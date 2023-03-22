李麗珍38年後再與哥哥張國榮「合作」拍MV 《最愛是誰》背後原來暗藏玄機
李麗珍擔任張國榮《最愛是誰》新MV女主角
今年是哥哥張國榮逝世20周年，環球唱片先搵來後輩歌手重新錄製張國榮歌曲，更推出1989年哥哥翻唱林子祥的《最愛是誰》，更珍貴是這首歌從未推出過市場。經重新編曲後，環球搵來李麗珍擔任MV女主角，全MV一鏡到底，珍妹由哽咽到嚎哭的層次演繹，獲讚是神級演技，其實背後暗藏3大玄機！
4分鐘一鏡到底 李麗珍影后級演繹喊的層次
《最愛是誰》當中暗藏故事，找來李麗珍擔任女主角是不二之選。MV以一鏡到底拍攝，李麗珍在巴士車廂內，不發一言，面對車外照射入內的光線，由日到夜，李麗珍由本來平靜的情緒，逐步起伏，由飲泣暗暗垂淚、到嚎哭，細膩的情緒變化，其後車上由年輕到年長的男乘客逐一落車，車上空無一人，李麗珍獨自下車！
向《為你鍾情》電影致敬
李麗珍被指為《最愛是誰》的不二之選的原因，首先是因為李麗珍與哥哥曾在電影《為你鍾情》中合作，戲中二人邂逅就是在巴士上，哥哥更偷吻李麗珍，MV便是向電影這幕致敬。其二是電影《最愛是誰》由張艾嘉和林子祥主演，李麗珍就是飾演張艾嘉女兒。
演繹舊愛潘源良舊作感觸嚎哭 四度離合分手收場
而最大的彩蛋及原因，是《最愛是誰》出自潘源良手筆，1986年潘源良首次執導電影《戀愛季節》，李麗珍由開心少女組後首次擔正女主角，當時潘源良已結婚卻與李麗珍傳出不倫戀，最終潘源良離婚，回復單身後，卻未有與李麗珍開花結果，同年潘源良寫下《最愛是誰》，有指是寫給李麗珍的！其後兩人多年來四次離合，2007年李麗珍失婚有一名女兒倚榕，二人再度復合後，卻於2016年初再分手後，2018年潘源良在加拿大宣布婚訊，而新娘不是李麗珍，而是比他年輕十七年的Rita結婚。李麗珍曾在訪問中提及在最後一次分手時，一直在等潘源良回頭，可惜失望而回！
李麗珍情路坎坷
李麗珍在MV中被讚是神級演繹，不愧是影后，但有指這個MV是為她度身訂造，車上的男乘客寓意她的戀情，由年輕到中年到老年，而珍妹入行後有過不少戀情，包括狄波拉胞弟柏德烈、林利、漫畫家祈文傑、錢嘉樂、太極雷有暉、前夫許愿、已故著名髮型師Jacky Ma、潘源良等，更曾爆出與Jacky Ma有多人活動，最後現年57歲的李麗珍依然單身，與MV內容不合而謀。
睇埋珍妹嘅MV！
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