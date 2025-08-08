張兆輝有女初長成！20歲愛女首做司儀氣質出眾 高EQ回應獲封「翻版鍾嘉欣」

資深演員張兆輝主演的新電影《空心人》昨晚(7日)舉行首映禮，年僅20歲的愛女張卓姿(Twiggy)！為撐爸爸首次擔任司儀的她，憑著出眾氣質與酷似「嘉欣BB」的甜美樣貌驚艷全場，瞬間成為鎂光燈寵兒。面對傳媒追問，她對入行一事的回應更顯高EQ，究竟這位「最美星二代」未來有何打算？