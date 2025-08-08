張兆輝有女初長成！20歲愛女首做司儀氣質出眾 高EQ回應獲封「翻版鍾嘉欣」
張卓姿首做司儀撐爸爸 緊張心情全寫臉上
《空心人》首映禮上，張兆輝愛女張卓姿獻出人生第一次，為爸爸的電影擔任司儀，成為全場一大驚喜。剛從英國回港放假的她，坦言是為了支持爸爸才鼓起勇氣接下任務，她笑言：「我未做過司儀，所以心情好緊張！」雖然口說緊張，但表現淡定，甚有大將之風。目前在英國修讀電影的她，透露在學業上早已跟爸爸「合作」：「有時需要做功課、寫劇本，爹哋偶爾都會幫吓手，教我如何寫個好劇本、怎樣才叫好演技，在意識上我早已和爹哋合作了！」言談間流露出父女情深的一面。
彭發導演視為遺作拒談亡妻 揭羅蘭出山驚喜
電影導演彭發在受訪時語出驚人，直言因現時市道低迷，開戲機會得來不易，所以每次都當成是自己的「最後一部作品」來拍，才會加倍珍惜和搏盡。他更透露，今次能請到殿堂級「鬼后」羅蘭姐出山是一大驚喜：「以我所知羅蘭姐已經唔想再拍呢類型嘅片，估唔到佢會答應演出，所以都係世紀合作。」不過，當被問及早前有關其妻子離世的報道時，彭發導演則低調表示不願多談，僅說：「都係講返套戲啦。」似乎仍未走出傷痛，場面令人心酸。
張卓姿被封「翻版鍾嘉欣」 高EQ回應合作可能
張卓姿的亮麗外型一直備受關注，更因神態和樣貌酷似前TVB花旦鍾嘉欣，而被網民封為「翻版鍾嘉欣」。對此，她表現得非常謙虛，並大方回應讚鍾嘉欣漂亮，加上演技出色，自己亦有看她的電視劇。當被問到將來是否有興趣入行，甚至與鍾嘉欣本人合作時，她也表示不抗拒，更笑言希望有機會能與爸爸輝哥正式合作，拍攝一部好作品，對演藝事業似乎抱持開放態度。
網民激讚氣質出眾：求你快啲出道！
張卓姿現身首映禮的照片和影片在網上曝光後，網民大讚：「真係好似鍾嘉欣，氣質超好！」、「完全係最美星二代，靚女又有禮貌，好過好多人」、「輝哥個女咁靚，快啲父女檔拍戲啦！」更有網民激動表示：「求你快啲出道！娛樂圈需要呢種清泉！」、「又靚又叻女，仲要讀電影，根本就係天生食呢行飯！」
張兆輝愛女Twiggy 激似女神鍾嘉欣
Twiggy自細就同父親張兆輝感情要好，張兆輝亦不時分享Twiggy的靚相，隨住Twiggy長大，標緻的樣貌加上一頭長直髮，網民都紛紛大讚她激似女神鍾嘉欣！
Twiggy 著緊身短Tee大騷纖腰曲線
不過女大十八變，最近Twiggy曬出的一輯寫真照中，就見到她的髮型已變成一頭微曲的短髮，身上則著住一件緊身短Tee配短裙，大騷Fit爆纖腰和曲線，與她以往的乖乖女形象判若兩人。
近一年過去變回直髮look
原來這輯相片已是在去年8月所拍，近日Twiggy所執導的短片獲獎，她亦有興奮地曬出在頒獎禮上的近照，照片中她的頭髮長度依然只到肩膊，但已變回直髮。
英國留學修讀電影藝術
Twiggy從小就是一名學霸，她在英國會考（GCSE）中，曾取得了5A2B的優異成績，之後入讀倫敦藝術大學的倫敦傳媒學院，修讀電影與電視學士課程至今。
執導短片成頒獎禮大贏家
最近，Twiggy與同學們合作拍攝的短片《Institute of Proper Ladies》在比賽中，一舉奪得「最佳剪輯」、「最佳音響設計」及「最佳女配角」三個獎項，成為頒獎禮上的大贏家。
網民勁讚張兆輝愛女靚到似兩代嘉欣混合體
獲網民封為「中佬天花板」之一的張兆輝今年已踏入60歲，近年他主力北上發展，並在珠海定居，其一細女Twiggy每逢放假都會回到珠海陪伴爸媽，網民都大讚她愈大愈靚女，紛紛提議她去參選港姐！
張兆輝稱呼愛女「寶貝珠」
張兆輝出名愛錫女兒，經常在社交網以「寶貝珠」來稱呼愛女Twiggy，早在14歲已開始去英國留學的她，不時都會趁著放假回到珠海陪伴父母，張兆輝就曾社交網分享同女兒食飯的影片，並開心表示：「放暑假了，爸爸帶你去吃好吃的！」張太郭碧妍亦上載了同一片段，笑言：「帶我個女去食，我覺得是珠海最好吃的中餐。」
兩代女神李嘉欣及鍾嘉欣混合體
片中Twiggy面對著鏡頭進食，表情似乎有點怕醜，但仍拖著爸爸張兆輝的手，令場面十分溫馨。Twiggy繼承了父母的優良基因，樣子甜美，眼大大，天生就是美人胚子，加上擁有高挑的身材，早在去年就曾一嘗做Model的滋味。網民更大讚Twiggy是兩代女神李嘉欣與鍾嘉欣的混合體，讚她愈大愈靚女，仲好有仙氣，紛紛提議她去參選港姐，拉高返今屆港姐條Curve！
張兆輝支持女兒追夢
張兆輝和老婆郭碧妍已結婚28年，一對仔女都在英國留學，大仔Edison更正在讀碩士班，張兆輝曾開心分享細女於英國會考（GCSE）考獲5A2B成績，在近50萬名考生中考得佳績。令他感動又開心。他又提到Twiggy中五畢業時趁暑假首次體驗做Model滋味，並透露女兒在英國修讀攝影課程。面對女兒的選擇，爸媽都十分支持，張太更建議女兒做攝影師前要先「學識俾人影」，才能有更好的效果。