26歲張天穎甩拖《造星2》冠軍Phoebus 事隔5個月被揭秘撻《造星3》季軍
26歲張天穎秘撻23歲ANSONBEAN
早前有網民在社交平台上載了一張相片，並配文表示：「靜靜雞放張相出嚟先，不過其實佢哋係咪公開咗，見佢哋好似唔怕畀人認到咁，個男仔仲要上咗台。」雖然文中並未公開任何人的名字，但是版主就以留言的形式，暗示相中人正是Jaime以及《全民造星III》季軍ANSONBEAN（陳毅燊）：「我唔開名了，畀啲明顯嘅hint你！係《造星3》季軍同埋Phoebus個ex（前度）。」更有疑似嘉年華的工作人員留言：「我嗰日都有返，仲特登上網搵佢哋有冇公開。」
對於戀情突然曝光，Jaime透過經理人回應：「我們在了解中，其他不回應太多了，多謝大家關心。」
Phoebus@P1X3L傳偷食Alice許寶恆 正印女友嬲爆unfollow二人
現年27歲的P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）與女友張天穎（Jaime）拍拖多年一直保持低調，不過近日卻突然驚爆Phoebus疑似撻著《全民造星IV》出身的許寶恆（Alice），令正印Jaime嬲爆，並在IG unfollow二人。不過，事隔一日MakerVille隨即為2人發聲明……
傳台灣拍攝2個月火速撻着
ViuTV早前播出的《P1X3L 5G上台計劃》中，邀請了P1X3L以及5位《造星IV》的參賽者，而許寶恆（Alice）就是其中一位。據稱Alice與Phoebus在台灣拍攝時關係十分親近，Phoebus的隊友歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）更一度以為他已經回復單身。因為拍攝長達2個月，Phoebus被指被進擊的Alice的熱情攻勢俘虜，火速撻着。
MakerVille發聲明強調2人並非情侶
今日（14日）再有傳媒公開數張Phoebus和Alice於今年7月底到廣州長隆歡樂世界玩樂的照片，報道指2人為了避開耳目而在內地暗自約會。MakerVille隨即為Phoebus和Alice的緋聞發聲明否認：「有關今日藝人吳啟洋及許寶恆於廣州拍拖玩樂的報導，MakerVille現作出澄清，二人於拍攝劇集《飛黃騰達》煞科後，與劇中另外兩位演員，一行四人旅遊，並非報導所指拍拖玩樂。而二人亦非情侶關係。」
造星時期曾公開戀情
Phoebus於2019年參加《全民造星II》獲得冠軍，隨後組成男子組合P1X3L並展開演藝活動，當年Phoebus在奪得冠軍後曾在社交平台上載過Jaime的背影照，更寫道：「這是我特別鳴謝的人」，正式公開2人的戀情。
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