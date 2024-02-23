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26歲張天穎甩拖《造星2》冠軍Phoebus 事隔5個月被揭秘撻《造星3》季軍

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現年26歲的女歌手張天穎（Jaime）與男團P1X3L成員Phoebus吳啟洋曾是圈中的一對，但去年卻傳出因被許寶恆（Alice）介入2人戀情後迅速甩拖。結束5年情的Jaime更曾在接受訪問時，因提到舊愛Phoebus而一度眼濕濕。不過回復單身近5個月的她早前就被網民目擊原來已經悄悄有「小鮮肉」新男友，對方更是與舊愛同為《全民造星》的大隻男歌手……

26歲張天穎秘撻23歲ANSONBEAN

早前有網民在社交平台上載了一張相片，並配文表示：「靜靜雞放張相出嚟先，不過其實佢哋係咪公開咗，見佢哋好似唔怕畀人認到咁，個男仔仲要上咗台。」雖然文中並未公開任何人的名字，但是版主就以留言的形式，暗示相中人正是Jaime以及《全民造星III》季軍ANSONBEAN（陳毅燊）：「我唔開名了，畀啲明顯嘅hint你！係《造星3》季軍同埋Phoebus個ex（前度）。」更有疑似嘉年華的工作人員留言：「我嗰日都有返，仲特登上網搵佢哋有冇公開。」

對於戀情突然曝光，Jaime透過經理人回應：「我們在了解中，其他不回應太多了，多謝大家關心。」

張天穎 phoebus 早前有網民斷正ANSONBEAN同張天穎在嘉年華秘密拍拖約會。
早前有網民斷正ANSONBEAN同張天穎在嘉年華秘密拍拖約會。（圖片來源：Threads@_s.lysum_）
張天穎 phoebus 張天穎與前度Phoebus分手近5個月。
張天穎與前度Phoebus分手近5個月。（圖片來源：IG@jaime_ctw）
張天穎 phoebus ANSONBEAN出身《全民造星III》。
ANSONBEAN出身《全民造星III》。（圖片來源：IG@ansonbean）
張天穎 phoebus Phoebus去年被指偷食許寶恆Alice）。
Phoebus去年被指偷食許寶恆（Alice）。（圖片來源：IG@phoebus_ng）
張天穎 phoebus Phoebus與ANSONBEAN同為《全民造星》的得獎者，前者是第2季冠軍，後者則是第3季季軍。
Phoebus與ANSONBEAN同為《全民造星》的得獎者，前者是第2季冠軍，後者則是第3季季軍。（圖片來源：ViuTV截圖）

Phoebus@P1X3L傳偷食Alice許寶恆 正印女友嬲爆unfollow二人

現年27歲的P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）與女友張天穎（Jaime）拍拖多年一直保持低調，不過近日卻突然驚爆Phoebus疑似撻著《全民造星IV》出身的許寶恆（Alice），令正印Jaime嬲爆，並在IG unfollow二人。不過，事隔一日MakerVille隨即為2人發聲明……

張天穎 phoebus phoebus 吳啟洋 Phoebus疑似撻著Alice！
Phoebus被爆疑似撻著Alice！（圖片來源：IG@iamashleyyy___）

傳台灣拍攝2個月火速撻着

ViuTV早前播出的《P1X3L 5G上台計劃》中，邀請了P1X3L以及5位《造星IV》的參賽者，而許寶恆（Alice）就是其中一位。據稱Alice與Phoebus在台灣拍攝時關係十分親近，Phoebus的隊友歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）更一度以為他已經回復單身。因為拍攝長達2個月，Phoebus被指被進擊的Alice的熱情攻勢俘虜，火速撻着。

張天穎 phoebus phoebus 吳啟洋 二人在台灣拍攝節目時日對夜對。
二人在台灣拍攝節目時日對夜對。（圖片來源：IG@huii_alice）
張天穎 phoebus phoebus 吳啟洋 二人關係十分親近！
二人關係十分親近！（圖片來源：IG@huii_alice）

MakerVille發聲明強調2人並非情侶

今日（14日）再有傳媒公開數張Phoebus和Alice於今年7月底到廣州長隆歡樂世界玩樂的照片，報道指2人為了避開耳目而在內地暗自約會。MakerVille隨即為Phoebus和Alice的緋聞發聲明否認：「有關今日藝人吳啟洋及許寶恆於廣州拍拖玩樂的報導，MakerVille現作出澄清，二人於拍攝劇集《飛黃騰達》煞科後，與劇中另外兩位演員，一行四人旅遊，並非報導所指拍拖玩樂。而二人亦非情侶關係。」

造星時期曾公開戀情

Phoebus於2019年參加《全民造星II》獲得冠軍，隨後組成男子組合P1X3L並展開演藝活動，當年Phoebus在奪得冠軍後曾在社交平台上載過Jaime的背影照，更寫道：「這是我特別鳴謝的人」，正式公開2人的戀情。

張天穎 phoebus Phoebus當時IG出Po多謝女友張天穎。
Phoebus當時IG出Po多謝女友張天穎。（圖片來源：IG@phoebus_ng）
張天穎 phoebus phoebus 吳啟洋 Jaime與Phoebus戀愛5年。
Jaime與Phoebus戀愛5年。（圖片來源：IG@phoebus_ng）
張天穎 phoebus phoebus 吳啟洋 Phoebus曾感謝Jaime一直以來對自己的支持。
Phoebus曾感謝張天穎一直以來對自己的支持。（圖片來源：IG@phoebus_ng）
張天穎 phoebus phoebus 吳啟洋 二人感情非常好。
二人曾經感情非常好。（圖片來源：IG@phoebus_ng）

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撰文：東方新地圖片來源：Threads@_s.lysum_、IG@jaime_ctw、IG@ansonbean、IG@phoebus_ng、ViuTV截圖

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