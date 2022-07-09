前空姐張嘉欣Yanni隔空回應影片風波 26歲網紅曾演《IT狗》
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26歲網紅張嘉欣曾參演ViuTV劇集《IT狗》，不時在社交平台分享清涼相片深受網民喜愛。日前數段影片疑似從她付費平台流出，而且該片段索價近8萬港元，對此Yanni於限時動態作出隔空回應⋯⋯
26歲網紅張嘉欣 課金平台索價近8萬港元
26歲網紅張嘉欣（Yanni）曾參演ViuTV劇集《IT狗》及電影《我的筍盤男友》，由於經常在社交平台分享相片，深受網民歡迎，IG坐擁11.4萬名followrs。日前多段疑似Yanni的影片於網上流出，片中該女生身穿上白色厘士裝束示人，亦有片段中她表情享受的食甜筒。有網民指出該片段轉載自Yanni的付費平台Patreon，而且是最高級別，需每月「課金」$78,665港元會費才能觀賞。
即睇張嘉欣更多靚相：
Yanni在2014年出道，曾拍攝《IT狗》 在第9集飾演 Greta，本身是空姐出身：
張嘉欣付費平台分9級 月費最平$20最貴近$8萬
翻查張嘉欣的Patreon付費平台，會員制度分為七個價位、九個等級。最平「給我一點小鼓勵」級別（每月$20港元），到有相睇的「每月主題相」級別（每月$170港元）、「VIP」級別（每月$7,870），以及價錢最貴、可以睇到所有絕密相片影片的「ONLY U（限制名額）」級別（每月$78,665），而網民亦發現，購入最高級別的人數亦有不少，估計吸金起碼60萬。
Yanni疑似隔空回應「移花接木」
事件爆出段，Yanni在其IG限時動態中分享Sofia Vergara偽裝成愛瑪屈臣（Emma Watson）的特技片段，更寫上「科技」、「剪接」、「效果」字眼，未知是否暗示片段實屬移花接木。
張嘉欣老公曾偷食
張嘉欣曾任網紅司徒夾帶（陳學鳴）的硬照model，拍攝一輯寫真。而張嘉欣與籃球員丈夫張偉康於去年5月結婚，但老公曾於兩年前被爆疑似偷食，但她不離不棄，獲網友封為「絕種好女人」。