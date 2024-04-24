55歲實力花旦回巢拍醫療版《新聞女王》曾列入「叛將黑名單」
張可頤傳演醫療版《新聞女王》 強大陣容曝光
據悉，張可頤將參與TVB今年的大型電視劇《巨塔之后》的拍攝，並擔任女主角。新劇是一部醫療題材劇，預計下個月開始正式拍攝，計劃於8月殺青。除了在香港進行拍攝外，劇組還將前往深圳和歐洲進行取景。根據網上流傳的名單，該劇由鍾澍佳擔任監制，張可頤擔任女主角，其他主要演員包括陳煒、劉佩玥、陳展鵬、吳若希、張頴康、馮皓揚、蔣家旻等，而馬國明同蕭正楠將客串演出。
張可頤今年2月曾於微博撰文寫道：「我很想演一個有本事讓病者、讓世界能鬆弛神經、哈哈大笑的仁者醫生，有可能嗎？有劇本的請拿來跟我相個親好嗎？」可能暗示會拍醫療劇。
張可頤《金枝慾孽》未拎視后勁可惜
張可頤於1994年參加香港小姐競選，並在準決賽中獲得「最具演藝潛質獎」。她在2003年憑藉《九五至尊》中的角色獲得萬千星輝賀臺慶「本年度我最喜愛的女主角」，成為她的代表作之一。2004年，她因在《金枝慾孽》中的出色表現而人氣飆升，但未能入圍該年度的「最佳女主角」最後五強，引起網民強烈不滿。張可頤對上一次拍無綫劇，已經是12年的《天梯》。
張可頤曾被列入「叛將黑名單」
2012年，張可頤的合約結束後，她離開TVB加入了王維基的香港電視網絡，成為該台的「一姐」。不過，由於政府未向香港電視網絡發放牌照，導致她與其他藝人一同面臨「失業」的局面。當時有傳出高層列出了「叛將黑名單」，張可頤的名字在列，這使得她重返TVB的可能性變得微乎其微。
張可頤大病後享受生活公認好戲之人
試過在事業高峰期患上甲狀腺功能亢奮，要停工兩年養病的張可頤，康復後更珍惜健康，近年減產享受生活，在新冠肺炎疫情下，亦開始為復出做足準備，除了勤做運動及行山保持體態健美，亦愛偷閒鑽研廚藝。
千禧年無綫五大花旦之一的張可頤，當年拍下不少經典作品，與死敵宣萱97年因拍《難兄難弟》傳不和，不過兩人飾演的邵芳芳及程寶珠角色，至今仍令人拍案叫絕。張可頤03年更憑《九五至尊》呂四娘一角封無綫視后，又有份參與神劇《金枝慾孽》演安茜一角。