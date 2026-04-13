張婉婷遭英華校監狠批詆毀校長誠信 首度披露2月會面細節揭「錢銀糾紛」
校監親自落場狠批張婉婷詆毀校長誠信
面對張婉婷及高先電影早前的強硬聲明，英華女學校校監蘇成溢終於按捺不住，在內部信件中態度強硬地反擊！他嚴正澄清「祝校長並無說謊，她所有的職務行為均符合校董會的決議與期望」，更直斥張婉婷方面的指控是「詆毀校長誠信」的惡意行為。這位自2021年上任的校監，任期內一直跟進這宗令學校聲譽受損的紀錄片風波，今次終於忍無可忍公開反擊，顯示事件已升級至校方高層必須親自出馬澄清的嚴重程度。
校方首度披露2月會面細節揭錢銀糾紛
更令人震驚的是，蘇成溢在信中首度披露今年2月26日三方會面的詳細內容，意外揭開這場風波背後的錢銀瓜葛！校監透露，會上校長根據校董會決議，除了重申「在未得到各主要拍攝參與者全部同意前，絕不同意任何形式放映」外，更「要求高先公司提供紀錄片過往放映的會計帳目，以便能盡快處理任何未清的相關帳項」。這個關於會計帳目的要求，暗示校方與製作方在票房收益分配上可能存在未解決的財務糾紛，令整件事變得更加複雜！
千萬票房承諾建泳池夢想成泡影
回顧2023年紀錄片公映前，張婉婷導演曾在「感恩大會」後接受訪問時興奮透露，優先場已錄得超過600萬票房，正式上映當日更可能達到800萬，並豪言「真係發達喇！」更令人關注的是，張導當時承諾「《給十九歲的我》的票房收益全部都會給學校」，希望能為母校興建泳池，「聽說要幾千萬」。學校當時更特別訂造「游泳池蛋糕」為導演打氣，希望她夢想成真。豈料如今雙方對簿公堂，這個美好願景已成泡影，反而變成錢銀糾紛的導火線！
校董會從未批准任何形式重新放映
面對外界質疑，蘇成溢在信中斬釘截鐵地表明立場：「自2023年2月停播以來，校董會至今從未批准《給十九歲的我》以任何形式重新放映。」這個強硬表態直接回應了早前高先電影宣布取消參展意大利烏甸尼遠東電影節，並「保留一切法律權利」的威脅。校監更強調「電影界的事務並非本校的關注重點」，暗示學校已厭倦這場無休止的爭拗，只想專注教育本業。