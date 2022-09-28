34歲張名雅揭開港姐后冠真正價值 有位冠軍抵押后冠還債？

《香港小姐競選2022》周日（25/9）圓滿結束，三甲佳麗可獲得一頂璀璨奪目的后冠，原來內有乾坤！2012年香港小姐冠軍張名雅拍片向網民揭開港姐后冠的秘密，她把后冠背面的扣子拆開，居然輕易而舉地把主位石取出，雖然看起來平平無奇，但是穿上項鏈後，就會變成鑽石吊墜。