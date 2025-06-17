28歲張天賦目標搵夠1億退休遭狂嘲 自爆驚「脫粉」拍拖唔敢公開
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28歲張天賦（MC）2019年參與《全民造星2》，奪得亞軍嘅佢隨後於2021年正式出道，並在四五年間火速成為樂壇新星，人氣強勁。早前MC接受訪問時，就大方重提曾經歷人生低谷嘅時期，更大爆目標35歲賺1億退休，兼透露現時對戀愛嘅睇法……
MC目標35歲賺夠1億退休
MC目前在音樂事業名利雙收，入行短短2年更已踏足紅館舉行個唱。不過MC就坦言入行初期曾感到迷失，經歷唔少磨練先明路向。早前曾盛傳收百萬酬勞於婚宴上獻唱嘅佢仲大爆目標35歲搵到1億退休，希望可以為將來嘅家庭負責任。而對於身價嘅問題，MC就笑稱由公司決定，亦直言對外界認為佢值百萬酬勞感開心，兼透露現時已經賺到第一桶金。
網民狂嘲MC要搵夠3億先退休
對於MC表示目標搵夠1億退休，唔少網民就重提MC早前被傳於澳門一晚賭輸30萬嘅事件：「一億唔夠㗎 三億啦」、「好賭的他，賺一億恐怕唔夠退休。」、「咪玩啦，戒賭再講啦」、「搵夠1億就退休。話比大家知為咗錢而唱歌，而唔係熱愛唱歌而唱。歌聲有浸錢味，即刻投入唔到」、「一晚冇30萬一億夠唔夠畀？」、「你賭少啲，1億對你易過借火，記住玩女都唔好使大錢。」
MC認驚「脫粉」拍拖唔敢公開
MC入行4年間曾連環與MV女主角鍾卓穎（Ash），以及陳映影（Santis）傳緋聞，一度被網民封為「超市KOL」嘅MC就表示目前工作繁忙，冇時間拍拖之餘亦被媽媽投訴忽略咗佢。MC直言目前對感情「落緊閘」，更以「買唔到隻錶，望吓就算囉」作比喻，但亦認在fans與愛情之間有掙扎，擔心惹「脫粉潮」嘅MC就表示若遇到心儀對象會發展地下情，不過就要搵到平衡先會公開。
撰文：東方新地圖片來源：IG@mcheung1201、IG@muddydirtywater、YouTube@Viu1 HK、IG@iamashleyyy___、《反對無效》MV截圖、Forbes圖片資料或影片來源：原文刊於新假期