26歲張天穎甩拖《造星2》冠軍Phoebus 事隔5個月被揭秘撻《造星3》季軍

現年26歲的女歌手張天穎（Jaime）與男團P1X3L成員Phoebus吳啟洋曾是圈中的一對，但去年卻傳出因被許寶恆（Alice）介入2人戀情後迅速甩拖。結束5年情的Jaime更曾在接受訪問時，因提到舊愛Phoebus而一度眼濕濕。不過回復單身近5個月的她早前就被網民目擊原來已經悄悄有「小鮮肉」新男友，對方更是與舊愛同為《全民造星》的大隻男歌手……