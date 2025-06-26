68歲張國強昔日足球生涯照片出土 結婚多年零緋聞 育有三子女廿四考爸爸！

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68歲張國強（KK）作為無綫《430穿梭機》同第一代主持人，相信年過40嘅朋友都記得佢！最近他低調離巢TVB回復自由身，令唔少劇迷感到可惜。以下搵嚟張國強入年以來的圖片，同大家重溫佢昔日嘅風采⋯⋯
張國強 結婚 熱播中嘅TVB劇集《執法者們》張國強飾演警務處副處長，被網友估他的真正身份可能是「御用Big Boss」（圖片來源：TVB）
熱播中嘅TVB劇集《執法者們》張國強飾演警務處副處長，被網友估他的真正身份可能是「御用Big Boss」（圖片來源：TVB）

張國強 《反黑路人甲》飾黑警

張國強近年於多套劇集演出，經常飾演做反派，2020年《反黑路人甲》、《踩過界II》兩套劇集都有佢嘅演出，未播出的跑步主題劇《大步走》亦可以見到佢：

張國強 結婚 張國強飾演的副警務處長KT，存心要取代警務處長郭浩良，同司徒信勾結，一樣好多疑點，播到中段就有觀眾猜測，KT極大可能是 Final Boss。
張國強飾演的副警務處長KT，存心要取代警務處長郭浩良，同司徒信勾結，一樣好多疑點，播到中段就有觀眾猜測，KT極大可能是 Final Boss。
張國強 結婚 「黑警」張國強自恃穩坐一哥寶座，勸同僚見死不救⋯⋯
「黑警」張國強自恃穩坐一哥寶座，勸同僚見死不救⋯⋯
張國強 結婚 張國強在自己的IG透露：「閒角演變成主角，登入龍門，成為霸主，非一般的付出！在修哥和John 哥前我肯定是路人甲，但爾虞我詐下到底最終誰是.....」真正買兇殺死蔣氏父子的，似乎就係黑警⋯⋯
張國強在自己的IG透露：「閒角演變成主角，登入龍門，成為霸主，非一般的付出！在修哥和John 哥前我肯定是路人甲，但爾虞我詐下到底最終誰是…..」真正買兇殺死蔣氏父子的，似乎就係黑警⋯⋯

張國強 80年代靚仔體育老師

80年代24歲嘅張國強剪咗個冬姑頭喺《上海灘續集》演許文強表弟，髮型有啲土氣，但襯埋件三間牌運動衫，成個活力澎湃嘅小鮮肉體育老師。

張國強

83年廿七歲孩子臉

張國強76年替無綫拍《無花果》後，足影視三線發展，相中廿七歲嘅KK一副孩子臉，接受TVB官方刊物訪問同影唔同造型寫真時，春風滿面對未來充滿信心。

張國強

紳士愛足球

張國強雖先後効力過愉園、東方同海蜂，但後備居多，四年足球生涯發展唔理想下，81年選擇退役，呢次著踢死兔西裝喺龍門口踩波留影，盡顯不死足球心。

張國強

精工衫踢波

已故球王胡國雄領導嘅精工足球隊雄霸香港七、八十年代球壇，張國強亦跟風著上精工V字款球衣大顯控球技術。

張國強

82年同阿倫訪泰

張國強球員生涯時認識咗參與香港流浪預備組嘅譚詠麟，82年兩人加入精工八二職員隊，訪問泰國時哄動一時，兩位星級人物吸引到大批女球迷索取簽名。

張國強

82年《430穿梭機》主持

張國強82年迎來新挑戰，擔任兒童節目《430穿梭機》第一代主持人，由佢任機長，方家瑩任副機長，著上太空制服喺穿梭機內執行任務，但KK做咗四年就離開TVB，簽約德寶重投影壇。

張國強

星爺 KK 喜相逢

84年《430穿梭機》內由周星馳同龍炳基合演嘅趣劇《黑白殭屍》大受兒童歡迎，兩人同機長張國強、取代方家盈任副機長嘅譚玉瑛、曾華倩影大合照，如果加埋另一主持梁朝偉就更加無敵。

張國強

張國強

79年首拍電影孭飛

79年張國強處男電影《點指兵兵》就擔任男主角之一，演一個膽小新仔ClD，ending喺大廈長走廊同變態殺手對峙一幕夠經典，九年後再演導演章國明另一電影《點指賊賊》。

張國強

83年《波牛》威盡日台

83年張國強同元彪合作拍電影《波牛》，影片搵咗名將何新華同球王胡國雄任技術指導同顧問，片中KK同元彪盡顯悅目花巧腳法，套戲喺日本同台灣大受歡迎，令KK多咗唔少日本fans。

張國強

露半股被毆

因元彪扠禍狄威打假波而同對方反目，元彪同張國強改投另一球隊同狄威決戰，但狄威球隊茅招盡出，KK除被掹褲露半股外，更遭拳打腳踢。

張國強

97年代表作《天龍八部》

張國強97年喺《天龍八部》演偽君子慕容復，劇中心狠手辣，為復興大燕不擇手段，可出賣一切，演得淋漓盡致、絲絲入扣，係KK嘅電視劇代表作。

張國強

06年出《足球教室》DVD

職業足球員出身嘅張國強，06年推出《足球教室》DVD，共分六個學習章節，KK親身示範各類型足球技巧並教授箇中竅門，而KK更同長子張寶軒父子檔上陣。

張國強

張國強與兒子張寶軒(Timothy)。

張國強

張國強

張國強

講到星二代，育有三名子的KK對家事都好低調，他的細女張寶康(Holly)、大仔張寶軒都甚少出席公開場合，惟早年罕有地和子女接受本刊專訪。

張國強

KK的二女張寶洋(Katy)有甜美的樣子，近年和朋友夾份在灣仔開餐廳，據KK所講，囡囡無意入娛樂圈。
張國強

KK接受本刊專訪，提供早年一家五口全家福，睇真啲，張太也長得很甜美，難怪女兒也遺傳了她的優良DNA！
張國強

張國強近年出位演出角色多元化

早前重播劇集入面，張國強飾演美食家「唐公子」，其帶有白髮的造型，被認為是在模仿現實人物李純恩。
張國強入行45年 結婚多年零緋聞 育有三子女廿四考爸爸

張國強 結婚 張國強在劇中飾演食家唐奧（暱稱唐公子），
張國強在劇中飾演食家唐奧（暱稱唐公子），

《天命》張國強化老妝飾乾隆

KK在前年熱播中嘅無綫劇《天命》中飾演太上皇乾隆，寵信於才智過人的和珅(陳展鵬飾)。

張國強 結婚 網民都大讚KK將晚年乾隆對和珅既愛且恨嘅情感表現得淋漓盡致，勁好戲！
網民都大讚KK將晚年乾隆對和珅既愛且恨嘅情感表現得淋漓盡致，勁好戲！
張國強 結婚 但乾隆喺第4集就駕崩，令網民都太嘆唔夠喉！
但乾隆喺第4集就駕崩，令網民都太嘆唔夠喉！

身材勁Fit 力抗色誘

回帶睇翻2013年《情越海岸線》嘅張國強，面對朱璇色誘身材弗到漏，點估到佢今年已經64歲！

張國強

張國強

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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