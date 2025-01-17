張可頤咖啡店打卡疑累店員被炒 網民爭議責任誰屬 店員因2點遭公審
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張可頤早前分享了多張在咖啡店內沖咖啡的照片，引來不少人都以為她正在為該酒店咖啡店作宣傳，但其後有1位自稱該咖啡店兼職店員的網民出po講述事發的真正經過，更自爆疑因此事被炒，引起眾多網民爭議責任誰屬，店員更因2點被網民公審！
張可頤 扮沖咖啡只為打卡
在張可頤早前分享沖咖啡的照片後，該名自稱為咖啡店兼職店員的網民曾出po自爆事發經過，原來當日張可頤只想在吧枱外和咖啡機合影，因此詢問店員可否幫手揸機影張相，店員因此解下圍裙讓她著上，並扮沖咖啡來打卡，當時店員更大讚張可頤真人好nice。不過其後店員再出po就大呻已被公司解僱，但因為本身只是part-time，她表示被解僱未必是因為張可頤事件。
店員被炒網民爭議責任誰屬
雖然之後店員刪去了這個po，但事件已引起網民爭議，有網民質疑張可頤責任最大，因她未經該酒店許可就將相放上微博，連累店員被炒，亦有網民就指是張可頤主動借店員圍裙扮咖啡師打卡，又指她的帖文未有講明到此一遊，容易誤導網民以為她是在幫酒店做宣傳。
但亦有網民力撐張可頤，表示一早估到店員會被炒，並以2點質疑店員欠缺職業操守，第1是店員主動除圍裙給張可頤及讓她進入吧枱內，第2是將事件放上網：
「我覺得如果女仔低調影相唔交代過程，乜事都無」、「個女仔自己主動除圍裙話俾佢著啤影相，仲要咁揚po上公海」、「只可以講個女仔太天真，大公司有規矩好正常」、「係個女仔提議除俾佢既，又，佢唔應該入食物製作既空間，個女人都唔應該俾佢入，經理又無嘢仲幫佢哋影相」、「女員工自己都太揚，有見到女員工既thread，有啲嘢本身未必好錯，但揚咗大公司就要處理」
撰文：東方新地圖片來源：微博@張可頤maggie、Threads資料或影片來源：原文刊於新假期