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李麗珍38年後再與哥哥張國榮「合作」拍MV 《最愛是誰》背後原來暗藏玄機

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張國榮於1989年曾推出致敬大碟，翻唱10首不同歌手的歌曲，包括梅艷芳《似水流年》、郭小霖《從不知》、葉德嫻《明星》等，哥哥推出致敬大碟後，便宣布退出樂壇。近日環球唱片推出 《REMEMBRANCE Leslie》，當中有從未曝光的《最愛是誰》，環球更為張國榮這首「新歌」搵來李麗珍擔任女主角。

李麗珍 張國榮
今次是李麗珍38年後再與哥哥張國榮「合作」。（圖片來源：（圖片來源：[email protected]

李麗珍擔任張國榮《最愛是誰》新MV女主角

今年是哥哥張國榮逝世20周年，環球唱片先搵來後輩歌手重新錄製張國榮歌曲，更推出1989年哥哥翻唱林子祥的《最愛是誰》，更珍貴是這首歌從未推出過市場。經重新編曲後，環球搵來李麗珍擔任MV女主角，全MV一鏡到底，珍妹由哽咽到嚎哭的層次演繹，獲讚是神級演技，其實背後暗藏3大玄機！

張國榮 李麗珍在張國榮《最愛是誰》MV中，在巴士車廂內，扶著充滿菁苔的扶手，一鏡到底拍攝！
張國榮《最愛是誰》MV中，李麗珍站在巴士車廂內，扶著充滿菁苔的扶手，一鏡拍攝到底！（圖片來源：[email protected]
張國榮 李麗珍時而低頭時時而低泣！巴士經過日與夜！
巴士經過日與夜，李麗珍時而低頭時時而低泣！（圖片來源：[email protected]
張國榮 李麗珍由強忍淚到嚎哭！
MV中李麗珍演繹由強忍眼淚到嚎哭！（圖片來源：[email protected]

4分鐘一鏡到底 李麗珍影后級演繹喊的層次

《最愛是誰》當中暗藏故事，找來李麗珍擔任女主角是不二之選。MV以一鏡到底拍攝，李麗珍在巴士車廂內，不發一言，面對車外照射入內的光線，由日到夜，李麗珍由本來平靜的情緒，逐步起伏，由飲泣暗暗垂淚、到嚎哭，細膩的情緒變化，其後車上由年輕到年長的男乘客逐一落車，車上空無一人，李麗珍獨自下車！

張國榮 到白天，又再收起淚水，眼眶帶淚，其後車上的乘客由年輕到老年，逐年紀，逐一下車，下車前望向李麗珍，比喻在她生命中出現的另一半，都只是過客！
到白天，又再收起淚水，眼眶帶淚，其後車上的乘客由年輕到老年，逐年紀，逐一下車，下車前望向李麗珍，比喻在她生命中出現的另一半，都只是過客！（圖片來源：[email protected]
張國榮 有指這名長髮、戴黑超，甚似Rock友的是在演繹李麗珍前度潘源良。
有指這名長髮、戴黑超，甚似Rock友的是在演繹李麗珍前度潘源良。（圖片來源：[email protected]
張國榮 最後車廂只剩李麗珍一人，她一臉不捨，最後獨自下車，臉上一抺哀愁！
最後車廂只剩李麗珍一人，她一臉不捨，獨自下車，臉上一抺哀愁！（圖片來源：[email protected]

向《為你鍾情》電影致敬

李麗珍被指為《最愛是誰》的不二之選的原因，首先是因為李麗珍與哥哥曾在電影《為你鍾情》中合作，戲中二人邂逅就是在巴士上，哥哥更偷吻李麗珍，MV便是向電影這幕致敬。其二是電影《最愛是誰》由張艾嘉和林子祥主演，李麗珍就是飾演張艾嘉女兒。

張國榮 張國榮和李麗珍在《為你鍾情》邂逅一幕！
張國榮和李麗珍在《為你鍾情》邂逅一幕。（圖片來源：[email protected]
張國榮 張國榮趁機坐在李麗珍身旁！
張國榮趁機坐在李麗珍身旁。（圖片來源：[email protected]
張國榮 張國榮偷吻李麗珍！
偷吻李麗珍。（圖片來源：[email protected]

演繹舊愛潘源良舊作感觸嚎哭 四度離合分手收場

而最大的彩蛋及原因，是《最愛是誰》出自潘源良手筆，1986年潘源良首次執導電影《戀愛季節》，李麗珍由開心少女組後首次擔正女主角，當時潘源良已結婚卻與李麗珍傳出不倫戀，最終潘源良離婚，回復單身後，卻未有與李麗珍開花結果，同年潘源良寫下《最愛是誰》，有指是寫給李麗珍的！其後兩人多年來四次離合，2007年李麗珍失婚有一名女兒倚榕，二人再度復合後，卻於2016年初再分手後，2018年潘源良在加拿大宣布婚訊，而新娘不是李麗珍，而是比他年輕十七年的Rita結婚。李麗珍曾在訪問中提及在最後一次分手時，一直在等潘源良回頭，可惜失望而回！

李麗珍 張國榮 2007年再度復合，可惜戀情九年還是分手收場！
2007年李麗珍和潘源良再度復合，可惜戀情九年還是分手收場！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
張國榮 當時潘源良陪李麗珍及女兒許倚榕去買結他，三人行，十分溫馨，可惜此情不再！
當時潘源良陪李麗珍及女兒許倚榕去買結他，三人行十分溫馨，可惜此情不再！（圖片來源：新傳媒圖片庫）
李麗珍 張國榮 三口子十分溫馨！
三口子十分溫馨！（圖片來源：新傳媒圖片庫）

李麗珍情路坎坷

李麗珍在MV中被讚是神級演繹，不愧是影后，但有指這個MV是為她度身訂造，車上的男乘客寓意她的戀情，由年輕到中年到老年，而珍妹入行後有過不少戀情，包括狄波拉胞弟柏德烈、林利、漫畫家祈文傑、錢嘉樂、太極雷有暉、前夫許愿、已故著名髮型師Jacky Ma、潘源良等，更曾爆出與Jacky Ma有多人活動，最後現年57歲的李麗珍依然單身，與MV內容不合而謀。

張國榮 李麗珍現與女兒一起生活！
李麗珍現與女兒一起生活！（圖片來源：IG＠__leelaichun）
李麗珍 李麗珍日前都有親自拍片表示：「其實我要多謝哥哥，咁多年之後，我哋可以一齊演呢個MTV，總之多謝你哋啦﹗」
李麗珍日前都有親自拍片表示：「其實我要多謝哥哥，咁多年之後，我哋可以一齊演呢個MTV，總之多謝你哋啦﹗」（圖片來源：IG＠__leelaichun）

睇埋珍妹嘅MV！

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撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：[email protected]、IG＠__leelaichun、新傳媒圖片庫資料或影片來源：[email protected]

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