「離巢港姐」張嘉兒爆選美潛規則 決賽前飯局揀人 仲有「內定名單」
張嘉兒激罕開咪爆選美內幕
久未在香港露面的張嘉兒，最近為支持同樣移加的好友鄧佩儀，亮相對方網上頻道節目暢談昔日圈中秘聞。她分別在香港、溫哥華均參加過選美，直言香港競爭較激烈，相對上溫哥華氣氛則較平和。而曾擔任選美評判的她更大爆驚人內幕，原來在決賽前會安排飯局見過一班佳麗，更有「內定人選」存在！她透露：「在飯局上的心水佳麗只要在舞台上沒有大錯誤，就大機會入到5強！」
被火爆導演開咪鬧到喊當場崩潰
除了選美秘聞，張嘉兒更自爆在TVB拍劇時的慘痛經歷。她透露曾被火爆導演開咪鬧到喊，當場在片場崩潰落淚。「那個導演是出名脾氣差的，會用音響系統大聲責罵，問『你搞緊乜㗎你？』真的很兇惡。」回想起當年被公開羞辱的情景，張嘉兒仍然心有餘悸。幸好其他演員都很支持，會安慰她並教導正確做法，這份溫暖比被罵的感覺更強烈。
台慶後台飽受閒言閒語信心盡失
張嘉兒又透露在台慶表演時，在後台飽受「你條裙太短」、「你呢邊頭髮很亂」等閒言閒語，令信心大受打擊。她坦言：「可能在走進活動前我會很有信心，但一聽到這些評論就會開始自我懷疑。」她學會要過濾這些評論，因為不知道對方的真正意圖，可能是善意提醒，也可能是故意打擊。「如果你容易被隨便的意見影響，就很難相信自己，永遠覺得自己不夠好。」
移民加國轉行地產經紀身兼多職
張嘉兒與金融才俊老公婚後育有兩女，年前舉家回流加拿大溫哥華生活。淡出幕前後她努力進修成為營養學家及正面管教認證講師，同時做KOL分享育兒心得，之後再轉行做地產經紀，身兼多職變「斜槓族」。她坦言轉行做地產相當具挑戰性，要修讀UBC課程學習法律和按揭計算等全新知識，「以我的營養學背景和長期在演藝界工作，要從書本記憶這些東西真的很困難。」
地產客戶想見面只為認識港姐
作為地產經紀的張嘉兒，偶爾會遇到一些「特別」的客戶。她透露有客戶會WhatsApp問地產問題，然後慢慢開始詢問港姐經歷等話題。「我會想，這個人是不是認真買家呢？還是只想聊天？」經過與導師商量後，她決定繼續與這些客戶建立關係，因為這也是業務的一部分。她現在的工作時間很有規律，女兒上學時工作，放學後就專心陪伴家人。