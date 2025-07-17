張天賦MC女友Cherry「錯手」放聲音秒刪？ 網民狠批：動作多多

張天賦MC自入行以來緋聞不斷，與多位靚女傳出戀情，今年初更被爆與KOL Cherry Lam拍拖。雖然男方一直保持低調態度，但近日這段戀情再次成為網民熱議話題，原因竟是Cherry的一連串「小動作」被粉絲發現。