前港姐冠軍張名雅宣布離巢TVB 入行十年揚言：可以做自己鍾意做嘅嘢
2012年港姐冠軍張名雅（Carat）當年挾張堅庭外甥孫之名，在當選後即加入無綫，至今十年，日前張名雅忽然在社交網宣布離巢消息，直言：「以後可以做自己鍾意做嘅嘢！」被網民指言之有物！
文：東方新地｜圖：[email protected]、新傳媒照片庫
張名雅 揭提名人非張堅庭
張名雅在2012年參選港姐時，曾被指提名人為其表舅公張堅庭，其後她曾澄清提名人其實是她的媽咪，現年34歲的張名雅日前在社交網上宣告離巢之餘，又重提這件事，她說：「眨吓眼，快十年了，入行的經過還歷歷在目。當時有個心態諗著試吓啦，反正都大學畢業，亦從加拿大回港了。如果唔試就以後都唔會做呢件事㗎啦！於是媽咪提名我參選香港小姐。」
育有兩子望追女傳承選美名銜
張名雅續說：「如果遲啲生多個女，我就可以將我手上嘅冠亞季后冠都送畀佢（香港小姐冠軍，溫哥華華裔小姐亞軍，國際中華小姐季軍）我是否選美達人？不，只是想做就做！以後可以做自己鍾意做嘅嘢，繼續同大家分享、見面。希望不久嘅將來有好消息同大家講！最後要多謝公司上下幫過我嘅你哋！兄弟姐妹，江湖見！」最後又感慨地加上了「人生有幾多個十年？」、「想做就做」等Hashtag。
入行十年未能走紅
張名雅畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學，2012年參選港姐奪得冠軍入行後，曾主持過《東張西望》、《流行都市》及《姊妹淘》等資訊節目，至於劇集則只有《以和為貴》和《鬼同你OT》令觀眾有較為深刻印象，發展未見突出。
無悔選擇結婚生仔
有不少網友都對張名雅離巢表示支持，有網友提議她轉型做歌手，亦有網友祝福她趕快追女成功，不過也有網友表示她無論是否離開無綫都無job做。張名雅在接受傳媒訪問時，表示每個人都有不同的際遇，在大家入行努力拼搏想做主角時，是她自己選擇了結婚生仔。她認為做人最緊要開心，因此即使讓她再揀一次，她也會做出同樣的選擇。