輝 網民大讚Twiggy是「兩代嘉欣」李嘉欣和鍾嘉欣的混合體。
網民大讚Twiggy是「兩代嘉欣」李嘉欣和鍾嘉欣的混合體。（圖片來源：[email protected]張兆輝）
張兆輝 食食吓嘢Twiggy遞出手仔，同爸爸張兆輝手拖手。
食食吓嘢Twiggy遞出手仔，同爸爸張兆輝手拖手。（圖片來源：[email protected]張兆輝）
張兆輝 令爸爸個樣勁冧。
令爸爸個樣勁冧。（圖片來源：[email protected]張兆輝）

張兆輝支持女兒追夢

張兆輝和老婆郭碧妍已婚26年，一對仔女都在英國留學，大仔Edison更正在讀碩士班，張兆輝曾開心分享細女於英國會考（GCSE）考獲5A2B成績，在近50萬名考生中考得佳績。令他感動又開心。他又提到Twiggy中五畢業時趁暑假首次體驗做Model滋味，並透露女兒在英國修讀攝影課程。面對女兒的選擇，爸媽都十分支持，張太更建議女兒做攝影師前要先「學識俾人影」，才能有更好的效果。

張兆輝 Twiggy在英國修讀攝影課程。
Twiggy在英國修讀攝影課程。（圖片來源：微博@張兆輝）
張兆輝 Twiggy首份暑期工是為有色隱形眼鏡做Model。
Twiggy首份暑期工是為有色隱形眼鏡做Model。（圖片來源：[email protected]張兆輝）
張兆輝 網民都叫Twiggy直接出道做藝人。
網民都叫Twiggy直接出道做藝人。（圖片來源：[email protected]張兆輝）
邵氏 藝人離巢潮 張兆輝 一有時間都會抽空陪前世情人。
張兆輝近年為了多陪伴仔女而減少拍劇，女兒在港時，經常兩父女一齊行山做運動。（圖片來源：微博@張兆輝）
邵氏 藝人離巢潮 張兆輝
張兆輝同女兒感情勁好，每年女兒生日，都會出po紀錄女兒成長。（圖片來源：[email protected]張兆輝）
張兆輝 和囡囡很似樣。
Twiggy愈大愈靚女，仲同爸爸張兆輝好似樣。（圖片來源：微博@張兆輝）
張兆輝 張兆輝一家四口。
張兆輝一家四口。（圖片來源：[email protected]

張兆輝離巢有路數 自組公司投資新導演作品

張兆輝向來都以好戲見稱，1982年起加入無綫電視，曾一度離開又再回巢，接拍電影期間亦曾經憑《大隻佬》獲提名金像獎最佳男配角！最近張兆輝向傳媒坦言自己已經離開邵氏，表示觀眾短時間內不會在翡翠台看到他的演出。張兆輝笑言離開後會好好運用時間，和拍檔成立製作公司，主力負責綜藝節目、發展AI市場及短視頻，仲明言會投資新導演作品，回饋影視界咁話！

張兆輝 全職沒女
無綫早前在深夜重播2017年劇集《全職沒女》，令不少網民懷念久未拍劇的張兆輝和陳松伶。（圖片來源：TVB《全職沒女》劇照）
張兆輝 飛虎3壯志英雄 陳豪的殉職令飛虎隊籠罩著一片愁雲慘霧，輝哥繼第一季《飛虎之潛行極戰》痛失好兄弟陳山聰飾 黃榮賢）後，今季再次面對手足離去，其中一幕輝哥在床上難掩傷心之情流下男兒淚。
去年張兆輝於《飛虎3壯志英雄》中飾演總督察張偉樺（Don sir），在一次行動中﹐陳豪（范Sir）的殉職令飛虎隊籠罩著一片愁雲慘霧，他在床上難掩傷心之情流下男兒淚。（圖片來源：《飛虎3》截圖）
張兆輝 飛虎3壯志英雄 好可惜陳豪的角色在第四集已經壯烈犧牲。
因為此劇，他與三哥苗僑偉、馬德鐘、陳豪被網民封為「四大美魔男」，認真厲害。（圖片來源：官方提供）

張兆輝木屋區出身 現住貝沙灣

60歲的張兆輝生於清貧家庭，家有四兄弟姊妹。他小時候居於沙田木屋區，自小讀書成績一般，後因對足球產生興趣，中學更是學校校隊。因為無心向學，中五經老師的建議下投考無綫電視藝員訓練班。雖然他出道初期一直在劇集裡擔任跑龍套的角色，但其後成功上位擔任多套劇集的男主角。在02年後開始把重心向內地發展，更參演不同的電影。14年，他因電影《恐怖在線》榮獲兩個美國影展的最佳男主角殊榮，演技被認可。

張兆輝 飛虎3壯志英雄
60歲張兆輝有心有力，拍《飛虎3壯志英雄》動作戲為了達到最佳拍攝效果，堅持親身上陣，拒用替身演員，非常專業。（圖片來源：官方提供）

擁貝沙灣近半億豪宅

自小從木屋區長大的他深知磚頭的重要性，曾在2005年以653.8萬元買入馬鞍山翠擁華庭一個逾千呎的複式連平台特色戶，在2019年以1700萬元易手，14年間升值千萬，眼光獨到，在薄扶林貝沙灣二期擁有一個1,376平方呎高層單位，這個單位是他在2010年以2,236萬購入，現時值已經是4,870萬元，升值超過一倍。他也不時上載家中豪宅相，一望無際的大海非常吸精。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、微博@張兆輝、[email protected]張兆輝、《全職沒女》劇照、《飛虎3》截圖

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