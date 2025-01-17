張可頤咖啡店打卡疑累店員被炒 網民爭議責任誰屬 店員因2點遭公審

張可頤早前分享了多張在咖啡店內沖咖啡的照片，引來不少人都以為她正在為該酒店咖啡店作宣傳，但其後有1位自稱該咖啡店兼職店員的網民出po講述事發的真正經過，更自爆疑因此事被炒，引起眾多網民爭議責任誰屬，店員更因2點被網民公審！