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張國榮紀念騷鬧雙胞鬥搶人 Anson Lo做嘉賓 姜濤傳壓軸 連ERROR都有份？

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今年4月1日為「哥哥」張國榮逝世20週年，張國榮前經理人陳淑芬為哥哥籌備了一個《繼續寵愛・二十年・音樂會》，與此同時哥哥生前所屬的環球唱片，亦宣布將於同日為哥哥舉行紀念音樂會，兩者撞期撞到應一應，因此掀起一陣「搶人潮」，爭奪各個嘉賓的檔期，其中有指姜濤已答應做環球演唱會的壓軸嘉賓！

張國榮紀念騷鬧雙胞鬥搶人 陳淑芬搵哥哥生前好友作聲音導航

陳淑芬早前開記招時透露其在4月1日於紅館舉行的《繼續寵愛・二十年・音樂會》，將會依照哥哥的人生旅程及演藝事業分成4部分，概念來自哥哥名曲《春夏秋冬》，並由4位哥哥生前好友聲音導航。她表示有很多哥哥的好友都已答應演出，同時又有好多新生代的歌手做嘉賓，但她並未有透露確實的嘉賓名單。

張國榮 陳淑芬早前接受車淑梅電台節目訪問，曾表示今次將是她最後一次為哥哥舉辦公開活動。
陳淑芬早前接受車淑梅電台節目訪問，曾表示今次將是她最後一次為哥哥舉辦公開活動。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
張國榮紀念音樂會2023
在紅館舉行的《繼續寵愛・二十年・音樂會》僅得1場，門票將於2月22日公開發售，其中有超過六成門票定價僅$480。（圖片來源：「哥」迷會 Les FANmily）

環球搵Anson Lo翻唱《偷情》

哥哥生前所屬的環球唱片，今次為紀念哥哥而在4月1日舉行的音樂會，將於灣仔會展舉辦，並不設公開售票，據知已邀得黎明、陳慧琳、梁詠琪、許志安、AGA江海迦和曾比特答應演出。環球年初已宣布會在今年推出兩張紀念哥哥的專輯，其中在早前展開的《REMEMBERING Leslie》企劃，請來多位樂壇新生代歌手翻唱哥哥的經典歌曲，包括由MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆翻唱的《偷情》、曾比特翻唱的《有誰共鳴》及任暟晴翻唱的《怪你過份美麗》。

張國榮 最近Anson Lo獲選參與懷念張國榮逝世20周年的紀念專輯，打頭陣重新演繹1996 年的作品《偷情》。
最近Anson Lo獲選參與懷念張國榮逝世20周年的紀念專輯，打頭陣重新演繹1996 年的作品《偷情》。（圖片來源：[email protected]
張國榮 《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴Jasmine感謝Eric Kwok郭偉亮教她如何用適合的聲調及感情去重新演繹《怪你過份美麗》。
《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴Jasmine感謝Eric Kwok郭偉亮教她如何用適合的聲調及感情去重新演繹《怪你過份美麗》。（圖片來源：[email protected]

姜濤傳壓軸登場

這些翻唱的歌曲將會收錄進向哥哥致敬的大碟中，同時這批新生代歌手，據知也已落實參與這場由環球舉辦的紀念音樂會。還有ERROR、Gigi炎明熹、女團XiX、王丹妮、P1X3L、陳葦璇及有傳負責壓軸的姜濤，也將會陸續登場。

張國榮 前年12月舉行的《MOOV LIVE：Music On The Road》中，姜濤曾翻唱過哥哥的《追》。
前年12月舉行的《MOOV LIVE：Music On The Road》中，姜濤曾翻唱過哥哥的《追》。（圖片來源：[email protected]&P Life – EBP）
張國榮 ERROR翻唱哥哥歌曲的話，唔知會係咩style？
ERROR翻唱哥哥歌曲的話，唔知會係咩style？（圖片來源：[email protected]

Edan、Ian將參加西九音樂節

此外4月1日（星期六）還有多個音樂活動舉行，包括《HKT西九音樂節2023》亦將舉行紀念哥哥的活動《異色煙火張國榮》，演出者有衛蘭和關浩德。同晚還有《HKT西九音樂節：越流行》，演出者有MIRROR成員Edan呂爵安和Ian陳卓賢，以及王菀之、洪嘉豪、Gordon Flanders、崔展鴻。

張國榮 《異色煙火張國榮》中將由鋼琴家朱肇階Daniel Chu）擔任音樂總監，率領樂隊與衛蘭、關浩德重新詮釋張國榮不同階段歌曲，包括《為你鍾情》、《追》和《我》。
《異色煙火張國榮》中將由鋼琴家朱肇階（Daniel Chu）擔任音樂總監，率領樂隊與衛蘭、關浩德重新詮釋張國榮不同階段歌曲，包括《為你鍾情》、《追》和《我》。（圖片來源：westkowloon.hk）
張國榮 Edan日前出席西九音樂節活動記招，宣告他和Ian將作為壓軸嘉賓參與《HKT西九音樂節：越流行》在4月1日晚上舉行的場次。
Edan日前出席西九音樂節活動記招，宣告他和Ian將作為壓軸嘉賓參與《HKT西九音樂節：越流行》在4月1日晚上舉行的場次。（圖片來源：[email protected] HK）
張國榮 Anson Lo與姜濤也有份參與《HKT西九音樂節：越流行》的表演，不過不是4月1日，而是將出席4月2日晚上的場次，日前兩人就和Ian各自拍片，為西九音樂節作宣傳。
Anson Lo與姜濤也有份參與《HKT西九音樂節：越流行》的表演，不過不是4月1日，而是將出席4月2日晚上的場次，日前兩人就和Ian各自拍片，為西九音樂節作宣傳。（圖片來源：[email protected] HK）

林家謙、陳蕾演出慈善騷

而林家謙、陳蕾、岑寧兒、林欣彤、Dear Jane 及 MC $oHo & KidNey 將會在4月1及2日，於九展舉行一連兩場的《LOUD ON AIR慈善演唱會2023》，為成立超過半世紀的非牟利機構「鄰舍輔導會」籌款。這些歌手在4月1日都有活動要參加，可以被排除出兩場張國榮紀念騷的嘉賓名單中。

張國榮 林家謙、陳蕾、岑寧兒等歌手，4月1日也無暇出席紀念哥哥的演唱會。
林家謙、陳蕾、岑寧兒等歌手，4月1日也無暇出席紀念哥哥的演唱會。（圖片來源：[email protected] ON AIR 慈善演唱會）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：張國榮紀念音樂會西九音樂節黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

第41屆《金像獎》即將於幾時舉行？

第41屆《香港電影金像獎》於2月9日在尖沙咀文化中心舉行記者會，宣布今年19個獎項的提名名單，而頒獎典禮即將於⋯⋯按此看完整入圍名單

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台、「哥」迷會 Les FANmily、[email protected][email protected]&P Life - EBP、[email protected]、westkowloon.hk、[email protected] HK、[email protected] ON AIR 慈善演唱會

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