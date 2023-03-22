李麗珍38年後再與哥哥張國榮「合作」拍MV 《最愛是誰》背後原來暗藏玄機

張國榮於1989年曾推出致敬大碟，翻唱10首不同歌手的歌曲，包括梅艷芳《似水流年》、郭小霖《從不知》、葉德嫻《明星》等，哥哥推出致敬大碟後，便宣布退出樂壇。近日環球唱片推出 《REMEMBRANCE Leslie》，當中有從未曝光的《最愛是誰》，環球更為張國榮這首「新歌」搵來李麗珍擔任女主角。