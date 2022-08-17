MC張天賦爆Seed聲討某外賣平台 對家即時用一個舉動冧返獲網民讚「識玩」
MC張天賦鬧爆外賣平台
近日MC張天賦在社交平台上，上傳一張與某外賣平台的對話。從對話中可見，MC在外賣平台上點餐後，因送餐時間被延遲的緣故，MC決定取消該訂單。可是在MC申請取消訂單的時候，客服卻串爆回覆表示在取消訂單後，MC可能會有機會被禁止使用現金付款服務。
MC爆Seed網上聲討
深深覺得不合理的MC張天賦亦爆Seed大罵：「落個Order話2點幾Delay到3點，咁我要做嘢就cancel啦，遲已經算，個客服好意思同我講今次cancel以後，就唔可以揀現金畀錢，驚我走數？明明係你遲到搞到我錯咁？逼我用信用卡？咁就開開心心畀你扣完錢要無條件接受，你遲到，送漏嘢？ #飽咗啦 #一肚火。」
對家平台即聯繫MC 當場抽水！
對話上傳到社交平台後，該外賣平台一直沒有任何回覆，反而對家平台則馬上聯繫MC，表示能夠為他提供優惠！MC更鬼馬回覆問道：「演唱會食牛扒得唔得？」，一石二鳥順便為演唱會做宣傳！網民見到呢個舉動，紛紛大讚「識玩」！
MC張天賦玩你問我答 曾公開拖女相惹熱議
早前人氣歌手MC張天賦在社交網站上與網民大玩你問我答遊戲，其中網民問得最多的便是MC的感情問題。昨天有網民便要求MC在「愛你嘅vs你愛嘅」之間選擇，MC回答自己會選擇「我愛嘅」。雖然如此暖男的答案令一眾粉絲甜到爆，但答案背後附上的拖女圖就令不少粉絲心都碎埋！即立即有網民發動「起底攻勢」搵拖手主人！不少人都估有可能是早前與他一起行超巿的Ash以及Santis！
MC大方回答感情問題 直認喜歡女生有「呢樣嘢」
此外，MC亦大方回應粉絲們所提問的感情問題。有網民問道MC喜歡瘦的女生還是S型身材的女生，MC直言自己喜歡S型身材女生，原因是他本人喜歡女生有腰！MC亦在回答「識女仔vs被女仔識」的時候表示，自己以前曾經是主動派，可是現在在愛情方面屬於被動派！
MC見狀親自解畫 結果令粉絲O曬嘴
正當網民和粉絲們都瘋狂討論到底誰是相中人的時候，MC見狀馬上發文表示自己仍然單身，表示上傳的照片是很久之前的照片。他亦在直播中表示照片中的女生是前女友，因為在回答粉絲問題的時候偶然看見該照片，而且覺得挺適合粉絲所提問的問題，所以選用了該照片，造成了此次的誤會！
出道後緋聞不斷 MV女主個個都出事
MC出道後一直緋聞不斷，網民發現擔任過MC MV的女主角都有壞事發生，此現象亦被網民成為「MC魔咒」！
今年年初就被網民大爆看到MC和《時候不早》MV女主角Ash在平安夜一起在黃埔超市買東西，網民更表示自己看見當天MC非常貼心地幫Ash推購物車！事情越發越大，令MC一度被捲入Ash的婚變風波，Ash亦因此形象插水！
婚變事件三日之後，MC又被網民拍到疑似MC和擔任《反對無效》MV女主角Santis一起行Aeon買餸！Santis為Youtube人氣頻道「熊仔頭」的成員之一，有傳Santis和熊仔頭在去年已經秘密結婚，兩人不但曾經於IG大曬戒指相，更在影片中互稱老公老婆。可是在密會事件被爆之後，Santis IG上原有的熊仔頭Story都全被刪除，令MC和Santis的關係變得更加曖昧！
此外，在參加《全民造星3》之後人氣急升的張凱琪Kiki，亦在擔任MC歌曲《記憶棉》之後被爆出不雅影片事件！一連串的事件，都令網民驚訝指每個擔任過MC MV女主的都會出事，名副其實的「MC魔咒」！
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