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Santis情人節前與熊仔頭解約！MC張天賦私會Santis有下文 曾冧認對佢有興趣

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突發：「熊仔頭」的FHProduction頻道於2月10日凌晨發出聲明，表示與旗下藝人Santis Chan正式解約，雙方再無關係，這聲明並無提及Santis早前被爆與MC行超市私會的事件⋯⋯

（圖片來源：FHProduction）
（圖片來源：FHProduction）

雖然聲明提及雙方已於農曆年前（1月27日）解除合約，但Santis並未有同步於個人IG上載解約聲明，有傳Santis與YouTuber「熊仔頭」前年已經秘婚，上月初緋聞傳出後，FHProduction旗下的網站已飽受網民留言「慰問」，今次作出聲明，雙方關係終於有個了斷：

FHProduction在2月10日凌晨發帖，表示與Santis Chan雙方正式解除合約。 （圖片來源：FHProduction）
FHProduction在2月10日凌晨發帖，表示與Santis Chan雙方正式解除合約。 （圖片來源：FHProduction）
網民留言表支持，亦有人留歌詞贈慶。 （圖片來源：FHProduction）
網民留言表支持，亦有人留歌詞贈慶。 （圖片來源：FHProduction）

Santis發《解約聲明》

在FHProduction發聲明之後，Santis亦於同日嘅早上發出《解約聲明》，與「熊仔頭」口徑一致。及後Santis更在IG開「你問我答」解答網民疑問。當中包括她與熊仔頭的關係，以及與MC的關係等等。Santis表示結婚消息一直都只是傳聞，重申並無結婚，而對於MC亦落晒閘，稱與對方只屬幕前同事以及朋友關係。

（圖片來源：IG@santis_chan）
（圖片來源：[email protected]_chan）
（圖片來源：IG@santis_chan）
（圖片來源：[email protected]_chan）
（圖片來源：IG@santis_chan）
（圖片來源：[email protected]_chan）
（圖片來源：IG@santis_chan）
（圖片來源：[email protected]_chan）
（圖片來源：IG@santis_chan）
（圖片來源：[email protected]_chan）（圖片來源：IG@santis_chan）

（圖片來源：[email protected]_chan）

其實都有唔少網民透過今次給予鼓勵！（圖片來源：IG@santis_chan）
其實都有唔少網民透過今次給予鼓勵！（圖片來源：[email protected]_chan）

《反對無效》MV女主角Santis

張天賦（MC）於上月被爆與《全民造星4》Ash在平安夜行超市，新聞發酵多天，再有網民爆張天賦與Ash逛超市後3天在同一超市出現，但身旁並非Ash而是《反對無效》MV女主角Santis，而張天賦今次未有回應緋聞，但原來他早前接受陳志雲訪問時，直認想追Santis，一提對方冧到紅到面晒！

張天賦在訪問中直認對《反對無效》MV女主角Santis有興趣﹗（圖片來源：《反對無效》MV截圖）
張天賦在訪問中直認對《反對無效》MV女主角Santis有興趣﹗（圖片來源：《反對無效》MV截圖）

MC一聽Santis紅都面晒

張天賦半年前接受陳志雲網上節目《Stephen傾》訪問時，大談擇偶條件，指理想另一半條件包括長髮、大眼、嬌小，另一半絕不能高過168.5cm的張天賦，平頭都唔可以，唔好戴眼鏡等﹗其後談到拍攝《反對無效》MV時 ，陳志雲追問與MV女主角（Santis）的事，張天賦一提對方竟然面紅耳熱，一臉尷尬﹗

張天賦直言拍MV有很多親密鏡頭，令他好尷尬﹗（圖片來源：《反對無效》MV截圖）
張天賦直言拍MV有很多親密鏡頭，令他好尷尬﹗（圖片來源：《反對無效》MV截圖）

張天賦認鍾意Santis：我對佢有興趣

張天賦被陳志雲追問是否鍾意MV女主角（Santis）的類型，張天賦怕怕醜答：「都幾鍾意﹗」直認對對方有興趣，陳志雲追問想唔想追求對方？張天賦答：「少少想啦，（開始追未？）未，係咪算未呢？未追嘅，認識緊嘅。（想唔想追到？）要睇對方點？」張天賦透露由於拍攝MV時有親密動作，故有問Santis有冇男朋友，而當時對方答沒有男朋友，張天賦指如果對方冇男朋友，他拍攝時便不用太多顧慮﹗

張天賦被陳志雲追問是否好冧《反對無效》MV女主角，MC如食誠實豆沙包在鏡頭前直認對對方有興趣，講時耳仔紅晒﹗（圖片來源：《Stephen傾》截圖）
張天賦被陳志雲追問是否好冧《反對無效》MV女主角，MC如食誠實豆沙包在鏡頭前直認對對方有興趣，講時耳仔紅晒﹗（圖片來源：《Stephen傾》截圖）
張天賦笑住叫陳志雲唔好咄咄逼人：「我好誠實㗎嘛﹗」（圖片來源：《Stephen傾》截圖）
張天賦笑住叫陳志雲唔好咄咄逼人：「我好誠實㗎嘛﹗」（圖片來源：《Stephen傾》截圖）

張天賦爆Santis臨時加吻戲

張天賦指拍MV時好尷尬令他耳仔紅，又爆Santis臨時加戲：「佢突然錫咗我一啖，冇事先話我知，太突如其來﹗應該唔係導演要求加嘅﹗」陳志雲又問何時正式約會對方？張天賦就答大家工作都好忙：「佢再試吓再忙多陣，就會《反對無效》。」明顯想去馬追求﹗

張天賦爆拍MV時突遭Santis突擊錫一啖，重提此事時，張天賦仍然怕怕醜話好尷尬﹗（圖片來源：《反對無效》MV截圖）
張天賦爆拍MV時突遭Santis突擊錫一啖，重提此事時，張天賦仍然怕怕醜話好尷尬﹗（圖片來源：《反對無效》MV截圖）
張天賦指由於MV有不少親密鏡頭，故有向Santis打聽是否有男朋友，當時對方答沒有男朋友﹗張天賦指拍攝才不用顧慮太多﹗（圖片來源：《反對無效》MV截圖）
張天賦指由於MV有不少親密鏡頭，故有向Santis打聽是否有男朋友，當時對方答沒有男朋友﹗張天賦指拍攝才不用顧慮太多﹗（圖片來源：《反對無效》MV截圖）
張天賦5月時與Santis拍攝《反對無效》MV，張天賦指公司對佢好好，除了在短時間推出兩首單曲，還包括安排MV女主角方面令他很稱心滿廿意。（圖片來源：《反對無效》MV截圖）
張天賦5月時與Santis拍攝《反對無效》MV，張天賦指公司對佢好好，除了在短時間推出兩首單曲，還包括安排MV女主角方面令他很稱心滿意。（圖片來源：《反對無效》MV截圖）

張天賦約完Ash再約Santis行超市

5月時張天賦和Santis拍攝《反對無效》MV，有指是MC親自欽點選角﹗原來拍完MV後半年仍保持聯絡﹗近日張天賦被爆與Santis在去年12月27日逛超市﹗雖然相片中只見到女方背面，但網民從女方背面、頭髮長度、手袋及衣著打扮，逐一找出都跟Santis相同，更有網民到Santis留言：「我返Aeon兼職，平安夜當晚見到MC同Ash嚟買餸，好多同事都認到，27號我又見到MC，不過佢隔離個女仔不是Ash了，有人話好似係Santis你？？」

張天賦上志雲訪問認想追Santis 鍾意長髮大眼細粒女仔
張天賦被爆平安夜與Ash同遊黃埔Aeon超市，三天後(27日）再被影到疑似Santis孖咇同遊同一超市﹗（圖片來源：連登討論區）
Santis曾用類似的手袋﹗（圖片來源：IG@santis_chan）
Santis曾用類似的手袋﹗（圖片來源：[email protected]_chan）
網民指Santis曾著類似的牛仔褲，顏色及款式相似﹗（圖片來源：IG@santis_chan）
網民指Santis曾著類似的牛仔褲，顏色及款式相似﹗（圖片來源：[email protected]_chan）

Santis前年盛傳秘婚「熊仔頭」

現年22歲的Santis（陳濬樺）在香港大學修讀創意產業課程，樣子標青有有港大楊恭如之稱，去年參與「態仔頭」《第三者故事》招募演員而在網上人氣急升，最後被選用為女主角，同時加入成為「熊仔頭」成員之一﹗去年網紅「熊仔頭」上載與女方家中相似的餸菜，女方被發現無名指戴上戒指，傳出緋聞後更傳有傳已秘婚，張天賦被網民與人妻特別有緣﹗

現年22歲Santis，外型跟張天賦的理想另一半條件好脗合﹗（圖片來源：IG@santis_chan）
現年22歲Santis，外型跟張天賦的理想另一半條件好脗合﹗（圖片來源：[email protected]_chan）
Santis樣子可愛標緻，有港大楊恭如之稱號﹗（圖片來源：IG@santis_chan）
Santis樣子可愛標緻，有港大楊恭如之稱號﹗（圖片來源：[email protected]_chan）
網傳Santis與網紅「熊仔頭」秘婚﹗（圖片來源：IG@santis_chan）
網傳Santis與網紅「熊仔頭」秘婚﹗（圖片來源：[email protected]_chan）

常見問題

MC張天賦最新緋聞已經唔係Santis？

Santis緋聞之後， MC表示冇再跟Ash同Santis聯絡，又說「公司話最好保持距離」，不過踏入農曆新年，又有傳MC「被指帶新女返歸玩自拍」，詳情按此收看「MC張天賦疑再做第三者」報導

熊仔頭旗下還有哪些女藝人？

相信愛看 Youtube 的觀眾對於 FH Production 頻道中的 Youtuber「熊仔頭」並不陌生，頻道少不了一眾在影片 當中出現的女主角，初代女神包括⋯⋯

撰文：東方新地圖片來源：《Stephen傾》截圖、《反對無效》MV截圖

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