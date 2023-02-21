張國榮紀念騷鬧雙胞鬥搶人 Anson Lo做嘉賓 姜濤傳壓軸 連ERROR都有份？
張國榮紀念騷鬧雙胞鬥搶人 陳淑芬搵哥哥生前好友作聲音導航
陳淑芬早前開記招時透露其在4月1日於紅館舉行的《繼續寵愛・二十年・音樂會》，將會依照哥哥的人生旅程及演藝事業分成4部分，概念來自哥哥名曲《春夏秋冬》，並由4位哥哥生前好友聲音導航。她表示有很多哥哥的好友都已答應演出，同時又有好多新生代的歌手做嘉賓，但她並未有透露確實的嘉賓名單。
環球搵Anson Lo翻唱《偷情》
哥哥生前所屬的環球唱片，今次為紀念哥哥而在4月1日舉行的音樂會，將於灣仔會展舉辦，並不設公開售票，據知已邀得黎明、陳慧琳、梁詠琪、許志安、AGA江海迦和曾比特答應演出。環球年初已宣布會在今年推出兩張紀念哥哥的專輯，其中在早前展開的《REMEMBERING Leslie》企劃，請來多位樂壇新生代歌手翻唱哥哥的經典歌曲，包括由MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆翻唱的《偷情》、曾比特翻唱的《有誰共鳴》及任暟晴翻唱的《怪你過份美麗》。
姜濤傳壓軸登場
這些翻唱的歌曲將會收錄進向哥哥致敬的大碟中，同時這批新生代歌手，據知也已落實參與這場由環球舉辦的紀念音樂會。還有ERROR、Gigi炎明熹、女團XiX、王丹妮、P1X3L、陳葦璇及有傳負責壓軸的姜濤，也將會陸續登場。
Edan、Ian將參加西九音樂節
此外4月1日（星期六）還有多個音樂活動舉行，包括《HKT西九音樂節2023》亦將舉行紀念哥哥的活動《異色煙火張國榮》，演出者有衛蘭和關浩德。同晚還有《HKT西九音樂節：越流行》，演出者有MIRROR成員Edan呂爵安和Ian陳卓賢，以及王菀之、洪嘉豪、Gordon Flanders、崔展鴻。
林家謙、陳蕾演出慈善騷
而林家謙、陳蕾、岑寧兒、林欣彤、Dear Jane 及 MC $oHo & KidNey 將會在4月1及2日，於九展舉行一連兩場的《LOUD ON AIR慈善演唱會2023》，為成立超過半世紀的非牟利機構「鄰舍輔導會」籌款。這些歌手在4月1日都有活動要參加，可以被排除出兩場張國榮紀念騷的嘉賓名單中。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：張國榮紀念音樂會、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
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