張名雅

34歲張名雅揭開港姐后冠真正價值 有位冠軍抵押后冠還債？

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Elaine Yuen

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《香港小姐競選2022》周日（25/9）圓滿結束，三甲佳麗可獲得一頂璀璨奪目的后冠，原來內有乾坤！2012年香港小姐冠軍張名雅拍片向網民揭開港姐后冠的秘密，她把后冠背面的扣子拆開，居然輕易而舉地把主位石取出，雖然看起來平平無奇，但是穿上項鏈後，就會變成鑽石吊墜。

張名雅 離巢
2012年港姐選舉為紀念40周年，首次玩全民投票，卻因為電腦系統故障，最後令深得網民支持的朱千雪大熱倒灶，由評判選出的張名雅奪冠，引來全城網民熱議。（圖片來源：新傳媒照片庫）
2012年香港小姐冠軍張名雅拍片向網民揭開港姐后冠的秘密。
2012年香港小姐冠軍張名雅拍片向網民揭開港姐后冠的秘密。（圖片來源：[email protected]

后冠最大顆的鑽石3卡多

34歲的張名雅在IG揭開港姐后冠的真正價值，她以英文寫道：「很多人都好奇我所戴的珍貴香港小姐皇冠係鑽石定係水晶。 反正兩樣我都會戴，睇下條片你就會知） #港姐后冠秘密大公開 #最大顆的鑽石是一枚吊咀（墜）」有網民留言：「價值幾百萬的鑽石皇冠，一千多顆南非鑽石，她手上那顆2卡的鑽石可拆用作項鍊吊墜。」張名雅即更正：「沒記錯的話鑽石是3卡多。」

張名雅的后冠價值幾百萬，由一千多顆南非鑽石加3卡鑽石鑲嵌而成。
張名雅的后冠價值幾百萬，由一千多顆南非鑽石加3卡鑽石鑲嵌而成。（圖片來源：[email protected]
張名雅把后冠背面的扣子拆開，輕易而舉地把主位石取出。
張名雅把后冠背面的扣子拆開，輕易而舉地把主位石取出。（圖片來源：[email protected]
張名雅 主鑽石穿上項鏈後，就會變成鑽石吊墜。
主鑽石穿上項鏈後，就會變成鑽石吊墜。（圖片來源：[email protected]
張名雅指后冠的主石：「沒記錯的話鑽石是三卡多。」
張名雅指后冠的主石：「沒記錯的話鑽石是三卡多。」（圖片來源：[email protected]

楊婉儀傳欠債抵押后冠

1995年港姐冠軍楊婉儀於2018年傳欠債376萬，以港姐后冠作抵押，有傳聞指1995年該屆后冠有贊助，時值約100萬，亦是首屆設有試戴后冠環節。1997年後后冠由六福珠寶贊助，直至近年，有指2015年港姐冠軍麥明詩、2016冠軍馮盈盈的后冠價值高達428萬港元。

張名雅 1995年港姐冠軍楊婉儀於2018年傳欠債376萬，以港姐后冠作抵押。
1995年港姐冠軍楊婉儀於2018年傳欠債376萬，以港姐后冠作抵押。（圖片來源：TVB）

張名雅揭提名人非張堅庭

張名雅在2012年參選港姐時，曾被指提名人為其表舅公張堅庭，其後她曾澄清提名人其實是她的媽咪，現年34歲的張名雅今年2月在社交網上宣告離巢之餘，又重提這件事，她說：「眨吓眼，快十年了，入行的經過還歷歷在目。當時有個心態諗著試吓啦，反正都大學畢業，亦從加拿大回港了。如果唔試就以後都唔會做呢件事㗎啦！於是媽咪提名我參選香港小姐。」

張名雅 離巢
當年除了張名雅（左二）獲得冠軍、朱千雪（中）獲得季軍外，同屆還有亞軍黃心穎（左一），最上鏡小姐岑杏賢（右二），以及奪得旅遊大使獎的湯洛雯（右一）。（圖片來源：新傳媒照片庫）

育有兩子望追女傳承選美名銜

張名雅續說：「如果遲啲生多個女，我就可以將我手上嘅冠亞季后冠都送畀佢（香港小姐冠軍，溫哥華華裔小姐亞軍，國際中華小姐季軍）我是否選美達人？不，只是想做就做！以後可以做自己鍾意做嘅嘢，繼續同大家分享、見面。希望不久嘅將來有好消息同大家講！最後要多謝公司上下幫過我嘅你哋！兄弟姐妹，江湖見！」最後又感慨地加上了「人生有幾多個十年？」、「想做就做」等Hashtag。

張名雅 離巢
張名雅宣告離巢的post，配了一張獨自站在海邊的側身照。（圖片來源：[email protected]
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張名雅2016年嫁給了圈外律師男友蔡錦豪，婚後育有兩子，她透露有意追個女。（圖片來源：[email protected]

入行十年未能走紅

張名雅畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學，2012年參選港姐奪得冠軍入行後，曾主持過《東張西望》、《流行都市》及《姊妹淘》等資訊節目，至於劇集則只有《以和為貴》和《鬼同你OT》令觀眾有較為深刻印象，發展未見突出。

張名雅 離巢
張名雅日前在社交網貼出一家四口的賀年照，除了晒兩個仔外，又晒埋闊落的大屋。（圖片來源：[email protected]
張名雅 離巢
雖然生過兩個仔，但張名雅身材Keep得勁好，不時在社交網大派福利。（圖片來源：[email protected]

無悔選擇結婚生仔

有不少網友都對張名雅離巢表示支持，有網友提議她轉型做歌手，亦有網友祝福她趕快追女成功，不過也有網友表示她無論是否離開無綫都無job做。張名雅在接受傳媒訪問時，表示每個人都有不同的際遇，在大家入行努力拼搏想做主角時，是她自己選擇了結婚生仔。她認為做人最緊要開心，因此即使讓她再揀一次，她也會做出同樣的選擇。

張名雅 離巢
現在成為了幸福人妻兼人母的張名雅，無悔自己當年的選擇。（圖片來源：[email protected]
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張名雅曾在個人YouTube頻道拍過數條唱歌、彈琴的影片，因此獲網友建議她轉型做歌手，但她的YouTube頻道已有8個月無更新。（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、TVB

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