「離巢港姐」張嘉兒爆選美潛規則 決賽前飯局揀人 仲有「內定名單」

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2007年港姐冠軍張嘉兒在2024年低調離巢，並移民加拿大後轉行做地產經紀，近日罕有現身網上節目，接受離巢華姐鄧佩儀訪問，竟然大爆選美界「潛規則」！這位曾被嘲「闊面港姐」的美女，不但親揭決賽前評判會安排飯局見佳麗，更驚爆有「內定人選」存在，只要心水佳麗在台上沒大錯誤就大機會入五強。同時她又自爆在TVB拍劇時被火爆導演開咪鬧到喊，台慶表演更在後台飽受閒言閒語打擊信心，種種辛酸經歷令人心疼。

張嘉兒激罕開咪爆選美內幕

久未在香港露面的張嘉兒，最近為支持同樣移加的好友鄧佩儀，亮相對方網上頻道節目暢談昔日圈中秘聞。她分別在香港、溫哥華均參加過選美，直言香港競爭較激烈，相對上溫哥華氣氛則較平和。而曾擔任選美評判的她更大爆驚人內幕，原來在決賽前會安排飯局見過一班佳麗，更有「內定人選」存在！她透露：「在飯局上的心水佳麗只要在舞台上沒有大錯誤，就大機會入到5強！」

被火爆導演開咪鬧到喊當場崩潰

除了選美秘聞，張嘉兒更自爆在TVB拍劇時的慘痛經歷。她透露曾被火爆導演開咪鬧到喊，當場在片場崩潰落淚。「那個導演是出名脾氣差的，會用音響系統大聲責罵，問『你搞緊乜㗎你？』真的很兇惡。」回想起當年被公開羞辱的情景，張嘉兒仍然心有餘悸。幸好其他演員都很支持，會安慰她並教導正確做法，這份溫暖比被罵的感覺更強烈。

台慶後台飽受閒言閒語信心盡失

張嘉兒又透露在台慶表演時，在後台飽受「你條裙太短」、「你呢邊頭髮很亂」等閒言閒語，令信心大受打擊。她坦言：「可能在走進活動前我會很有信心，但一聽到這些評論就會開始自我懷疑。」她學會要過濾這些評論，因為不知道對方的真正意圖，可能是善意提醒，也可能是故意打擊。「如果你容易被隨便的意見影響，就很難相信自己，永遠覺得自己不夠好。」

移民加國轉行地產經紀身兼多職

張嘉兒與金融才俊老公婚後育有兩女，年前舉家回流加拿大溫哥華生活。淡出幕前後她努力進修成為營養學家及正面管教認證講師，同時做KOL分享育兒心得，之後再轉行做地產經紀，身兼多職變「斜槓族」。她坦言轉行做地產相當具挑戰性，要修讀UBC課程學習法律和按揭計算等全新知識，「以我的營養學背景和長期在演藝界工作，要從書本記憶這些東西真的很困難。」

地產客戶想見面只為認識港姐

作為地產經紀的張嘉兒，偶爾會遇到一些「特別」的客戶。她透露有客戶會WhatsApp問地產問題，然後慢慢開始詢問港姐經歷等話題。「我會想，這個人是不是認真買家呢？還是只想聊天？」經過與導師商量後，她決定繼續與這些客戶建立關係，因為這也是業務的一部分。她現在的工作時間很有規律，女兒上學時工作，放學後就專心陪伴家人。

張嘉兒 港姐冠軍 現年42歲的張嘉兒05年參加溫哥華小姐，07年成香港小姐冠軍，同年在世界小姐中晉身決賽，更是近20年來成績最好的香港佳麗。當選後被冠上「豬扒港姐」稱號。（圖片來源：《2007年香港小姐競選》截圖）
現年42歲的張嘉兒05年參加溫哥華小姐，07年成香港小姐冠軍，同年在世界小姐中晉身決賽，更是近20年來成績最好的香港佳麗。當選後被冠上「豬扒港姐」稱號。（圖片來源：《2007年香港小姐競選》截圖）
張嘉兒 港姐冠軍 張嘉兒爆原來在港姐決賽前會有飯局，自己曾經都在飯局中找到比較心儀的佳麗。（圖片來源：YouTube@鄧佩儀 Gloria Tang ）
張嘉兒爆原來在港姐決賽前會有飯局，自己曾經都在飯局中找到比較心儀的佳麗。（圖片來源：YouTube@鄧佩儀 Gloria Tang ）
張嘉兒 港姐冠軍 只要心水佳麗沒有在決賽上犯大錯，大多都會入圍最後五強。（圖片來源：YouTube@鄧佩儀 Gloria Tang ）
只要心水佳麗沒有在決賽上犯大錯，大多都會入圍最後五強。（圖片來源：YouTube@鄧佩儀 Gloria Tang ）
張嘉兒 港姐冠軍 張嘉兒又指曾經被導演鬧！（圖片來源：YouTube@鄧佩儀 Gloria Tang ）
張嘉兒又指曾經被導演鬧！（圖片來源：YouTube@鄧佩儀 Gloria Tang ）
張嘉兒 港姐冠軍 大鬧「你搞咩啊！」（圖片來源：YouTube@鄧佩儀 Gloria Tang ）
大鬧「你搞咩啊！」（圖片來源：YouTube@鄧佩儀 Gloria Tang ）
張嘉兒 港姐冠軍 張嘉兒現時移居加拿大做地產經紀！（圖片來源：IG@misskayicheung）
張嘉兒現時移居加拿大做地產經紀！（圖片來源：IG@misskayicheung）
張嘉兒 港姐冠軍 （圖片來源：IG@misskayicheung）
（圖片來源：IG@misskayicheung）
張嘉兒 港姐冠軍 （圖片來源：IG@misskayicheung）
（圖片來源：IG@misskayicheung）
張嘉兒 港姐冠軍 （圖片來源：IG@misskayicheung）
（圖片來源：IG@misskayicheung）
張嘉兒 港姐冠軍 （圖片來源：IG@misskayicheung）
（圖片來源：IG@misskayicheung）

圖片來源：《2007年香港小姐競乩》截圖、YouTube@鄧佩儀 Gloria Tang、IG@misskayicheung資料或影片來源：原文刊於新假期

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