張國榮紀念騷鬧雙胞鬥搶人 Anson Lo做嘉賓 姜濤傳壓軸 連ERROR都有份？

今年4月1日為「哥哥」張國榮逝世20週年，張國榮前經理人陳淑芬為哥哥籌備了一個《繼續寵愛・二十年・音樂會》，與此同時哥哥生前所屬的環球唱片，亦宣布將於同日為哥哥舉行紀念音樂會，兩者撞期撞到應一應，因此掀起一陣「搶人潮」，爭奪各個嘉賓的檔期，其中有指姜濤已答應做環球演唱會的壓軸嘉賓！