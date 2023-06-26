張兆輝18歲女似足兩代嘉欣混合體 網民勁讚靚到癲促參選港姐

獲網民封為「中佬天花板」之一的張兆輝今年已踏入60歲，近年他主力北上發展，並在珠海定居，其一對子女大仔張卓鏗（Edison）現年約23歲，細女張卓姿（Twiggy）則是18歲，近日細女放暑假回到珠海，陪爸媽食飯的視頻曝光，獲網民大讚她愈大愈靚女，紛紛提議她去參選港姐！