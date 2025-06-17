28歲張天賦目標搵夠1億退休遭狂嘲 自爆驚「脫粉」拍拖唔敢公開

28歲張天賦（MC）2019年參與《全民造星2》，奪得亞軍嘅佢隨後於2021年正式出道，並在四五年間火速成為樂壇新星，人氣強勁。早前MC接受訪問時，就大方重提曾經歷人生低谷嘅時期，更大爆目標35歲賺1億退休，兼透露現時對戀愛嘅睇法……