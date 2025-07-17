張天賦MC女友Cherry「錯手」放聲音秒刪？ 網民狠批：動作多多
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張天賦MC自入行以來緋聞不斷，與多位靚女傳出戀情，今年初更被爆與KOL Cherry Lam拍拖。雖然男方一直保持低調態度，但近日這段戀情再次成為網民熱議話題，原因竟是Cherry的一連串「小動作」被粉絲發現。
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Cherry動作頻頻引粉絲不滿
MC的Fans於Threads平台發現Cherry最近動作多多，不但like了「你在宣傳MC嗎」的留言，更在即時動態中「錯手」放了MC的聲音，隨後立即刪除。這個看似無心的舉動，卻被眼尖的粉絲認為是有意為之，質疑她想「低調地高調」宣示主權。
網民一面倒負評狠批
面對Cherry的種種行為，粉絲們的反應可謂一面倒的負評。網民紛紛留言「機心+小動作一籮籮」、「條女係咁擦存在感」，對她的做法表示不滿。不少人更認為MC應該索性承認這段戀情，這樣女主角就不用搞那麼多動作來證明自己的地位。
Cherry前緋聞男友個個來頭不少
雖然Cherry本身名氣不大，但她的前緋聞男友卻個個來頭不少，包括東京奧運金牌劍神張家朗，以及香港籃球甲一球員曾湛元等。
圖片來源：IG@_cherryyylam、小紅書、IG@mcheung1201資料或影片來源：原文刊於新假期