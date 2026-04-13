張婉婷遭英華校監狠批詆毀校長誠信 首度披露2月會面細節揭「錢銀糾紛」

紀錄片《給十九歲的我》風波再度升溫！英華女學校校監蘇成溢牧師今日親自落場「開火」，向全體師生及家長發出內部信件，狠批導演張婉婷及高先電影的聲明「與事實不符」，更直指對方「詆毀了校長的誠信，陷她於不義」！這場從銀幕鬧到校董會的誠信大戰，背後竟然牽涉千萬票房收益和泳池建設的錢銀瓜葛，令人震驚的內幕逐一曝光！